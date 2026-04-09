Η ομοιότητα μητέρας- κόρης είναι εντυπωσιακή

Η Τζούλιαν Μουρ μοιράστηκε ένα σπάνιο βίντεο της κόρης της, Λιβ Φρόιντλιχ, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Μπαρτόλομιου Φρόιντλιχ, η οποία όσο μεγαλώνει μοιάζει και ακόμα περισσότερο με τη διάσημη μαμά της.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός δημοσίευσε ένα ασπρόμαυρο βίντεο, τραβηγμένο από την Έλενα Κρίστενσεν, στο προφίλ της στο Instagram, με το οποίο έστειλε τις πιο θερμές ευχές της στην κόρη της για τα 24α γενέθλιά της.

«Η αγαπημένη μου ανοιξιάτικη μέρα είναι η μέρα που γεννήθηκες. Χρόνια πολλά Σ' αγαπώ πάρα πολύ! Με αγάπη, μαμά» έγραψε στην ανάρτηση της η Τζούλιαν Μουρ για την κόρη της, Λιβ, και οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να της ευχηθούν αλλά και να τονίσουν πόσο όμορφη και ευγενική φυσιογνωμία είναι.

H κόρη της Τζούλιαν Μουρ, Λιβ, σε ένα σπάνιο στιγμιότυπο μετά από καιρό – Το βίντεο που δημοσίευσε η ηθοποιός

Η κόρη της Τζούλιαν Μουρ σπάνια κάνει δημόσιες εμφανίσεις και κρατά ένα χαμηλό προφίλ, ωστόσο η ηθοποιός έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για εκείνη. «Είναι εντυπωσιακά ισορροπημένη» είχε πει σε συνέντευξή της στο Harper's Bazaar το 2022. «Κοιτάζω τη Λιβ από την ημέρα που γεννήθηκε και είμαι τόσο εντυπωσιασμένη από το πόσο καλά διαχειρίζεται τον κόσμο και πόσο ώριμη είναι».

Να σου θυμίσουμε πως, Τζούλιαν Μουρ και Μπαρτόλομιου Φρόιντλιχ παντρεύτηκαν το 2003 και είναι ο δεύτερος γάμος για τη διάσημη ηθοποιό του Χόλιγουντ, έπειτα από αυτόν με τον Τζον Γκουλντ Ρούμπιν, που διήρκεσε από το '86 μέχρι το '95. Η Λιβ Φρόιντλιχ είναι το δεύτερο παιδί της οικογένειας, με τον μεγαλύτερο της αδερφό, Κέιλεμπ Φρόιντλιχ, να είναι μονάχα 4 χρόνια μεγαλύτερος.

