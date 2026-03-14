Ολίβια Μαν: Τιμήθηκε ως «Γυναίκα της Χρονιάς» και αποκάλυψε την καλύτερη συμβουλή που έλαβε από τη Σάνεν Ντόχερτι

Η Ολίβια Μαν αποκάλυψε τη σημαντική συμβουλή που της έδωσε η Σάνεν Ντόχερτι στη μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Για ακόμη μια φορά, η ηθοποιός Ολίβια Μαν μίλησε δημόσια για τη δύσκολη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του μαστού και αποκάλυψε τη βαθιά επίδραση που είχε πάνω της η στήριξη της αείμνηστης ηθοποιού Σάνεν Ντόχερτι. Σε μια συγκινητική εξομολόγηση, η Μαν αποκάλυψε ότι η σημαντικότερη συμβουλή που έλαβε από τη Ντόχερτι ήταν να αντιμετωπίσει την ασθένεια με αποφασιστικότητα και επιθετικότητα.

Η ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία της κατά τη διάρκεια του γεύματος «The L.A. Woman Luncheon», που διοργάνωσε το Los Angeles Magazine στο ξενοδοχείο Beverly Hilton. Εκεί τιμήθηκε ως «Γυναίκα της Χρονιάς» και μοιράστηκε με το κοινό τη διαδρομή της από τη διάγνωση μέχρι την ολοκλήρωση της θεραπείας της.

Όπως ανέφερε, γνώρισε καλύτερα τη Σάνεν Ντόχερτι λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της. Η ηθοποιός της θρυλικής σειράς Beverly Hills, 90210 έδινε και η ίδια πολυετή μάχη με τον καρκίνο, ο οποίος είχε κάνει μεταστάσεις στα οστά και στον εγκέφαλό της.

«Μου είπε, έχοντας περάσει όλα αυτά, να είμαι απλώς πολύ επιθετική στη μάχη μου», αποκάλυψε η Μαν. Η συμβουλή αυτή, όπως είπε, την βοήθησε να αντιμετωπίσει την ασθένεια με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Η 45χρονη ηθοποιός εξήγησε ότι αισθάνεται τυχερή επειδή είχε την ευκαιρία να παλέψει την ασθένεια έγκαιρα.

«Δεν βλέπω τον καρκίνο με τη λογική ότι είναι άδικο ότι μου συνέβη. Δεν υπάρχει χώρος στο μυαλό μου για τέτοιες σκέψεις», ανέφερε. «Απλώς σκέφτομαι πόσο τυχερή είμαι που μπόρεσα να το αντιμετωπίσω».

Η Μαν μοιράστηκε επίσης λεπτομέρειες για την πορεία της διάγνωσης. Τον Ιανουάριο του 2023 υποβλήθηκε σε μαστογραφία και υπερηχογράφημα, εξετάσεις που συχνά γίνονται σε γυναίκες με πυκνό μαστικό ιστό. Παράλληλα πραγματοποίησε και γενετικό τεστ για μεταλλάξεις που σχετίζονται με τον καρκίνο, το οποίο βγήκε αρνητικό.

Ωστόσο, μια ειδική εξέταση αξιολόγησης κινδύνου έδειξε ότι είχε πιθανότητα 37,3% να εμφανίσει καρκίνο του μαστού στη διάρκεια της ζωής της — ποσοστό που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό. Η εξέταση αυτή την οδήγησε σε περαιτέρω έλεγχο.

Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία αποκάλυψε ότι είχε έναν επιθετικό τύπο καρκίνου, γνωστό ως Luminal B, και μάλιστα και στους δύο μαστούς.

Η θεραπεία της ήταν ιδιαίτερα απαιτητική. Η Μαν υποβλήθηκε συνολικά σε πέντε χειρουργικές επεμβάσεις, μεταξύ των οποίων διπλή μαστεκτομή και επανορθωτική χειρουργική. Υποβλήθηκε επίσης σε ωοθηκεκτομή και μερική υστερεκτομή. Οι επεμβάσεις ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2025.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η εμπειρία αυτή άλλαξε βαθιά τον τρόπο που βλέπει τη ζωή. Όπως είπε, πριν από την ασθένεια ένιωθε ότι μπορούσε να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση με σκληρότητα και δύναμη.

«Συνειδητοποίησα όμως ότι φορούσα μια πανοπλία», είπε. «Πολλές γυναίκες νιώθουμε ότι πρέπει να προστατευτούμε έτσι. Όμως για να ανέβεις ένα τόσο μεγάλο βουνό, πρέπει να αφήσεις πίσω σου το επιπλέον βάρος».

Σύμφωνα με την ίδια, η εμπειρία της την δίδαξε ότι η ευαλωτότητα μπορεί να γίνει πηγή δύναμης. «Όσο πιο ευάλωτη είμαι, τόσο πιο δυνατή νιώθω», είπε χαρακτηριστικά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αρκετές γνωστές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων η Jennie Garth, η Corinne Foxx και η Jane Seymour.

Η Μαν, η οποία έχει δύο παιδιά με τον σύζυγό της, τον κωμικό John Mulaney, συμμετέχει επίσης σε πρωτοβουλία μαζί με τον γερουσιαστή Mark Kelly για την προώθηση νομοθεσίας που θα εντάξει το τεστ αξιολόγησης κινδύνου καρκίνου του μαστού στη βασική ιατρική φροντίδα των γυναικών.

«Δεν είναι δίκαιο οι γυναίκες να πρέπει να γνωρίζουν τι να ζητήσουν από τους γιατρούς τους», είπε, τονίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Με λόγια γεμάτα δύναμη, η ηθοποιός έκλεισε την ομιλία της λέγοντας: «Δεν γνωρίζουμε πραγματικά πόσο θάρρος έχουμε μέσα μας μέχρι να δοκιμαστούμε. Τώρα ξέρω ότι μπορώ να αντιμετωπίσω τα πάντα».