Η Γουίνι Χάρλοου υποδέχθηκε το καλοκαίρι νωρίτερα από όλους με μια σειρά φωτογραφιών και ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Η Γουίνι Χάρλοου, το μοντέλο με τη λεύκη, αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της fashion σκηνής, όχι μονάχα για τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις σε πασαρέλα και όχι μόνο, για τα εξώφυλλα και τις συνεργασίες και για το δικό της brand ομορφιάς, Cay Skin, αλλά και για την υποστήριξη του body positivity και της διαφορετικότητας.

Τώρα, με φόντο έναν ηλιόλουστο εξωτερικό χώρο που θυμίζει καλοκαιρινό θέρετρο, το διάσημο μοντέλο πόζαρε με το μπικίνι της ενώ σε επόμενο καρέ χόρεψε φέρνοντας μια καλοκαιρινή αύρα στα social media.

H Γουίνι Χάρλοου χορεύει με το μπικίνι της και φέρνει το καλοκαίρι στο Instagram

Συγκεκριμένα, φορώντας ένα χρωματιστό μπικίνι σε αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλί, η Γουίνι Χάρλοου ανέδειξε τη σιλουέτα της, ποζάροντας σαν σε καλοκαιρινή καμπάνια ενώ σε βίντεο που δημοσίευσε στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram χόρεψε αξιοποιώντας τον ήλιο που έπεφτε πάνω της και αναδείκνυε τη μοναδικότητά της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε «raindance-oholic» και οι διαδικτυακοί της φίλοι δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν αφενός πως είναι iconic και αφετέρου πόσο sexy είναι.

Δες το βίντεο της Γουίνι Χάρλοου παρακάτω: