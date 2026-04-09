Γκουίνεθ Πάλτροου - Κρις Μάρτιν: Ο γιος τους έγινε 20 ετών και είναι ίδιος ο μπαμπάς του

Ο Μόουζες Μάρτιν συμπλήρωσε είκοσι χρόνια ζωής σε αυτόν τον πλανήτη και η μητέρα του, Γκουίνεθ Πάλτροου τού ευχήθηκε δημοσίως.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα (8/4) για την Γκουίνεθ Πάλτροου και τον Κρις Μάρτιν, αφού ο γιος τους είχε γενέθλια. Ο Μόουζες Μάρτιν έγινε 20 χρονών, εγκαινιάζοντας μια νέα δεκαετία στη ζωή του, και το γιόρτασε με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η ηθοποιός δεν παρέλειψε να ευχηθεί στον γιο της δημοσίως, εκφράζοντας την αγάπη της και την υπερηφάνειά της για τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του.

Ειδικότερα, δημοσιεύοντας τέσσερις φωτογραφίες στον προσωπικό λογαριασμό της στο IG - στην πρώτη ποζάρουν μαζί, ενώ στις υπόλοιπες βλέπουμε τον Μόουζες σε διάφορες φάσεις της ζωής του - έγραψε ένα συγκινητικό κείμενο. «Χαρούμενα 20ά γενέθλια σε σένα, Μόζες. Είσαι ο ορισμός του τζέντλεμαν - ευγενικός, έξυπνος, σκεπτόμενος και με ψυχή. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω πόσο υπέροχος είσαι. Σου στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά για τα γενέθλιά σου από τη δυτική ακτή. Σε αγαπώ απεριόριστα, μαμά».

Ο 20χρονος πλέον Μόουζες Μάρτιν μας θυμίζει πολύ τον Κρις Μάρτιν των 00's, αν και θαυμαστές του ζευγαριού υποστηρίζουν πως έχει χαρακτηριστικά και από τη μητέρα του, Γκουίνεθ Πάλτροου.

Να θυμίσουμε πως ο Μόουζες Μάρτιν αποτελεί το δεύτερο παιδί του πρώην ζευγαριού. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει μαζί ακόμα μία κόρη, την Άπλ, η οποία φιλοδοξεί να ασχοληθεί με το μόντελινγκ και ήδη έχει κάνει κάποια σημαντικά βήματα στον χώρο. Τον Μάιο εκείνη θα συμπληρώσει 22 χρόνια ζωής.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο Κρις Μάρτιν υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου μια δεκαετία. Πίσω στις αρχές των 00’s, οι φήμες ήθελαν το γνωστό ζευγάρι να έχει παντρευτεί τέλη του 2003 ή αρχές του 2004 - χωρίς ποτέ να επιβεβαιώνεται η ακριβής ημερομηνία. Τον Μάρτιο του 2014 ανακοίνωσαν δημόσια τον χωρισμό τους, ωστόσο το διαζύγιο ήταν βελούδινο. Μέχρι σήμερα, η ηθοποιός και ο frontman των Coldplay διατηρούν άριστες σχέσεις, παραμένοντας οικογένεια.

