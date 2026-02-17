Η κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου, Απλ, λέγεται ότι αποβλήθηκε από το σχολείο για bullying

Μέσα από τα social media η 21χρονη Απλ Μάρτιν απάντησε στις φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για εκείνη, αποκαθιστώντας την αλήθεια.

Αν μπορούσαμε να σκεφτούμε ένα αρνητικό για τους διάσημους του Χόλιγουντ, είναι πως πολλές φορές το όνομά τους εμπλέκεται σε κουτσομπολιά - τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Κάτι τέτοιο φαίνεται πως συνέβη στην 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, Απλ Μάρτιν, η οποία έχει βρεθεί στο στόχαστρο τις τελευταίες ώρες, αφού κατηγορείται ότι αποβλήθηκε από το σχολείο, επειδή ασκούσε bullying. Η ίδια, λοιπόν, θέλησε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να λύσει τον γρίφο που πλανάται γύρω από το όνομά της.

Με ανακοίνωσή της στα social media, η Απλ Μάρτιν θέλησε να μοιραστεί την αλήθεια της, τονίζοντας πως ουδέποτε έχει αποβληθεί από το σχολείο πόσο μάλλον με την κατηγορία ότι εκφόβιζε τους συμμαθητές της. «Γεια! Δεν ήθελα να απαντήσω, αλλά αυτή η εικασία είναι εντελώς ψευδής και έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο», έγραψε, αρχικά, στον λογαριασμό της, προσπαθώντας να δώσει ένα τέλος σε αυτή τη φημολογία.

Gwyneth Paltrow's daughter Apple breaks silence on claims she was expelled from school for bullying... amid 'mean girl' drama https://t.co/Xm7rxK2bKo — Daily Mail (@DailyMail) February 17, 2026

Και συμπλήρωσε: «Καταλαβαίνω απόλυτα ότι οι άνθρωποι δεν με συμπαθούν και αυτό είναι εντάξει. Το διαδίκτυο είναι ένα μέρος, όπου οι άνθρωποι μπορούν να μοιράζονται τις απόψεις τους. Αλλά αυτή η φήμη είναι εντελώς αναληθής, δεν είμαι τέτοιος τύπος ανθρώπου και όποιος είναι κοντά μου το γνωρίζει αυτό».

Η 21χρονη έβαλε τίτλο στην ανάρτησή της «ένα σύντομο μήνυμα από εμένα», θέλοντας να διαβάσουν τη θέση της οι διαδικτυακοί φίλοι της. Κι ενώ τα σχόλια που περιγράφουν «περίεργες» συμπεριφορές της είναι πολλά - χωρίς, όμως, να ανήκουν στο πεδίο του bullying - αρκετοί ήταν και οι υποστηρικτές της. Μία πηγή κοντά στη Γκουίνεθ Πάλτροου είχε δηλώσει το 2024 στη Daily Mail, πως «η Απλ είναι καλή, διασκεδαστική και αποτελεί ένα κορίτσι που αγαπάει τα άλλα κορίτσια. Δεν ξέρω πώς γίνεται κάποιος να έχει πρόβλημα μαζί της».