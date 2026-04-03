Η Σάρον Στόουν αποκάλυψε ποιος χολιγουντιανός ηθοποιός φιλάει καλύτερα. Ναι, το είπε

Επιτέλους, κάποια έλυσε τον γρίφο που συνοδεύει τους ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Αν σου ζητήσουμε να απαριθμήσεις τους ηθοποιούς του Χόλιγουντ που σου αρέσουν, σίγουρα θα χρειαστείς λίγα λεπτά, διότι οι «υποψήφιοι» είναι πολλοί. Στο ερώτημα, όμως, «ποιος φιλάει καλύτερα» - που, επίσης, σίγουρα εμείς δεν έχουμε απάντηση - αρκετές είναι οι γυναίκες ηθοποιοί που έχουν κληθεί να απαντήσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η Σάρον Στόουν αποφάσισε να λύσει τον γρίφο, αποκαλύπτοντας ποιος από τους ηθοποιούς που την έχουν φιλήσει, δίνει τα καλύτερα φιλιά. (Ναι, είπε όνομα).

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Radio Andy», η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά γι’ αυτό το θέμα, μετά από σχετική ερώτηση που δέχτηκε. Η Σάρον Στόουν φαίνεται πως δεν χρειάστηκε πολλή ώρα για να αποφασίσει ποιος ηθοποιός βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, αφού η απάντησή της ήταν γρήγορη και ξεκάθαρη. Φαντάζεσαι ποιος; Σύμφωνα, λοιπόν, με τα λεγόμενά της, το καλύτερο φιλί με ηθοποιό δόθηκε το 1995 στα γυρίσματα της ταινίας Casino, με την ίδια να μένει άναυδη.

Αν και είμαι βέβαιη, πως έχεις ήδη αρχίσει να σκέφτεσαι πιθανά ονόματα, θα σου δώσω την απάντηση. Ο ηθοποιός που φιλάει καλύτερα στο Χόλιγουντ είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Η Σάρον Στόουν μίλησε με ειλικρίνεια για τη συνεργασία τους, λέγοντας πως κατά τη διάρκεια της εν λόγω σκηνής «ένιωσα σαν να βγαίνω από τα παπούτσια μου».

Περιγράφοντας την εμπειρία της από το περιβόητο αυτό φιλί που αντάλλαξε με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η ίδια δήλωσε: «Κάναμε αυτή τη σκηνή όπου πρέπει να πάω στην τουαλέτα, τον παίρνω να μου δώσει χρήματα. Μου έδωσε αυτά τα χρήματα και τον κοίταξα λέγοντας "Αλήθεια; Νομίζω λίγο περισσότερα από 50 δολάρια για την τουαλέτα" και αυτός άπλωσε το χέρι του και μου έδωσε περίπου, 100 δολάρια, και μετά έσκυψα και τον φίλησα».

Μάλιστα, όταν ο σκηνοθέτης της ταινίας, Μάρτιν Σκορσέζε, τους ζήτησε να επαναλάβουν τη σκηνή και οι δύο ήταν απόλυτα πρόθυμοι να το κάνουν. «Τον κοιτάξαμε και οι δύο και είπαμε, "Ναι, νομίζω ότι ίσως χρειαζόμαστε άλλη μία"», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Σάρον Στόουν εξομολογήθηκε, πως ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο την άφησε άφωνη με αυτό το φιλί. Λογικό, λοιπόν, να κατέχει ξεχωριστή θέση.

