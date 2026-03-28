Τζος Ντουχάμελ: «Έζησα στη σκιά της Φέργκι» - Όσα είπε για τη πολιτική, το κοινό και τη ζωή με τη Φέργκι

Ο Τζος Ντουχάμελ εξηγεί γιατί αποφεύγει την πολιτική, ενώ μιλά ανοιχτά για τη σχέση του με τη Φέργκι και τη ζωή στη σκιά της φήμης.

Ο Τζος Ντουχάμελ τοποθετήθηκε με σαφήνεια απέναντι στη διαρκώς αυξανόμενη τάση των διασημοτήτων να εκφράζουν δημόσια πολιτικές απόψεις, υποστηρίζοντας ότι οι ηθοποιοί θα πρέπει να διατηρούν αποστάσεις από τέτοιου είδους παρεμβάσεις.

Σε συνέντευξή του στο podcast της Μέγκιν Κέλι, ο ηθοποιός εξήγησε ότι, παρότι διαθέτει ισχυρές προσωπικές πεποιθήσεις, επιλέγει συνειδητά να μην τις εκφράζει δημόσια. «Γιατί να αποξενώσω το μισό κοινό μου;» διερωτήθηκε, τονίζοντας πως ο ρόλος του είναι να ψυχαγωγεί και όχι να «κηρύττει».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη στάση αυτή και ως «επιχειρηματική απόφαση», επισημαίνοντας ότι η επιτυχία στον χώρο της ψυχαγωγίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποδοχή του κοινού. «Είμαι εδώ για να κάνω ωραίες ταινίες και τηλεόραση. Αν θέλω να μιλήσω για πολιτική, θα κατέβω υποψήφιος – κάτι που δεν σκοπεύω να κάνω», είπε με χιούμορ.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο όπου ολοένα και περισσότεροι σταρ επαναξιολογούν τη δημόσια παρουσία τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Τζένιφερ Λόρενς, η οποία πρόσφατα παραδέχτηκε ότι πλέον δεν είναι σίγουρη αν πρέπει να εκφράζει πολιτικές απόψεις. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε στο παρελθόν τοποθετηθεί ανοιχτά κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο σήμερα εμφανίζεται πιο επιφυλακτική, υπογραμμίζοντας τον διχασμό που επικρατεί και την περιορισμένη επιρροή των διασημοτήτων στις εκλογές.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο παρουσιαστής Μπιλ Μάχερ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι οι διασημότητες «δεν βοηθούν» όταν παρεμβαίνουν στην πολιτική σκηνή, υποστηρίζοντας ότι συχνά αποξενώνουν το ευρύ κοινό.

Πέρα από τα πολιτικά, ο Ντουχάμελ μίλησε και για την προσωπική του ζωή, κάνοντας μια ειλικρινή αναδρομή στον δεκαετή γάμο του με τη Φέργκι. Όπως αποκάλυψε, η τεράστια φήμη της πρώην συζύγου του επηρέασε βαθιά την καθημερινότητά του. «Ήταν μια τεράστια αλλαγή. Χρειάστηκε να προσαρμοστώ πολύ», δήλωσε, παραδεχόμενος ότι ένιωθε συχνά «στη σκιά της».

Ο ηθοποιός αναγνώρισε ότι το ζήτημα αυτό σχετιζόταν κυρίως με τον δικό του εγωισμό. «Δεν νομίζω ότι την ενοχλούσε όσο εμένα», σημείωσε, αποκαλύπτοντας μια πιο ευάλωτη πλευρά του.

Παρά τον χωρισμό τους το 2017 και την οριστικοποίηση του διαζυγίου το 2019, οι δυο τους διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις ως γονείς του γιου τους, Άξλ Τζακ. «Είναι μια υπέροχη μητέρα και ένας πολύ φυσιολογικός άνθρωπος», είπε για τη Φέργκι, προσθέτοντας ότι η σχέση τους παραμένει αρμονική.

Σήμερα, ο Ντουχάμελ έχει προχωρήσει στη ζωή του, έχοντας παντρευτεί τη Όντρα Μάρι το 2022. Δηλώνει ευτυχισμένος και τονίζει ότι η καλή σχέση ανάμεσα στη νυν σύζυγό του και την πρώην του αποτελεί βασικό παράγοντα ισορροπίας. «Θέλω απλώς ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι δεν μετανιώνει για το παρελθόν του, αλλά το βλέπει ως μια εμπειρία που τον βοήθησε να εξελιχθεί. Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν έναν άνθρωπο που επιλέγει πλέον τη συνειδητή αποστασιοποίηση – τόσο από την πολιτική όσο και από τις εντάσεις της δημοσιότητας – δίνοντας προτεραιότητα στην προσωπική του γαλήνη και την τέχνη του.