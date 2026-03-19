Ρόμπερτ Πάτινσον: Το υπονοούμενο που μάλλον “πρόδωσε” τον κρυφό γάμο του με την Σούκι Γουότερχαουζ

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον πυροδότησε τις φήμες για ενδεχόμενο γάμο με την Σούκι Γουότερχαουζ.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον και η Ζεντάγια παρευρέθηκαν στην επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας τους «The Drama» στο Λος Άντζελες και, ενώ βρίσκονταν στο κόκκινο χαλί, κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια ερώτηση που, μάλλον, έφερε αποκαλύψεις. Για την ακρίβεια, οι δύο χολιγουντιανοί ηθοποιοί ρωτήθηκαν σε συνέντευξή της στο Extra, ποιο είναι το μεγαλύτερο μυστικό που έχουν κρατήσει ποτέ.

Αυτή την περίοδο, η Ζεντάγια βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω του γάμου της με τον Τομ Χόλαντ. Το ζευγάρι μπορεί να μην έχει επιβεβαιώσει δημόσια την ευχάριστη είδηση, όμως η βέρα στο χέρι της ηθοποιού μαρτυρά, πως οι δυο τους πραγματοποίησαν το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Παρ’ όλα αυτά, η Ζεντάγια απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα, αναφέροντας πως «δεν έρχεται κάτι στο μυαλό της».

Πώς ο Ρόμπερτ Πάτινσον (μάλλον) αποκάλυψε τον γάμο του με την Σούκι Γουότερχαουζ

Από την άλλη, ο Ρόμπερτ Πάτινσον κράτησε πιο διπλωματική στάση και αφού κοίταξε στα μάτια την Ζεντάγια, είπε: «Είναι το ίδιο που έχεις και εσύ». Οι συμπρωταγωνιστές γέλασαν μεταξύ τους, όμως δεν θέλησαν να μπουν σε λεπτομέρειες, βάζοντας μια τελεία στο θέμα. Ωστόσο, το σχόλιο του ηθοποιού ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει τις φήμες πως εκείνος και η σύντροφός του, Σούκι Γουότερχαουζ, παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα.

Getty Images

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2018 και τον Μάρτιο του 2024 έφερε στον κόσμο το πρώτο παιδί του. Αν και οι δύο αποτελούν δύο ιδιαίτερα προβεβλημένα πρόσωπα, έχουν καταφέρει γενικότερα να κρατήσουν την προσωπική ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προστατεύοντας την ιδιωτικότητα της κόρης τους.

Τον Δεκέμβριο του 2023, λίγο καιρό μετά την ανακοίνωση ότι περιμένουν το πρώτο παιδί τους, μια πηγή από το περιβάλλον τους είχε δηλώσει στο People: «Είναι αρραβωνιασμένοι. Και οι δύο θέλουν να παντρευτούν. Είναι σημαντικό γι’ αυτούς», προσθέτοντας πως ο Ρόμπερτ Πάτινσον «αισθάνεται πολύ τυχερός».



