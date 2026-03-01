Brit Awards 2026: Η λίστα με τους νικητές μιας βραδιάς αφιερωμένης στη μουσική - Στην κορυφή η Ολίβια Ντιν
1 Μαρτίου 2026
Οι γυναίκες στην pop μουσική κυριαρχούσαν εδώ και μήνες στις υποψηφιότητες για τα Βrit Awards 2026. Και κυριάρχησαν και χθες βράδυ σε μία από τις σημαντικότερες τελετές στο Ηνωμένο Βασίλειο, που βραβεύει τους κορυφαίους-δημοφιλείς καλλιτέχνες της χώρας, και όχι μόνο.
Πραγματικά, ένα από τα σημαντικότερα θέματα συζήτησης στα φετινά Brit Awards ήταν η εκπροσώπηση. Σχεδόν το 70% των φετινών υποψηφίων καλλιτεχνών (69,2% για την ακρίβεια) ήταν γυναίκες και non-binary καλλιτέχνες. Τι έγινε χθες βράδυ, όμως; Η Ολίβια Ντιν κέρδισε τα περισσότερα βραβεία στα βραβεία BRIT, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Καλλιτέχνη της Χρονιάς και του Άλμπουμ της Χρονιάς. Η τραγουδίστρια φαινόταν συγκλονισμένη καθώς ανέβηκε για 3 φορές στη σκηνή των βραβείων. «Χρειάζονται πολλοί καλοί άνθρωποι για να γίνει ένας καλός καλλιτέχνης... Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ευχαριστώ, γεια!».
Οι Geese και Ροζαλία, κέρδισαν επίσης πολλά από τα βραβεία στα φετινά βραβεία BRIT. Το «APT» των Rosé και Μπρούνο Μαρς κέρδισε το βραβείο Διεθνούς Τραγουδιού της Χρονιάς και η Ροζαλία κέρδισε το βραβείο Διεθνούς Καλλιτέχνη της Χρονιάς. Παραλαμβάνοντας το βραβείο για το Διεθνές Συγκρότημα της Χρονιάς, ο Μαξ Μπασίν των Geese έδωσε ένα μοναδικό μήνυμα: «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη, γαμ@στε την ICE, πηγαίνετε Geese». Κάπου εδώ, να πούμε πως η Ροζαλία έκλεψε την παράσταση με μια δραματική ερμηνεία του πρόσφατου single της, Berghain. Γεμάτο με βροντερά έγχορδα και βαγκνερικά φωνητικά, ξεκινά ως τραγούδι όπερας, αλλάζει τέμπο τρεις φορές, εισάγει έναν guest στίχο από την Bjork και τελειώνει με ένα πανίσχυρο rave breakdown.
Βrit Awards 2026: Αναλυτικά οι νικητές
Καλλιτέχνης της Χρονιάς
Dave
Fred again..
JADE
Lily Allen
Little Simz
Lola Young
Olivia Dean (Νικήτρια)
PinkPantheress
Sam Fender
Self Esteem
Συγκρότημα της Χρονιάς
The Last Dinner Party
Pulp
Sleep Token
Wet Leg
Wolf Alice (Νικητής)
Album της Χρονιάς
Dave – The Boy Who Played The Harp
Lily Allen – West End Girl
Olivia Dean – The Art of Loving (Νικήτρια)
Sam Fender – People Watching
Wolf Alice – The Clearing
Τραγούδι της Χρονιάς
Calvin Harris & Clementine Douglas – “Blessings”
Chrystal & Notion – “The Days (Notion Remix)”
Cynthia Erivo (feat. Ariana Grande) – “Defying Gravity”
Ed Sheeran – “Azizam”
Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax – “Victory Lap”
Lewis Capaldi – “Survive”
Lola Young – “Messy”
Myles Smith – “Nice To Meet You”
Olivia Dean – “Man I Need”
RAYE – “Where Is My Husband!”
Sam Fender (with Olivia Dean) – “Rein Me In” (Νικητής)
Skye Newman – “Family Matters”
Διεθνής Καλλιτέχνης της Χρονιάς
Bad Bunny
Chappell Roan
CMAT
Doechii
Lady Gaga
Rosalía (Νικήτρια)
Sabrina Carpenter
Sombr
Taylor Swift
Tyler, The Creator
Διεθνές Συγκρότημα της Χρονιάς
Geese (Νικητής)
Haim
HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna and REI AMI)
Tame Impala
Turnstile
Διεθνές Τραγούδι της Χρονιάς
Alex Warren – “Ordinary”
Chappell Roan – “Pink Pony Club”
Disco Lines & Tinashe – “No Broke Boys”
Gigi Perez – “Sailor Song”
Gracie Abrams – “That’s So True”
HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna and REI AMI) – “Golden”
Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With A Smile”
Ravyn Lenae – “Love Me Not”
Rosé & Bruno Mars – “APT.” (Νικητής)
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Sombr – “Undressed”
Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Breakthrough Artist
Barry Can’t Swim
EsDeeKid
Jim Legxacy
Lola Young (Νικήτρια)
Skye Newman
Critics’ Choice
Jacob Alon — WINNER
Rose Gray
Sienna Spiro
Best Alternative / Rock Act
Blood Orange
Lola Young
Sam Fender (Νικητής)
Wet Leg
Wolf Alice
Best Pop Act
Jade
Lily Allen
Lola Young
Olivia Dean (Νικήτρια)
RAYE
Best Hip Hop/Rap/Grime Act
Central Cee
Dave (Νικητής)
Jim Legxacy
Little Simz
Loyle Carner
Best R&B Act
Jim Legxacy
Kwn
Mabel
Sasha Keable
Sault (Νικητής)
Best Dance Act
Calvin Harris & Clementine Douglas
FKA twigs
Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax (Νικητής)
PinkPantheress
Sammy Virji
