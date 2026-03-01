Brit Awards 2026: Η λίστα με τους νικητές μιας βραδιάς αφιερωμένης στη μουσική - Στην κορυφή η Ολίβια Ντιν

Η Ολίβια Ντιν κέρδισε τα περισσότερα βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των Καλλιτέχνη της Χρονιάς και Άλμπουμ της Χρονιάς

Οι γυναίκες στην pop μουσική κυριαρχούσαν εδώ και μήνες στις υποψηφιότητες για τα Βrit Awards 2026. Και κυριάρχησαν και χθες βράδυ σε μία από τις σημαντικότερες τελετές στο Ηνωμένο Βασίλειο, που βραβεύει τους κορυφαίους-δημοφιλείς καλλιτέχνες της χώρας, και όχι μόνο.

Πραγματικά, ένα από τα σημαντικότερα θέματα συζήτησης στα φετινά Brit Awards ήταν η εκπροσώπηση. Σχεδόν το 70% των φετινών υποψηφίων καλλιτεχνών (69,2% για την ακρίβεια) ήταν γυναίκες και non-binary καλλιτέχνες. Τι έγινε χθες βράδυ, όμως; Η Ολίβια Ντιν κέρδισε τα περισσότερα βραβεία στα βραβεία BRIT, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Καλλιτέχνη της Χρονιάς και του Άλμπουμ της Χρονιάς. Η τραγουδίστρια φαινόταν συγκλονισμένη καθώς ανέβηκε για 3 φορές στη σκηνή των βραβείων. «Χρειάζονται πολλοί καλοί άνθρωποι για να γίνει ένας καλός καλλιτέχνης... Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ευχαριστώ, γεια!».

Οι Geese και Ροζαλία, κέρδισαν επίσης πολλά από τα βραβεία στα φετινά βραβεία BRIT. Το «APT» των Rosé και Μπρούνο Μαρς κέρδισε το βραβείο Διεθνούς Τραγουδιού της Χρονιάς και η Ροζαλία κέρδισε το βραβείο Διεθνούς Καλλιτέχνη της Χρονιάς. Παραλαμβάνοντας το βραβείο για το Διεθνές Συγκρότημα της Χρονιάς, ο Μαξ Μπασίν των Geese έδωσε ένα μοναδικό μήνυμα: «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη, γαμ@στε την ICE, πηγαίνετε Geese». Κάπου εδώ, να πούμε πως η Ροζαλία έκλεψε την παράσταση με μια δραματική ερμηνεία του πρόσφατου single της, Berghain. Γεμάτο με βροντερά έγχορδα και βαγκνερικά φωνητικά, ξεκινά ως τραγούδι όπερας, αλλάζει τέμπο τρεις φορές, εισάγει έναν guest στίχο από την Bjork και τελειώνει με ένα πανίσχυρο rave breakdown.

Βrit Awards 2026: Αναλυτικά οι νικητές

Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Dave

Fred again..

JADE

Lily Allen

Little Simz

Lola Young

Olivia Dean (Νικήτρια)

PinkPantheress

Sam Fender

Self Esteem

Συγκρότημα της Χρονιάς

The Last Dinner Party

Pulp

Sleep Token

Wet Leg

Wolf Alice (Νικητής)

Album της Χρονιάς

Dave – The Boy Who Played The Harp

Lily Allen – West End Girl

Olivia Dean – The Art of Loving (Νικήτρια)

Sam Fender – People Watching

Wolf Alice – The Clearing

Τραγούδι της Χρονιάς

Calvin Harris & Clementine Douglas – “Blessings”

Chrystal & Notion – “The Days (Notion Remix)”

Cynthia Erivo (feat. Ariana Grande) – “Defying Gravity”

Ed Sheeran – “Azizam”

Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax – “Victory Lap”

Lewis Capaldi – “Survive”

Lola Young – “Messy”

Myles Smith – “Nice To Meet You”

Olivia Dean – “Man I Need”

RAYE – “Where Is My Husband!”

Sam Fender (with Olivia Dean) – “Rein Me In” (Νικητής)

Skye Newman – “Family Matters”

Διεθνής Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Bad Bunny

Chappell Roan

CMAT

Doechii

Lady Gaga

Rosalía (Νικήτρια)

Sabrina Carpenter

Sombr

Taylor Swift

Tyler, The Creator

Διεθνές Συγκρότημα της Χρονιάς

Geese (Νικητής)

Haim

HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna and REI AMI)

Tame Impala

Turnstile

Διεθνές Τραγούδι της Χρονιάς

Alex Warren – “Ordinary”

Chappell Roan – “Pink Pony Club”

Disco Lines & Tinashe – “No Broke Boys”

Gigi Perez – “Sailor Song”

Gracie Abrams – “That’s So True”

HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna and REI AMI) – “Golden”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With A Smile”

Ravyn Lenae – “Love Me Not”

Rosé & Bruno Mars – “APT.” (Νικητής)

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Sombr – “Undressed”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Breakthrough Artist

Barry Can’t Swim

EsDeeKid

Jim Legxacy

Lola Young (Νικήτρια)

Skye Newman

Critics’ Choice

Jacob Alon — WINNER

Rose Gray

Sienna Spiro

Best Alternative / Rock Act

Blood Orange

Lola Young

Sam Fender (Νικητής)

Wet Leg

Wolf Alice

Best Pop Act

Jade

Lily Allen

Lola Young

Olivia Dean (Νικήτρια)

RAYE

Best Hip Hop/Rap/Grime Act

Central Cee

Dave (Νικητής)

Jim Legxacy

Little Simz

Loyle Carner

Best R&B Act

Jim Legxacy

Kwn

Mabel

Sasha Keable

Sault (Νικητής)

Best Dance Act

Calvin Harris & Clementine Douglas

FKA twigs

Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax (Νικητής)

PinkPantheress

Sammy Virji

