Μάρτιν Σορτ: Οι οικογενειακές τραγωδίες που σημάδεψαν τη ζωή του και τον διαμόρφωσαν ως καλλιτέχνη

«Πιστεύω ότι, περνώντας μέσα από όλες αυτές τις απώλειες και συνεχίζοντας, απέκτησα την αντοχή να διαχειρίζομαι τις απογοητεύσεις της ζωής», έχει δηλώσει ο Μάρτιν Σορτ

Πριν λίγες ημέρες, η 42χρονη κόρη του Μάρτιν Σορτ βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της. Όπως έγινε αμέσως γνωστό από τις αρχές, η Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ, η μεγαλύτερη από τα τρία παιδιά του ηθοποιού, αυτοκτόνησε. Η οικογένεια δήλωσε στην σχετική ανακοίνωση πως «είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την απώλεια και ζητάμε σεβασμό της ιδιωτικότητας αυτή τη στιγμή. Η Κάθριν ήταν αγαπητή από όλους και θα τη θυμόμαστε για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».

Αυτή η τραγωδία συγκαταλέγεται στις πολλές που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια ο Μάρτιν Σορτ. Όπως γράφει το Page Six, ο ηθοποιός από τα 12 του έτη ήρθε αντιμέτωπος με την απώλεια και το πένθος. Τότε, έχασε τον αδερφό του, Ντέιβιντ, σε τροχαίο δυστύχημα. Αν και το τραγικό γεγονός στιγμάτισε την οικογένειά του, σε συνέντευξή του το 2012 στον Guardian, περιέγραψε την παιδική του ηλικία ως ένα περιβάλλον γεμάτο χιούμορ και γέλιο, παρά τις τραγωδίες.

«Νομίζω πως ο λόγος που όλα αυτά δεν με διέλυσαν ήταν ότι είχα πολύ γερά θεμέλια. Τέτοιες καταστάσεις είναι τρομακτικές, όμως πιστεύω ότι είτε σε δυναμώνουν είτε σε μετατρέπουν σε θύμα τους».

Στα 17 του, ο Μάρτιν Σορτ έχασε την μητέρα του από καρκίνο, ενώ δύο χρόνια αργότερα, πέθανε και ο πατέρας του από εγκεφαλικό επεισόδιο. Το 2013, σε συνέντευξή του στο CNN, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην απώλειας σε νεαρή ηλικία, λέγοντας πως «μπορείς είτε να πάρεις τον δρόμο του “θα γίνω θύμα αυτού. Θα γίνω αλκοολικός. Θα πάρω ναρκωτικά. Αλλά δεν ξέρετε τι έχω περάσει”. Ή να γίνεις πιο ανθεκτικός».

Τον Αύγουστο του 2010, η σύζυγός του Νάνσι Ντόλμαν, πέθανε ύστερα πολυετή μάχη με τον καρκίνο των ωοθηκών. Ήταν 58 ετών. Το 2012, σε συνέντευξή του στο Guardian, ο Μάρτιν Σορτ μίλησε για τη βαθιά επίδραση της απώλειας τόσο στον ίδιο όσο και στα παιδιά τους, χαρακτηρίζοντας τη Νάνσι «τον σωστό άνθρωπο» για εκείνον.

«Ήμασταν μαζί 36 χρόνια, όμως αν δεν είχα βρει τον σωστό άνθρωπο, θα είχα χωρίσει πέντε φορές. «Δεν θα προσποιούμουν ούτε θα συνέχιζα μια σχέση από φόβο μήπως πάρω διαζύγιο. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για τα παιδιά μου. Με αυτό το κομμάτι της ζωής ζούμε όλοι σε άρνηση - πιστεύουμε πως δεν θα συμβεί ποτέ σε εμάς ή στους δικούς μας ανθρώπους. Και όταν τελικά συμβαίνει, κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη αποκάλυψη».

Το 2014, προωθώντας το αυτοβιογραφικό του βιβλίο I Must Say: My Life As a Humble Comedy Legend στην εκπομπή The Meredith Vieira Show, ο Μάρτιν Σορτ αποκάλυψε ότι σεβάστηκε τις τελευταίες επιθυμίες της συζύγου του οργανώνοντας μια ιδιωτική τελετή αποχαιρετισμού: «Απλώς ακολούθησα τις επιθυμίες της. Πήγαμε εκεί, κάναμε ένα πάρτι με περίπου 30 στενούς φίλους και συγγενείς. Αποτεφρώθηκε. Τα παιδιά κι εγώ μπήκαμε σε ένα σκάφος, σκορπίσαμε τη στάχτη στο νερό και βουτήξαμε μέσα στη στάχτη».

Η δημόσια στάση απέναντι στο πένθος

Ο Μάρτιν Σορτ έχει μιλήσει ανοιχτά για το πώς οι συνεχείς απώλειες διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα και την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Τον Αύγουστο του 2024 δήλωσε στο Hollywood Reporter: «Στα 20 μου, ήξερα πράγματα για τη ζωή και τον θάνατο και την τραγωδία και την απώλεια που κανείς από τους φίλους μου δεν ήξερε. Δεν ξέρω γιατί αυτό δεν με κατέστρεψε. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι αυτού του είδους τα άγχη της ζωής είτε σε ενδυναμώνουν είτε σε νικούν».

Όπως έχει δηλώσει, η επιβίωση μέσα από τις απώλειες τον έκανε πιο θαρραλέο ως ηθοποιό: «Πιστεύω ότι, περνώντας μέσα από όλες αυτές τις απώλειες και συνεχίζοντας, απέκτησα την αντοχή να διαχειρίζομαι τις απογοητεύσεις της ζωής. Με έναν παράδοξο τρόπο, αυτό με έκανε και πιο τολμηρό ως ερμηνευτή, πιο θαρραλέο πάνω στη σκηνή. Αν κάτι που δοκίμαζα δεν άρεσε σε ορισμένους, δεν με απασχολούσε. Δεν έκανα αυτή τη δουλειά για την επιδοκιμασία αγνώστων, αλλά για να κάνω τα αδέλφια και τους φίλους μου να γελούν».