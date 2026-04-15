Το μεγαλύτερο λάθος της Τζέιν Φόντα συνέβη πάνω σε ένα πυροβόλο

Η ζωή της Τζέιν Φόντα τα έχει όλα: ηχηρούς έρωτες, ταινίες διαχρονικές και διαδηλώσεις που τελειώνουν με σύλλήψεις.

Oι γονείς μας έμαθαν την ηθοποιό Τζέιν Φόντα από μια κασέτα όπου έδειχνε ασκήσεις αερόμπικ (έγινε viral ξανά, στην πανδημία), η Gen Z την βλέπει σήμερα να πρωτοστατεί στις διαδηλώσεις "No Kings" κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στις έξι δεκαετίες της διαδρομής της στην υποκριτική, έπαιξε σε αναρίθμητες σειρές, ταινίες και θεατρικές παραστάσεις.

Το πλήρες όνομα της είναι Lady Jayne Seymour Fonda (ναι, το μικρό της όνομα είναι κυριολεκτικά «Κυρία») και γεννήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1937, στη Νέα Υόρκη και λίγο πριν φτάσει στην ένατη δεκαετία της ζωής της, διατηρεί ένα ισχυρό αποτύπωμα στις τέχνες, στην κοινωνία, στη σύγχρονη ζωή.

Η Τζέιν Φόντα είναι ο ορισμός του "nepo baby", καθώς ήταν ήταν κόρη της πλούσιας κοσμικής Φράνσις Φορντ Σέιμουρ και του κινηματογραφικού αστέρα Χένρι Φόντα. Στην περίπτωση της, αυτό ήταν κάτι σαν ευλογία, καθώς ο πατέρας της, πέρα από πρωταγωνιστής σε θρυλικές ταινίες όπως τα «Σταφύλια της Οργής» (1940), ξεχώρισε για την πολιτική του δράση, καθώς ήταν από τους στυλοβάτες μιας επιτροπής για την υποστήριξη της Ελευθερίας της Έκφρασης στην Τέχνη, κόντρα στις πολιτικες του Μακαρθισμού που είχαν σημαδέψει το Χόλιγουντ μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

