Βαθιές ρυτίδες: Πώς να τις αντιμετωπίσεις μετά τα 50

Ήρθε η ώρα να επαναφέρεις τη νιότη στην επιδερμίδα σου

Οι βαθιές ρυτίδες δεν είναι εχθρός -είναι αποτύπωμα ζωής, εμπειριών, γέλιου, ήλιου και συναισθημάτων. Αν θέλεις ωστόσο να απαλύνεις την όψη τους και να χαρίσεις στο δέρμα σου μια πιο ξεκούραστη, φωτεινή εικόνα, υπάρχουν τρόποι και μάλιστα πολύ αποτελεσματικοί.

Βαθιές ρυτίδες: Αντιμετώπιση μετά τα 50

Μην αμελείς την καθημερινή περιποίηση

Καμία προηγμένη θεραπεία δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια σωστή καθημερινή περιποίηση. Ο καθαρισμός πρωί και βράδυ, η ενυδάτωση και -πάνω απ’ όλα- η αντηλιακή προστασία είναι το τρίπτυχο της νεότητας: Ο καθαρισμός απομακρύνει ρύπους και μακιγιάζ, οι κρέμες και οι οροί απαλύνουν τις ρυτίδες αφυδάτωσης, χαρίζοντας μια πιο «γεμάτη» εικόνα στο πρόσωπο, ενώ το αντηλιακό λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας απέναντι στη φωτογήρανση.

Επένδυσε στα σωστά ενεργά συστατικά

Αν θέλεις να δεις πραγματική βελτίωση στην όψη των ρυτίδων, μια απλή ενυδατική κρέμα βέβαια δεν αρκεί. Αναζήτησε προϊόντα με ρετινόλη, πεπτίδια, βιταμίνη C και υαλουρονικό οξύ, τα οποία θα βοηθήσουν στην ανανέωση των κυττάρων, θα ενισχύσουν την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνής και θα προσφέρουν άμεσο «γέμισμα» των γραμμών. Ο συνδυασμός τους, με υπομονή και συνέπεια, μπορεί να αλλάξει εντυπωσιακά την υφή της επιδερμίδας.

Μην υποτιμάς τη δύναμη των επαγγελματικών θεραπειών

Όταν οι ρυτίδες είναι βαθιές, η καλλυντική ρουτίνα από μόνη της δεν αρκεί. Θεραπείες όπως τα fillers, το botox, τα laser και οι βιοδιεγέρτες κολλαγόνου προσφέρουν σίγουρα πιο θεαματικά και στοχευμένα αποτελέσματα. Για να είναι βέβαια πετυχημένες, εμπιστεύσου έναν έμπειρο δερματολόγο και θυμήσου ότι στόχος δεν είναι να αλλάξει το πρόσωπό σου, αλλά να δείχνει πιο ξεκούραστο, πιο φρέσκο, πιο φωτεινό.

Άλλαξε τρόπο ζωής

Το δέρμα σου είναι καθρέφτης της καθημερινότητάς σου. Ο ποιοτικός ύπνος, η σωστή ενυδάτωση, η διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά και η μείωση του στρες παίζουν τεράστιο ρόλο στη γήρανση. Ακόμα και η στάση που κοιμάσαι ή οι εκφράσεις που επαναλαμβάνεις ασυνείδητα μπορούν να επηρεάσουν τη δημιουργία βαθιών γραμμών.