Χαλάρωση λαιμού: Πώς να την προλάβεις και πώς να την αντιμετωπίσεις

Μικρά μυστικά για να κάνεις την εμφάνισή σου να δείχνει πιο νεανική

Η χαλάρωση λαιμού είναι ένα από τα πιο συχνά αισθητικά ζητήματα που απασχολούν τόσο τις γυναίκες, όσο και τους άνδρες, καθώς η περιοχή αυτή προδίδει την ηλικία πιο εύκολα απ’ ό,τι το πρόσωπο. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί το δέρμα στο λαιμό είναι πιο λεπτό, πιο ευαίσθητο και συχνά παραμελείται στη ρουτίνα περιποίησης, με αποτέλεσμα να χάνει πιο γρήγορα τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητά του.

Τι είναι η χαλάρωση λαιμού

Πρόκειται για τη σταδιακή απώλεια τόνου, ελαστικότητας και πυκνότητας του δέρματος στην περιοχή κάτω από το πηγούνι και γύρω από τον λαιμό. Μπορεί να εμφανιστεί ως λεπτές γραμμές, ρυτίδες, «σπασίματα», αλλά και ως πιο έντονη χαλάρωση που δημιουργεί το γνωστό «turkey neck». Το δέρμα δείχνει πιο λεπτό, λιγότερο σφριγηλό και συχνά αποκτά μια ελαφρώς «ζαρωμένη» όψη, ακόμα κι αν το πρόσωπο διατηρείται σε καλή κατάσταση.

Γιατί συμβαίνει

Η βασική αιτία είναι η φυσική γήρανση. Με τα χρόνια, η παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης μειώνεται, με αποτέλεσμα το δέρμα να χάνει τη σφριγηλότητά του. Παράλληλα, μειώνεται και το υποδόριο λίπος που λειτουργεί σαν «μαξιλάρι», κάνοντας τη χαλάρωση πιο εμφανή. Ωστόσο, δεν φταίει μόνο ο χρόνος. Η έκθεση στον ήλιο χωρίς αντηλιακή προστασία, οι απότομες αυξομειώσεις βάρους, το κάπνισμα, αλλά και η κακή στάση του σώματος -ειδικά το συνεχές σκύψιμο στο κινητό, το λεγόμενο «tech neck»- επιταχύνουν τη φθορά. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο λαιμός έχει λιγότερους σμηγματογόνους αδένες, κι έτσι αφυδατώνεται πιο εύκολα και γερνά πιο γρήγορα.

Πώς να προλάβεις τη χαλάρωση

Η πρόληψη ξεκινά από την καθημερινή φροντίδα. Ο λαιμός πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν προέκταση του προσώπου: καθαρισμός, ενυδάτωση και αντηλιακή προστασία είναι απαραίτητα βήματα όλο τον χρόνο. Όταν κάνεις λοιπόν την πρωινή και την βραδινή ρουτίνα σου, μην ξεχνάς να «κατεβάζεις» τα προϊόντα προς τα κάτω στο λαιμό και το ντεκολτέ, εφαρμόζοντάς τα με ανοδικές κινήσεις. Εξίσου σημαντική βέβαια για τη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος είναι και η καλή στάση σώματος και η σωστή διατροφή, η επαρκής ενυδάτωση και η αποφυγή του καπνίσματος.

Πώς να την αντιμετωπίσεις

Ακόμα κι αν η χαλάρωση έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της, υπάρχουν τρόποι να την περιορίσεις. Σε επίπεδο καθημερινής περιποίησης, επένδυσε σε προϊόντα με ρετινόλη, πεπτίδια, βιταμίνη C και υαλουρονικό οξύ, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν σταδιακά την υφή και τη σφριγηλότητα της επιδερμίδας. Μπορείς επίσης να εντάξεις στην καθημερινή σου ρουτίνα ήπιο μασάζ ή ακόμα και μερικές ασκήσεις face yoga για να βοηθήσεις την μικροκυκλοφορία και τη μυϊκή τόνωση. Αν τώρα θέλεις πιο άμεσα άμεσα και θεαματικά αποτελέσματα, θα πρέπει να στραφείς σε επαγγελματικές θεραπείες, όπως οι ραδιοσυχνότητες, οι υπέρηχοι και οι ενέσιμες θεραπείες, που διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου και συσφίγγουν το δέρμα.