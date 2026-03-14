Doja Cat: Μιλά ανοιχτά για τη μάχη της με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας

Aποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ότι ζει με οριακή διαταραχή προσωπικότητας και πως εδώ και πολλά χρόνια κάνει θεραπεία.

Η διάσημη τραγουδίστρια Doja Cat προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Η αποκάλυψη έγινε μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα TikTok, όπου μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και τη μακροχρόνια προσπάθειά της να διαχειριστεί την ψυχική της υγεία.

Η 30χρονη καλλιτέχνιδα εξήγησε ότι από πολύ μικρή ηλικία ένιωθε την ανάγκη να προσποιείται διαφορετικά συναισθήματα για να προσαρμοστεί στις προσδοκίες των άλλων. Όπως ανέφερε, συχνά υποκρινόταν ότι της άρεσαν πράγματα που στην πραγματικότητα δεν της άρεσαν ή ότι ήταν χαρούμενη, ακόμη κι όταν δεν ήταν.

«Από μικρή έμαθα να προσποιούμαι ότι είμαι καλά, ότι είμαι ευτυχισμένη και ότι όλα είναι εντάξει», είπε χαρακτηριστικά στο βίντεο που δημοσίευσε. Ωστόσο, όπως παραδέχτηκε, αυτή η στάση τελικά την οδήγησε σε μια εσωτερική σύγκρουση που δεν μπορούσε πλέον να αγνοήσει.

Η τραγουδίστρια, γνωστή για επιτυχίες όπως το τραγούδι Paint the Town Red, ανέφερε ότι εδώ και χρόνια βρίσκεται σε θεραπεία, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα της διαταραχής. Σύμφωνα με την ίδια, η διαδικασία της ανάρρωσης είναι μακροχρόνια και απαιτεί επιμονή, θεραπευτική υποστήριξη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, φαρμακευτική αγωγή.

«Παλεύω με αυτή την κατάσταση πιθανότατα από πάντα», είπε, προσθέτοντας ότι παρά τις δυσκολίες αισθάνεται υπερηφάνεια για την πρόοδο που έχει κάνει. «Νιώθω ανακουφισμένη και περήφανη για τον εαυτό μου που έφτασα μέχρι εδώ», σημείωσε.

Η ίδια τόνισε ότι η διαδικασία της θεραπείας είναι πολύπλοκη και συχνά περιλαμβάνει χρόνια προσπάθειας. «Είναι σαν μια πορεία οκτώ ετών που περιλαμβάνει θεραπεία, φαρμακευτική αγωγή και ανάρρωση», εξήγησε, παραδεχόμενη ότι εξακολουθεί να κάνει λάθη στην πορεία της.

Η οριακή διαταραχή προσωπικότητας είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τις σχέσεις τους με τους άλλους. Σύμφωνα με την Mayo Clinic, χαρακτηρίζεται από έντονα και ασταθή συναισθήματα, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, παρορμητικότητα και συχνά μια ασταθή εικόνα του εαυτού.

Στο ίδιο βίντεο, η Ντότζα Κατ αναφέρθηκε και στην υποστήριξή της προς τη συνάδελφό της Chappell Roan, η οποία το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο δημόσιας συζήτησης εξαιτίας περιστατικών με παπαράτσι και της στάσης της απέναντι στην πίεση της δημοσιότητας.

Η τραγουδίστρια επαίνεσε την ειλικρίνεια της Ρόαν και την ικανότητά της να υπερασπίζεται τον εαυτό της δημόσια χωρίς να προσπαθεί να ευχαριστήσει τους πάντες.

«Μου αρέσει πολύ που μπορεί να είναι ο εαυτός της, ακόμη κι όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση μπροστά στον κόσμο», δήλωσε η Ντότζα Κατ. «Δεν έχει πληγώσει κανέναν απλώς επειδή είναι ειλικρινής».

Η ίδια εξήγησε ότι η στάση αυτή την ενέπνευσε να προσπαθήσει να γίνει πιο αυθεντική στη ζωή της. «Έπρεπε να μάθω να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου», είπε, παραδεχόμενη ότι για χρόνια απέφευγε να αντιμετωπίσει τις πραγματικές της σκέψεις και συναισθήματα.

Η δημόσια αυτή εξομολόγηση της καλλιτέχνιδας έτυχε ευρείας απήχησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς θαυμαστές να εκφράζουν τη στήριξή τους και να επαινούν το θάρρος της να μιλήσει ανοιχτά για την ψυχική υγεία.

Με την κίνησή της, η Ντότζα Κατ συμβάλλει σε μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τα ζητήματα ψυχικής υγείας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και άνθρωποι που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας αντιμετωπίζουν προσωπικές μάχες.

«Τώρα ξέρω ότι μπορώ να είμαι ειλικρινής και να παραμένω δυνατή», κατέληξε η τραγουδίστρια, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία της προς την ισορροπία συνεχίζεται.