3 συμβουλές ομορφιάς που όλες οι γυναίκες άνω των 50 εύχονται να είχαν ακούσει νωρίτερα

Αν μπορούσαν να γυρίσουν το χρόνο πίσω, σίγουρα θα υιοθετούσαν αυτές τις συνήθειες πολύ νωρίτερα

Στα 50, η ομορφιά αποκτά άλλη διάσταση. Δεν αφορά την τελειότητα, αλλά τη γνώση, όχι την υπερβολή, αλλά τη στρατηγική. Και αν υπάρχει κάτι που πολλές γυναίκες σε αυτή τη δεκαετία συχνά σκέφτονται, είναι ποιες συμβουλές θα ήθελαν να είχαν ακούσει -και κυρίως να είχαν ακολουθήσει- νωρίτερα. Ιδού εκείνες που θα έλεγαν στους νεότερους εαυτούς τους:

Συμβουλές ομορφιάς μετά τα 50

1. Πρόληψη>Διόρθωση

Για χρόνια, η περιποίηση αντιμετωπίζεται συχνά ως «αντίδραση»: Τι να κάνουμε όταν εμφανιστούν οι ρυτίδες, όταν δούμε χαλάρωση ή όταν παρατηρήσουμε δυσχρωμίες. Όμως το δέρμα λειτουργεί με συσσωρευτική μνήμη. Η καθημερινή αντηλιακή προστασία, η σταθερή ενυδάτωση και η ήπια αλλά συστηματική χρήση δραστικών συστατικών από νεότερη ηλικία κάνουν τεράστια διαφορά δεκαετίες μετά. Στα 50, η επιδερμίδα γίνεται πιο λεπτή και πιο επιρρεπής στην ξηρότητα λόγω ορμονικών αλλαγών. Η συνέπεια, λοιπόν, είναι πιο σημαντική από την ένταση. Καλύτερα μια απλή ρουτίνα που εφαρμόζεται καθημερινά, παρά περιστασιακές «εκρήξεις» φροντίδας. Καλύτερα καθημερινή εφαρμογή αντηλιακού από νεαρή ηλικία, παρά χρήση πανάκριβων κρεμών στα 40 και τα 50.

2. Less (makeup) is more

Όσο περνούν τα χρόνια, όλες οι γυναίκες τείνουν να αναθεωρούν τη ρουτίνα μακιγιάζ τους, καθώς συνειδητοποιούν ότι τα βαριά foundations και οι πούδρες αντί να καλύπτουν τις «προβληματικές» περιοχές, τις τονίζουν. Οι ανάλαφρες υφές γίνονται οι πρωταγωνιστές του νεσεσέρ, καθώς αναδεικνύουν το δέρμα, δημιουργώντας μια πιο φρέσκια και νεανική εικόνα. Η στρατηγική αλλάζει με την έμφαση να δίνεται στη λάμψη και όχι στην πλήρη κάλυψη. Τα κρεμώδη ρουζ που χαρίζουν ζωντάνια, οι ενυδατικές με χρώμα, οι BB Creams, τα glosses και τα μολύβια φρυδιών γίνονται τα απόλυτα makeup staples, καθώς μπορούν να αναδείξουν τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά του προσώπου, χαρίζοντάς του φρεσκάδα και νεανική λάμψη.

3. Ο λαιμός, τα χέρια και τα μαλλιά «μιλούν» όσο και το πρόσωπο

Πολλές γυναίκες επενδύουν για χρόνια αποκλειστικά στο πρόσωπο, παραμελώντας άλλες περιοχές που στην πραγματικότητα μαρτυρούν γρηγορότερα την ηλικία. Ο λαιμός, τα χέρια και το ντεκολτέ για παράδειγμα χρειάζονται την ίδια φροντίδα με το πρόσωπο (καθαρισμό, ενυδάτωση, αντηλιακή προστασία), ενώ τα μαλλιά, τα οποία με τον χρόνο μπορεί να γίνουν πιο λεπτά και πιο ξηρά, «διψούν» για προϊόντα που θα τους χαρίσουν ενυδάτωση και λάμψη. Κι όμως μια αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών ή το κούρεμα ή ακόμα και μια έξτρα περιποίηση στο ντεκολτέ μπορούν να ανανεώσουν την εικόνα περισσότερο από μία ακριβή κρέμα προσώπου.