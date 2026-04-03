Ο Μπρους Γουίλις εθεάθη στους δρόμους του Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια βόλτας του με το αυτοκίνητο.

Ο Μπρους Γουίλις τα τελευταία χρόνια έχει αποστασιοποιηθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, δίνοντας «αθόρυβα» τη μάχη του για την υγεία του. Ο επιτυχημένος ηθοποιός διαγνώστηκε με αφασία το 2022 και με μετωποκροταφική άνοια το 2023. Από τότε η ζωή του άλλαξε. Ο ίδιος αποσύρθηκε από την καριέρα του στην υποκριτική, ακολουθώντας τις συμβουλές των γιατρών του και εστιάζοντας στη θεραπεία της υγείας του. Στο πλευρό του, σε όλη αυτή τη διαδρομή, βρίσκεται η οικογένειά του.

Πρόσφατα, ο φωτογραφικός φακός της Daily Mail τον απαθανάτισε κατά τη διάρκεια πρωινής εξόδου του στους δρόμους του Λος Άντζελες. Ο ηθοποιός φαινόταν ευδιάθετος μέσα στο αμάξι του, στη θέση του συνοδηγού, φορώντας ένα σκούρο μπλε πουκάμισο με ένα γκρι μπλουζάκι. Στη θέση του οδηγού καθόταν ένας φίλος του.

Bruce Willis, 71, seen in rare public outing as he flashes smile while being driven around LA amid dementia battle https://t.co/XKGZdl1oix — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 2, 2026

Αυτή είναι μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του 71χρονου ηθοποιού, τον οποίο τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μόνο μέσω από διαδικτυακές αναρτήσεις, είτε των παιδιών του είτε της συζύγου του, Έμα Χέμινγκ. Όπως είχε αποκαλύψει εκείνη σε συνέντευξή της πριν από μερικούς μήνες, η καθημερινότητά τους είναι πλέον εντελώς διαφορετική, αφού ο Μπρους Γουίλις δεν μένει πια μαζί τους.

Η ίδια είχε αναφέρει, ότι ο σύζυγός της κατοικεί σε ένα ξεχωριστό σπίτι μαζί με μια εξειδικευμένη ομάδα, που του παρέχει θεραπεία 24 ώρες το 24ωρο. Σύσσωμη η οικογένεια προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για τον Μπρους Γουίλις, βελτιώνοντας την καθημερινότητά του. Όπως είχε εξομολογηθεί η Έμα Χέμινγκ, το συγκεκριμένο σπίτι καλύπτει όλες τις ανάγκες του Μπρους Γουίλις ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ το σπίτι που μένει με τις κόρες τους καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών, ώστε να υπάρχει μια ισορροπία στη ζωή τους.

«Ο Μπρους είναι γενικά σε πολύ καλή κατάσταση. Απλώς ο εγκέφαλός του τον έχει εγκαταλείψει. Η γλώσσα του χάνεται. Έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε. Έχουμε έναν τρόπο να επικοινωνούμε μαζί του, ο οποίος είναι απλώς ένας διαφορετικός τρόπος», είχε αναφέρει σε συνέντευξή της στο ΑΒC τον περασμένο Αύγουστο.