Η Ελ Μακφέρσον ποζάρει στα 62 της με εσώρουχα, χωρίς φίλτρα, και είναι υπέροχη

Η Ελ Μακφέρσον φωτογραφίζεται με εσώρουχα για διαφημιστική εταιρεία στα 62 χρόνια της - χωρίς φίλτρα και photoshop.

Η Ελ Μακφέρσον αποτελεί τρανή απόδειξη πως η ηλικία δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας αριθμός. Το Αυστραλιανό μοντέλο και επιχειρηματίας, στα 62 χρόνια της, ποζάρει στον φωτογραφικό φακό με τα εσώρουχα, πηγαίνοντας κόντρα στα φίλτρα και στο photoshop που «συνοδεύουν» τη διαδικτυακή εικόνα των περισσοτέρων. Φωτογραφίζεται με άνεση και φυσικότητα, στέλνοντας το πιο ηχηρό μήνυμα σε κάθε γυναίκα εκεί έξω: πρέπει να αγαπάμε και να αποδεχόμαστε το σώμα μας σε κάθε φάση της ζωής μας.

Όπως διαβάζουμε στη Daily Mail, η Ελ Μακφέρσον έγινε μούσα του αυστραλιανού brand εσωρούχων «The Body» και, αν κρίνουμε από τις λήψεις που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, της ταιριάζουν πολύ. Σε μια εποχή, όπου όλοι προσπαθούμε κατά κάποιον τρόπο να κρύψουμε ποιοι πραγματικά είμαστε - είτε σε θεωρητικό είτε σε πρακτικό επίπεδο - το μοντέλο επιλέγει να αγκαλιάσει την εικόνα της και να μας επιτρέψει να δούμε τη φυσική ομορφιά της.

Η εν λόγω πρωτοβουλία, όπως ήταν λογικό, ενθουσίασε τους διαδικτυακούς φίλους της, οι οποίοι έχουν συνηθίσει να βλέπουν στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης υπερβολικά φτιαγμένα πρόσωπα ανδρών και γυναικών, που αλλοιώνουν την ταυτότητα και την όψη τους. Τα σχόλια που ακολούθησαν ήταν το ένα πιο θετικό από το άλλο, με τα κομπλιμέντα και τα τρυφερά μηνύματα να «πλημμυρίζουν» την ανάρτηση.

Elle Macpherson, 62, shows off her age-defying physique as she poses for more unairbrushed lingerie shots after revealing the secret to her youthful good looks https://t.co/i0ENl6IWjV — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 1, 2026

Πριν από λίγο καιρό, η Ελ Μακφέρσον είχε μιλήσει ανοιχτά για τις αλλαγές που αποφάσισε να κάνει στη ζωή της μετά τα 50, βελτιώνοντας αφενός την υγεία της και αφετέρου την καθημερινότητά της. Όπως είπε στο podcast της Amanda Wakeley, «πηγαίνω για ύπνο με ένα χαμόγελο. Πηγαίνω για ύπνο με χαρούμενη καρδιά. Και με μια μάσκα ματιών. Χωρίς ρούχα».

Δίνοντάς μας μια γεύση από τη ρουτίνα της, το μοντέλο ανέφερε πως αποφεύγει γενικότερα την καφεΐνη, ενώ καταναλώνει το τελευταίο γεύμα της κατά τις 5 το απόγευμα. Κάθε πρωί, πίνει νερό με λάιμ, ύστερα κάνει διαλογισμό για περίπου μισή ώρα στο κρεβάτι της και μετά ξεκινάει την ημέρα της με ποδήλατο προς την παραλία, ώστε να απολαύσει το πρωινό κολύμπι.