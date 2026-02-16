4 ζώδια ευνοούνται ιδιαίτερα μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου - Ποιοι μπαίνουν σε τροχιά τύχης

Τέσσερα ζώδια φαίνεται να παίρνουν σημαντική ώθηση από τις πλανητικές αλλαγές, λίγο πριν κλείσει ο Φεβρουάριος.

Το πρώτο μισό του Φεβρουαρίου μπορεί να συνοδεύτηκε από καθυστερήσεις, αμφιβολίες ή συναισθηματικές διακυμάνσεις που δημιούργησαν την αίσθηση ότι τα πράγματα δεν προχωρούν με τον ρυθμό που θα θέλαμε. Για αρκετούς, το διάστημα αυτό λειτούργησε ως περίοδος εσωτερικής πίεσης και αναθεώρησης στόχων, με γεγονότα που δοκίμασαν την υπομονή και την αντοχή τους.

Ωστόσο, οι πρόσφατες αστρολογικές μετακινήσεις αλλάζουν αισθητά το σκηνικό. Η είσοδος του Κρόνου σε νέο ζώδιο σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός απαιτητικού κύκλου και την έναρξη μιας πιο δομημένης φάσης, ενώ η περίοδος των εκλείψεων φέρνει εξελίξεις που λειτουργούν καταλυτικά. Μέσα σε αυτό το δυναμικό πλανητικό περιβάλλον, τέσσερα ζώδια φαίνεται να αποκτούν σαφές προβάδισμα, αξιοποιώντας συγκυρίες που μπορούν να μεταφραστούν σε ευκαιρίες μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2026.

Ποια ζώδια ευνοεί η τύχη τον Φεβρουάριο

Κριός

Η είσοδος του Κρόνου στον Κριό μπορεί να ακούγεται απαιτητική, όμως δεν συνεπάγεται απαραίτητα με δυσκολίες χωρίς αντίκρισμα. Αντίθετα, ενισχύει την ανάγκη για πειθαρχία, οργάνωση και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Ο Κριός καλείται να δει πιο σοβαρά τους στόχους του και να χτίσει πάνω σε σταθερές βάσεις. Μέχρι το τέλος του μήνα, δεν αποκλείεται να εμφανιστούν πρόσωπα που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά – είτε ως μέντορες είτε ως πολύτιμες επαγγελματικές επαφές. Η τύχη για τον Κριό δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα συγκέντρωσης και στρατηγικής.

Ζυγός

Για τον Ζυγό, το τέλος του Φεβρουαρίου συνοδεύεται από έντονη δημιουργική διάθεση. Κάθε πτυχή της καθημερινότητας αποκτά έναν πιο εμπνευσμένο χαρακτήρα – από την εργασία μέχρι τις προσωπικές σχέσεις. Η θετική ψυχολογία λειτουργεί πολλαπλασιαστικά: όσο περισσότερο ο Ζυγός επενδύει σε δραστηριότητες που τον γεμίζουν, τόσο αυξάνονται οι ευκαιρίες γύρω του. Το διάστημα θεωρείται ιδανικό για νέες γνωριμίες ή για ανανέωση μιας υπάρχουσας σχέσης, καθώς η γοητεία του βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Υδροχόος

Η πρόσφατη ηλιακή έκλειψη στο ζώδιο του Υδροχόου λειτουργεί ως σημείο καμπής. Απορίες και αμφιβολίες που υπήρχαν γύρω από σημαντικές αποφάσεις αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Ο Υδροχόος, ζώδιο που συνδέεται με την καινοτομία και τις πρωτοποριακές ιδέες, φαίνεται έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα χωρίς φόβο. Το υπόλοιπο του μήνα ευνοεί νέα επαγγελματικά σχέδια, αλλαγές κατεύθυνσης και ρίσκα που βασίζονται σε βαθύτερη επίγνωση του προσωπικού στόχου. Η τύχη εδώ έχει τη μορφή ευκαιριών που «κουμπώνουν» ακριβώς με το όραμά του.

Ιχθύες

Με τον Κρόνο να αποχωρεί από τους Ιχθύες, κλείνει ένας απαιτητικός κύκλος που για πολλούς συνοδεύτηκε από αυξημένες ευθύνες, καθυστερήσεις και εσωτερικές δοκιμασίες. Το διάστημα αυτό λειτούργησε σαν «σχολείο» ωρίμανσης, αλλά δεν ήταν εύκολο. Το υπόλοιπο του Φεβρουαρίου φέρνει αίσθηση αποσυμπίεσης. Οι Ιχθύες νιώθουν ότι μπορούν επιτέλους να ανασάνουν, να αφήσουν πίσω τους πιέσεις και να προχωρήσουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Η τύχη για αυτούς μεταφράζεται κυρίως σε ψυχική ανακούφιση και καθαρότερο ορίζοντα.

