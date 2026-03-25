Δημοσιοποιήθηκε το βίντεο που τόσο δεν ήθελε ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ - Η αντίδραση της Τζέσικα Μπίελ

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ είχε δώσει αγώνα δύο ετών για να μην δημοσιοποιηθούν τα πλάνα, κάτι που τελικά έγινε. Το βίντεο τού προκαλεί νέο πονοκέφαλο.

Δημοσιοποιήθηκε το βίντεο που τόσο δεν ήθελε ο δημοφιλής καλλιτέχνης Τζάστιν Τίμπερλεϊκ. Πρόκειται για τα πλάνα που είχαν τραβηχτεί πριν από δύο χρόνια, όταν είχε συλληφθεί καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Το βίντεο κυκλοφόρησε τις τελευταίες μέρες και δείχνει τον Τίμπερλεϊκ σε άσχημη κατάσταση, μετά από έξοδο με φίλους του.

Ο τραγουδιστής και ηθοποιός είχε βγει με φιλικό του ζευγάρι μετά από γυρίσματα ταινίας του στο Λονγκ Άιλαντ και κάθισε στο τιμόνι παρά την κατάστασή του.

Όταν πέρασε Stop, τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί και του έκαναν έλεγχο, παρά τις προσπάθειες συνεπιβάτιδας του να τους πείσει ότι είναι γνωστός.



