Συγκινεί η Έμμα Χέμινγκ για τα 17 χρόνια γάμου με τον Μπρους Γουίλις – «Ήμουν φτιαγμένη για να τον αγαπώ»

Σε μια τρυφερή εξομολόγηση, με αφορμή την επέτειο γάμου τους, προέβη η Έμμα Χέμινγκ για τον Μπρους Γουίλις.

Η Έμμα Χέμινγκ και ο Μπρους Γουίλις γιορτάζουν 17 χρόνια γάμου! Μπορεί εδώ και αρκετό καιρό η ζωή τους να μην θυμίζει τις ξέγνοιαστες και ανέμελες εποχές που έζησαν, ωστόσο παραμένουν μαζί και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες με δύναμη και ενότητα. Με αφορμή αυτή την ξεχωριστή επέτειο, η Έμμα Χέμινγκ έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τον γάμο τους το 2009.

Η ίδια συνόδευσε την ανάρτηση με μια συγκινητική λεζάντα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ήμουν φτιαγμένη για να τον αγαπώ», ενώ συμπλήρωσε: «17 χρόνια», εκφράζοντας τη βαθιά αφοσίωση στον σύζυγό της. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2007, ερωτεύτηκε παράφορα, και παντρεύτηκε δύο χρόνια αργότερα, δημιουργώντας μια όμορφη οικογένεια. Απέκτησε δύο κόρες.

Η φωτογραφία γάμου της Έμμα Χέμινγκ με τον Μπρους Γουίλις από το 2009

Ο Μπρους Γουίλις είναι πατέρας συνολικά πέντε παιδιών, καθώς έχει αποκτήσει τρεις ακόμη κόρες από τον προηγούμενο γάμο του με την Ντέμι Μουρ. Τα τελευταία χρόνια η ζωή τους έχει αλλάξει ριζικά, καθώς ο ηθοποιός διαγνώστηκε με αφασία, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μετωποκροταφική άνοια (FTD). Ο Μπρους Γουίλις αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2022 και μέχρι σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, απολαμβάνει την ηρεμία της καθημερινότητας με την οικογένειά του.

Η Έμμα Χέμινγκ έχει μιλήσει ανοιχτά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο πλευρό του συζύγου της, προσπαθώντας παράλληλα να ευαισθητοποιήσει το κοινό. Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή της, «στην αρχή, ήμουν πολύ απομονωμένη και ένιωθα ότι αυτό που συνέβαινε, συνέβαινε μόνο σε εμάς. Με τον καιρό, συνειδητοποίησα ότι θα ήταν χρήσιμο να μιλήσω γι’ αυτό και να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο, ώστε οι άνθρωποι να πηγαίνουν πιο νωρίς στον γιατρό, να διαγιγνώσκονται νωρίτερα και να συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές».

Λίγες ημέρες πριν, με αφορμή τα γενέθλια του Μπρους Γουίλις, η Έμμα δημοσίευσε μια ακόμη συγκινητική ανάρτηση, γράφοντας: «Σήμερα γιορτάζουμε τα γενέθλια του Μπρους». Παράλληλα, αξιοποίησε την περίσταση για να ενισχύσει το φιλανθρωπικό της έργο μέσω του ιδρύματος που δημιούργησε, ώστε να βοηθήσει και να στηρίξει οικογένειες που βρίσκονται στην ίδια θέση και έχουν πραγματική ανάγκη.

Η Έμμα Χέμινγκ στέκεται διακριτικά στο πλευρό του Μπρους Γουίλις όλα αυτά τα χρόνια, στηρίζοντάς τον στην ασθένεια. Η ίδια έχει καταφέρει να διαφυλάξει την ιδιωτικότητά του και να τον προστατέψει από την έκθεση στη δημοσιότητα. Στο πλάι της, βρίσκονται φυσικά και τα πέντε παιδιά του ηθοποιού, αλλά και η πρώην σύζυγός του, Ντέμι Μουρ.

