Brit Awards 2026: Οι γυναίκες καλλιτέχνιδες «σαρώνουν» τις υποψηφιότητες – Ποιοι άλλοι διεκδικούν βραβεία

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα συζήτησης στα φετινά βραβεία; Η εκπροσώπηση. Σχεδόν το 70% των φετινών υποψηφίων καλλιτεχνών (69,2% για την ακρίβεια) είναι γυναίκες και non-binary καλλιτέχνες

Οι γυναίκες στην pop μουσική κυριαρχούν στις υποψηφιότητες για τα Βrit Awards 2026. Συγκεκριμένα, Λίλι Άλεν, Ολίβια Ντιν, Λόλα Γιούνγκ και JADE προτείνονται στις βασικές κατηγορίες των φετινών βραβειών, που θα διεξαχθούν στις 28 Φεβρουαρίου στο Co-Op Live Arena στο Μάντσεστερ. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί εκτός Λονδίνου, για πρώτη φορά στην ιστορία της απονομής.

Η τελετή είναι μία από τις σημαντικότερες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού βραβεύει τους κορυφαίους-δημοφιλείς καλλιτέχνες της χώρας. Φέτος, λοιπόν, η Ολίβια Ντιν και η Λόλα Γιανγκ ηγούνται των υποψηφιοτήτων με πέντε υποψηφιότητες η καθεμία, συμπεριλαμβανομένης μιας θέσης και για τις δύο στην κατηγορία «Καλλιτέχνης της Χρονιάς». Η 26χρονη Ολίβια Ντιν, είχε μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά το 2025 χάρη στο δεύτερο άλμπουμ της The Art of Loving και τα singles «Man I Need» και «Nice to Each Other». Η soul-pop τραγουδίστρια είναι υποψήφια δύο φορές για το Τραγούδι της Χρονιάς: Για το «Man I Need» αλλά και για τη συνεργασία της με τον Sam Fender στο «Rein Me In».

Στο μεταξύ, ο Fender είναι επίσης υποψήφιος για Καλλιτέχνης της Χρονιάς και διεκδικεί το Άλμπουμ της Χρονιάς με τον τρίτο του δίσκο People Watching. Το The Art of Loving της Dean είναι επίσης υποψήφιο στην ίδια κατηγορία, που θεωρείται το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς. H Λίλι Άλεν συμμετέχει επίσης έντονα στις υποψηφιότητες, κερδίζοντας τρεις μετά τον «θόρυβο» γύρω από το άλμπουμ της West End Girl . Είναι υποψήφια για το βραβείο Καλύτερου άλμπουμ, Καλλιτέχνη της χρονιάς και Pop καλλιτέχνη.

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα συζήτησης στα φετινά Brit Awards; Η εκπροσώπηση. Σχεδόν το 70% των φετινών υποψηφίων καλλιτεχνών (69,2% για την ακρίβεια) είναι γυναίκες και non-binary καλλιτέχνες.

Οι φετινές υποψηφιότητες για τα Brit Awards, πάντως, φάνηκαν επίσης να αντικατοπτρίζουν καλύτερα το τεράστιο εύρος και την ποικιλομορφία της pop μουσικής. Ο σούπερ σταρ από το Πουέρτο Ρίκο, Bad Bunny, είναι υποψήφιος για το βραβείο Διεθνούς Σόλο Καλλιτέχνη μαζί με την pop καλλιτέχνη Τσάπελ Ρόουν, την Ιρλανδή τραγουδίστρια CMAT, την πρωτοπόρο Ισπανίδα μουσικό Ροζαλία και τη ράπερ από τη Φλόριντα Doechii, καθώς τις Τέιλορ Σουίφτ, Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Lady Gaga.

Brit Awards 2026: Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Dave

Fred Again

JADE

Lily Allen

Little Simz

Lola Young

Olivia Dean

PinkPantheress

Sam Fender

Self Esteem

Συγκρότημα της Χρονιάς

The Last Dinner Party

Pulp

Sleep Token

Wet Leg

Wolf Alice

Άλμπουμ της Χρονιάς

Dave – The Boy Who Played the Harp

Lily Allen – West End Girl

Olivia Dean – The Art of Loving

Sam Fender – People Watching

Wolf Alice – The Clearing

Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

Barry Can’t Swim

EsDeeKid

Jim Legaxcy

Lola Young

Sky Newman

Διεθνής Καλλιτέχνης

Bad Bunny

Chappell Roan

CMAT

Doechii

Lady Gaga

Rosalía

Sabrina Carpenter

Sombr

Taylor Swift

Tyler, the Creator

Διεθνές Συγκρότημα

Geese

Haim

Hunter X

Tame Impala

Turnstile

Τραγούδι της Χρονιάς (κοινού)

Calvin Harris & Clementine Douglas – “Blessings”

Chrystal & Notion – “The Days (Notion Remix)”

Cynthia Erivo & Ariana Grande – “Defying Gravity”

Ed Sheeran – “Azizam”

Fred Again, Skepta & PlaqueBoyMax – “Victory Lap”

Lewis Capaldi – “Survive”

Lola Young – “Messy”

Myles Smith – “Nice to Meet You”

Olivia Dean – “Man I Need”

RAYE – “Where Is My Husband?”

Sam Fender & Olivia Dean – “Rein Me In”

Skye Newman – “Family Matters”

Διεθνές Τραγούδι (κοινού)

Alex Warren – “Ordinary”

Chappell Roan – “Pink Pony Club”

Disco Lines x Tinashe – “No Broke Boys”

GG Perez – “Sailor Song”

Gracie Abrams – “That’s So True”

Hunter X – “Golden”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Raven Lenni – “Love Me Not”

Rose x Bruno Mars – “APT”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Sombr – “Undressed”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Alternative / Rock

Blood Orange

Lola Young

Sam Fender

Wet Leg

Wolf Alice

Pop

JADE

Lily Allen

Lola Young

Olivia Dean

RAYE

Hip-Hop / Grime / Rap

Central Cee

Dave

Jim Legaxcy

Little Simz

Loyle Carner

R&B

Jim Legaxcy

KWN

Mabel

Sasha Keable

Sault

Dance Act