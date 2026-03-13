Απομονωμένος ο Μάρτιν Σορτ, μετά την αυτοκτονία της κόρης του - Βρίσκεται ακόμα σε σοκ

Ο Μάρτιν Σορτ αδυνατεί να συνειδητοποιήσει τον χαμό της κόρης του, η οποία αυτοκτόνησε στα τέλη του περασμένου Φλεβάρη σε ηλικία 42 ετών.

Σε κακή ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται ο Μάρτιν Σορτ, μετά το τραγικό περιστατικό της αυτοκτονίας της κόρης του, Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ, στις 23 Φεβρουαρίου 2026. Η 42χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, ύστερα από αυτοτραυματισμό με όπλο, όπως διαπίστωσαν οι αρχές. Ο πατέρας της, Μάρτιν Σορτ, αδυνατεί να ξεπεράσει την απώλειά της και βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

«Ο Μάρτιν λάτρευε την Κάθριν. Ήταν τα πάντα για εκείνον, οπότε είναι φυσικό να βρίσκεται σε μεγάλη αναστάτωση και να δυσκολεύεται να επεξεργαστεί όσα συνέβησαν», δήλωσε πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού στο περιοδικό Radar Online. Ο ηθοποιός γνώριζε πως η κόρη του αντιμετώπιζε ορισμένα θέματα ψυχικής υγείας, ωστόσο δεν πίστευε πως θα μπορούσε να φτάσει ποτέ στο σημείο να πατήσει τη σκανδάλη.

EXCLUSIVE: True Story of Martin Short's Shattering Grief as Daughter's Devastating Death at 42 Devours Distraught Funnyman https://t.co/rq0NmnnLaW pic.twitter.com/nibRTMiqXm — Radar Online (@radar_online) March 12, 2026

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Μάρτιν Σορτ παραμένει σοκαρισμένος και έχει απομονωθεί, πενθώντας τον χαμό της κόρης του. Αυτό που συνέβη τον έχει εξαντλήσει σωματικά και ψυχικά. Ο πόνος της απώλειας του παιδιού σου δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν άλλον. «Είναι κάτι σοκαριστικό και αδιανόητο για εκείνον. Έχει γκρεμίσει τον κόσμο του», συμπλήρωσε άνθρωπος από το περιβάλλον του.

«Αυτή τη στιγμή έχει απομονωθεί και προσπαθεί να διαχειριστεί τις πρακτικές διαδικασίες, ενώ βρίσκεται δίπλα στα δύο υιοθετημένα αδέλφια της Κάθριν», ανέφερε ακόμα η ίδια πηγή, υπογραμμίζοντας πως ο Μάρτιν Σορτ δεν θέλει να χάσει την επαφή με τα άλλα παιδιά του αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή για την οικογένειά τους.

Ο Μάρτιν Σορτ έχει κλειστεί στον εαυτό του και δεν επιθυμεί να μοιραστεί τον χρόνο του ούτε με αγαπημένους του φίλους, όπως η Μέριλ Στριπ, η οποία δυσκολεύεται να επικοινωνήσει μαζί του, μετά το τραγικό συμβάν.