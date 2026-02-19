Ο Ρόμπερτ Πάτινσον πήγε για ψυχοθεραπεία και τον ρώτησαν, αν κάνει ναρκωτικά. Καλά πήγε αυτό

Ο ηθοποιός μοιράστηκε την εμπειρία του από την επίσκεψη στον ψυχοθεραπευτή, ενώ εξήγησε πώς το Twilight επηρέασε την ταυτότητά του.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον δεν μιλάει συχνά για την προσωπική ζωή του, όταν όμως το κάνει, είναι απρόσμενα ανοιχτός. Σε συζήτηση με τη Ζεντάγια για το Interview Magazine, ο ηθοποιός περιέγραψε μια εμπειρία από συνεδρία ψυχοθεραπείας που θα έλεγε κανείς ότι του προκάλεσε περισσότερη αμηχανία, παρά τον βοήθησε. Καλά (δεν) πήγε αυτό.

Όπως ανέφερε, σε μία από τις λίγες φορές που απευθύνθηκε σε ειδικό, ο θεραπευτής τον ρώτησε ευθέως αν κάνει χρήση ουσιών, επειδή - όπως του είπε - δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς προσπαθούσε να εκφράσει. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον απάντησε από την πλευρά του, ότι προσπαθούσε όσο καλύτερα μπορούσε να εξηγήσει τις σκέψεις του, ωστόσο αυτό δεν ήταν μάλλον αρκετό.

«Πήγα μία φορά για ψυχοθεραπεία και ο θεραπευτής με ρώτησε αν παίρνω ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγα. Του είπα "προσπαθώ όσο καλύτερα μπορώ"», δήλωσε, εξηγώντας πως συχνά δυσκολεύεται να γίνει κατανοητός - χωρίς ωστόσο αυτό να τον επηρεάζει.

Ρόμπερτ Πάτινσον: Από την ταύτιση με τον Έντουαρντ του Twilight στο Drama με τη Ζεντάγια

Έπειτα, η συζήτηση στράφηκε στα χρόνια της έντονης δημοσιότητας, που ακολούθησαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στη σειρά ταινιών The Twilight Saga. Ο ρόλος του Έντουαρντ τον μετέτρεψε σε παγκόσμιο teen idol και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν δύο δεκαετίες από τότε, εξακολουθεί να τον συνοδεύει.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον εξηγεί πως απόλαυσε τη διαδικασία των γυρισμάτων, ωστόσο η τεράστια εμπορική καμπάνια που συνόδευσε τις ταινίες, δημιούργησε μια εικόνα που απειλούσε να «καταπιεί» τη δική του προσωπικότητα. Δεν ήθελε η δημόσια περσόνα του να συγχέεται με τον ρόλο του και προσπάθησε συνειδητά να διαχωρίσει τον εαυτό του από τον χαρακτήρα. Όπως παραδέχεται, στην αρχή αρκετοί τον αντιμετώπιζαν σαν να ήταν ο ίδιος ο Έντουαρντ.

«Έγινα διάσημος παίζοντας έναν χαρακτήρα και στην αρχή ο κόσμος πίστευε ότι είμαι αυτός. Δεν ήθελα να μπλέξω την προσωπική μου ταυτότητα με όλο αυτό το μάρκετινγκ. Δεν ήμουν δεμένος με αυτή την ταυτότητα, γιατί εξαρχής δεν ήταν δική μου», τόνισε ο ηθοποιός στη συνέντευξή του.

Όταν η Ζεντάγια σχολίασε, πως στην αρχή της γνωριμίας τους τον θεωρούσε πολύ μυστηριώδη τύπο, ο Ρόμπερτ Πάτινσον σχολίασε πως ενώ θα ήθελε να διατηρήσει αυτό το προφίλ, οι άλλοι συχνά τον θεωρούν απόμακρο ή αυστηρό. «Μακάρι να μπορούσα να μείνω στη μυστηριώδη εκδοχή μου, αλλά έχω καταλάβει, ότι αν δεν μιλάς, οι άλλοι λένε “ουάου, είναι πραγματικά επιβλητικός”, αλλά δεν μπορώ να το διατηρήσω».

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον και η Ζεντάγια πρωταγωνιστούν στην ταινία The Drama, ενσαρκώνοντας ένα ευτυχισμένο αρραβωνιασμένο ζευγάρι, του οποίου η σχέση δοκιμάζεται λίγο πριν τον γάμο, όταν μια απρόβλεπτη εξέλιξη ανατρέπει τα σχέδιά τους.