Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Προπονεί τον γιο του για το ντεμπούτο του στον κόσμο του bodybuilding

Ο γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ετοιμάζεται για τον πρώτο του διαγωνισμό bodybuilding, ακολουθώντας πιστά την προπόνηση του πατέρα του.

Ο Τζόζεφ Μπαένα, γιος του θρυλικού Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ετοιμάζεται να κάνει το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του στον κόσμο του bodybuilding, αποδεικνύοντας ότι η κληρονομιά δεν είναι απλώς θέμα ονόματος, αλλά και σκληρής δουλειάς.

Ο 28χρονος θα συμμετάσχει στον πρώτο του διαγωνισμό στις 5 Απριλίου, στο πρωτάθλημα NPC Natural Colorado State, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα σε μια πορεία που φαίνεται να είναι βαθιά επηρεασμένη από τη φιλοσοφία και τις αρχές του πατέρα του. Άλλωστε, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ δεν είναι απλώς ένας πρώην πρωταθλητής του bodybuilding, αλλά μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του αθλήματος.

Η προετοιμασία του Μπαένα κάθε άλλο παρά τυπική είναι. Προπονείται εντατικά, σχεδόν καθημερινά, αφιερώνοντας περίπου δύο ώρες στο γυμναστήριο, έξι ημέρες την εβδομάδα. Μάλιστα, δεν είναι σπάνιο να τον δει κανείς να προπονείται δίπλα στον πατέρα του, σε χώρους-σύμβολα του bodybuilding όπως το Gold's Gym, όπου έχουν γραφτεί μερικές από τις πιο λαμπρές σελίδες του αθλήματος.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του, ο Μπαένα μοιράστηκε στιγμιότυπα από την προπόνησή του, εκτελώντας κάμψεις με μπάρα EZ, ενώ ο πατέρας του τον παρακολουθεί στο φόντο. Η λεζάντα «Πρέπει να σοκάρεις τους μυς» παραπέμπει άμεσα στη θρυλική φιλοσοφία του Σβαρτσενέγκερ, η οποία βασίζεται στην ένταση, την υπέρβαση και τη συνεχή πρόκληση του σώματος.

Ο ίδιος ο Μπαένα έχει δηλώσει ότι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα που πήρε από τον πατέρα του είναι να ξεπερνά τα όριά του και να μην περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων. «Δεν πρόκειται για τις δέκα επαναλήψεις. Πρόκειται για το να πιέζεις τον εαυτό σου μέχρι το τέλος», έχει πει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια νοοτροπία που θυμίζει έντονα την “old school” σχολή του bodybuilding.

Αυτό αποτυπώνεται και στο πρόγραμμα προπόνησής του, το οποίο περιλαμβάνει εννέα διαφορετικές ασκήσεις, με έμφαση στο στήθος και τους ώμους, ενώ δεν παραλείπει να ενσωματώνει και ασκήσεις για τους δικεφάλους, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο και εντυπωσιακό μυϊκό σύνολο. Η επιλογή του να παραμείνει «φυσικός» αθλητής, χωρίς τη χρήση απαγορευμένων ουσιών, ενισχύει ακόμη περισσότερο την εικόνα ενός αθλητή που βασίζεται αποκλειστικά στην πειθαρχία και την επιμονή.

Η ενασχόλησή του με το bodybuilding ξεκίνησε ήδη από την εφηβεία του, όταν ο Άρνολντ του χάρισε ένα αντίτυπο της «Εγκυκλοπαίδειας του Σύγχρονου Μπόντιμπιλντινγκ», ενός βιβλίου που θεωρείται «ευαγγέλιο» για τους λάτρεις του αθλήματος. Από τότε, ο Μπαένα φαίνεται να έχει χαράξει τη δική του πορεία, διατηρώντας όμως σαφείς αναφορές στην κληρονομιά του πατέρα του.

Πέρα από το bodybuilding, ο Μπαένα έχει δοκιμάσει τις δυνάμεις του και στην υποκριτική, επιδιώκοντας να χτίσει μια πολυδιάστατη καριέρα. Ωστόσο, η συμμετοχή του στον πρώτο του διαγωνισμό σηματοδοτεί μια ξεκάθαρη δήλωση: ότι είναι έτοιμος να διεκδικήσει τη θέση του στον χώρο του fitness με τους δικούς του όρους.

Καθώς πλησιάζει η ημέρα του διαγωνισμού, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του. Το ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα καταφέρει να ξεχωρίσει, αλλά και αν θα μπορέσει να συνεχίσει επάξια μια από τις πιο βαριές «κληρονομιές» στην ιστορία του bodybuilding.