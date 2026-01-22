Brit Awards 2026: Οι γυναίκες καλλιτέχνιδες «σαρώνουν» τις υποψηφιότητες – Ποιοι άλλοι διεκδικούν βραβεία
JTeam
22 Ιανουαρίου 2026
Οι γυναίκες στην pop μουσική κυριαρχούν στις υποψηφιότητες για τα Βrit Awards 2026. Συγκεκριμένα, Λίλι Άλεν, Ολίβια Ντιν, Λόλα Γιούνγκ και JADE προτείνονται στις βασικές κατηγορίες των φετινών βραβειών, που θα διεξαχθούν στις 28 Φεβρουαρίου στο Co-Op Live Arena στο Μάντσεστερ. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί εκτός Λονδίνου, για πρώτη φορά στην ιστορία της απονομής.
Η τελετή είναι μία από τις σημαντικότερες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού βραβεύει τους κορυφαίους-δημοφιλείς καλλιτέχνες της χώρας. Φέτος, λοιπόν, η Ολίβια Ντιν και η Λόλα Γιανγκ ηγούνται των υποψηφιοτήτων με πέντε υποψηφιότητες η καθεμία, συμπεριλαμβανομένης μιας θέσης και για τις δύο στην κατηγορία «Καλλιτέχνης της Χρονιάς». Η 26χρονη Ολίβια Ντιν, είχε μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά το 2025 χάρη στο δεύτερο άλμπουμ της The Art of Loving και τα singles «Man I Need» και «Nice to Each Other». Η soul-pop τραγουδίστρια είναι υποψήφια δύο φορές για το Τραγούδι της Χρονιάς: Για το «Man I Need» αλλά και για τη συνεργασία της με τον Sam Fender στο «Rein Me In».
Στο μεταξύ, ο Fender είναι επίσης υποψήφιος για Καλλιτέχνης της Χρονιάς και διεκδικεί το Άλμπουμ της Χρονιάς με τον τρίτο του δίσκο People Watching. Το The Art of Loving της Dean είναι επίσης υποψήφιο στην ίδια κατηγορία, που θεωρείται το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς. H Λίλι Άλεν συμμετέχει επίσης έντονα στις υποψηφιότητες, κερδίζοντας τρεις μετά τον «θόρυβο» γύρω από το άλμπουμ της West End Girl . Είναι υποψήφια για το βραβείο Καλύτερου άλμπουμ, Καλλιτέχνη της χρονιάς και Pop καλλιτέχνη.
Ένα από τα σημαντικότερα θέματα συζήτησης στα φετινά Brit Awards; Η εκπροσώπηση. Σχεδόν το 70% των φετινών υποψηφίων καλλιτεχνών (69,2% για την ακρίβεια) είναι γυναίκες και non-binary καλλιτέχνες.
Οι φετινές υποψηφιότητες για τα Brit Awards, πάντως, φάνηκαν επίσης να αντικατοπτρίζουν καλύτερα το τεράστιο εύρος και την ποικιλομορφία της pop μουσικής. Ο σούπερ σταρ από το Πουέρτο Ρίκο, Bad Bunny, είναι υποψήφιος για το βραβείο Διεθνούς Σόλο Καλλιτέχνη μαζί με την pop καλλιτέχνη Τσάπελ Ρόουν, την Ιρλανδή τραγουδίστρια CMAT, την πρωτοπόρο Ισπανίδα μουσικό Ροζαλία και τη ράπερ από τη Φλόριντα Doechii, καθώς τις Τέιλορ Σουίφτ, Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Lady Gaga.
Brit Awards 2026: Αναλυτικά οι υποψηφιότητες
Καλλιτέχνης της Χρονιάς
- Dave
- Fred Again
- JADE
- Lily Allen
- Little Simz
- Lola Young
- Olivia Dean
- PinkPantheress
- Sam Fender
- Self Esteem
Συγκρότημα της Χρονιάς
- The Last Dinner Party
- Pulp
- Sleep Token
- Wet Leg
- Wolf Alice
Άλμπουμ της Χρονιάς
- Dave – The Boy Who Played the Harp
- Lily Allen – West End Girl
- Olivia Dean – The Art of Loving
- Sam Fender – People Watching
- Wolf Alice – The Clearing
Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης
- Barry Can’t Swim
- EsDeeKid
- Jim Legaxcy
- Lola Young
- Sky Newman
Διεθνής Καλλιτέχνης
- Bad Bunny
- Chappell Roan
- CMAT
- Doechii
- Lady Gaga
- Rosalía
- Sabrina Carpenter
- Sombr
- Taylor Swift
- Tyler, the Creator
Διεθνές Συγκρότημα
- Geese
- Haim
- Hunter X
- Tame Impala
- Turnstile
Τραγούδι της Χρονιάς (κοινού)
- Calvin Harris & Clementine Douglas – “Blessings”
- Chrystal & Notion – “The Days (Notion Remix)”
- Cynthia Erivo & Ariana Grande – “Defying Gravity”
- Ed Sheeran – “Azizam”
- Fred Again, Skepta & PlaqueBoyMax – “Victory Lap”
- Lewis Capaldi – “Survive”
- Lola Young – “Messy”
- Myles Smith – “Nice to Meet You”
- Olivia Dean – “Man I Need”
- RAYE – “Where Is My Husband?”
- Sam Fender & Olivia Dean – “Rein Me In”
- Skye Newman – “Family Matters”
Διεθνές Τραγούδι (κοινού)
- Alex Warren – “Ordinary”
- Chappell Roan – “Pink Pony Club”
- Disco Lines x Tinashe – “No Broke Boys”
- GG Perez – “Sailor Song”
- Gracie Abrams – “That’s So True”
- Hunter X – “Golden”
- Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”
- Raven Lenni – “Love Me Not”
- Rose x Bruno Mars – “APT”
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
- Sombr – “Undressed”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Alternative / Rock
- Blood Orange
- Lola Young
- Sam Fender
- Wet Leg
- Wolf Alice
Pop
- JADE
- Lily Allen
- Lola Young
- Olivia Dean
- RAYE
Hip-Hop / Grime / Rap
- Central Cee
- Dave
- Jim Legaxcy
- Little Simz
- Loyle Carner
R&B
- Jim Legaxcy
- KWN
- Mabel
- Sasha Keable
- Sault
Dance Act
- Calvin Harris & Clementine Douglas
- FKA twigs
- Fred Again, Skepta & PlaqueBoyMax
- PinkPantheress
- Sammy Virgi
Μάθε τώρα όλα τα νέα για τα αγαπημένα σου διάσημα πρόσωπα. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.