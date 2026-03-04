Σιένα Μίλερ: «Η ιδέα μιας μεγαλύτερης γυναίκας με έναν νεότερο άνδρα, εξακολουθεί να είναι φετιχοποιημένη παρά κάτι κανονικό»

«Υπάρχει μια ανισότητα που θα ήθελα πολύ να δω να εξαφανίζεται»

Η Σιένα Μίλερ είναι ζευγάρι με τον ηθοποιό Όλι Γκριν από το 2022. Μαζί έχουν μια κόρη, την οποία απέκτησαν τον Ιανουάριο του 2024. Η Σιένα Μίλερ αποκάλυψε ότι περιμένουν ένα ακόμα παιδί τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ μαζί μεγαλώνουν και την 13χρονη κόρη της, Μάρλοου, το παιδί με τον πρώην σύζυγό της, Τομ Στάριτζ. Η Σιένα Μίλερ έχει διαφορά ηλικίας 10 ετών με τον σύντροφό της και, ναι, υπερασπίζεται ανοιχτά τις σχέσεις μεταξύ μεγαλύτερων γυναικών και νεότερων ανδρών.

Σε μια συνέντευξη στο βρετανικό μέσο Grazia που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, η Σιένα Μίλερ είπε: «Η ιδέα μιας μεγαλύτερης γυναίκας με έναν νεότερο άνδρα, για παράδειγμα, εξακολουθεί να είναι φετιχοποιημένη παρά κανονικοποιημένη», ενώ πρόσθεσε: «Υπάρχει μια ανισότητα που θα ήθελα πολύ να δω να εξαφανίζεται». Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ίδια σημείωσε: «Νομίζω ότι όλος ο κόσμος αγκαλιάζει τις γυναίκες καθώς μεγαλώνουν με έναν τρόπο που είναι πρωτοφανής. Σκέφτομαι την Ντέιμ Μάγκι Σμιθ σε εκείνη την καμπάνια της Loewe, τη Σαρλότ Ράμπλινγκ για την Givenchy και την Massimo Dutti — γιορτάζουμε τη γήρανση με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξανακάνει. Ήσουν κάπως ξεπερασμένη στα 30 και αυτό δεν ισχύει πλέον».

Η Σιένα Μίλερ έκανε το ντεμπούτο της στην οθόνη στην ταινία του 2001 «South Kensington», όταν ήταν περίπου 20 ετών. Η ηθοποιός είπε στη συνέντευξη της, ότι έχει αναμνήσεις από την ηλικία των 21 ετών που πέρασε από οντισιόν για να γίνει το ερωτικό ενδιαφέρον ενός 45χρονου άνδρα. «Τα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε», σημείωσε.

Τον Ιούνιο του 2024, η Σιένα Μίλερ μίλησε ανοιχτά για τη διαφορά ηλικίας μεταξύ αυτής και του Όλι Γκριν, λέγοντας στο Harper's Bazaar: «Υπάρχει μια διαφορά στον τρόπο που αυτή η γενιά ανδρών σέβεται τις γυναίκες. Είναι κάτι που τον αφορά, είναι πολύ σοφός και καλά προσαρμοσμένος, αλλά πιστεύω ότι είναι και αυτή η γενιά. Έχουν μεγαλώσει με λίγο πιο ισότιμους όρους. Το βλέπω και στις φίλες του, καθώς και στους άντρες». Η Μίλερ, τότε πρόσθεσε ότι καθώς μεγαλώνει, έχει μάθει από «νεότερους ανθρώπους πόσο σαφείς είναι στα όριά τους, έχοντας αυτή την αυτοπεποίθηση, έχοντας το «όχι» στο λεξιλόγιό τους με έναν τρόπο που απλά δεν μας ενθάρρυναν να έχουμε».