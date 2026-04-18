Η Νάταλι Πόρτμαν περιμένει το τρίτο της παιδί – Νέο κεφάλαιο ζωής με τον Τανγκί Ντεστάμπλ

Η Νάταλι Πόρτμαν ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί, το πρώτο με τον σύντροφό της Τανγκί Ντεστάμπλ.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νάταλι Πόρτμαν ετοιμάζεται να γίνει μητέρα για τρίτη φορά, καθώς επιβεβαίωσε ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της Τανγκί Ντεστάμπλ. Η χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή μέσα από συνέντευξή της στο Harper's Bazaar, όπου η ίδια εξέφρασε τη συγκίνησή της για τη νέα αυτή φάση της ζωής της.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι», δήλωσε η ηθοποιός, τονίζοντας παράλληλα πόσο ευγνώμων αισθάνεται. «Το θεωρώ προνόμιο και θαύμα», πρόσθεσε, αποτυπώνοντας τη σημασία που έχει για εκείνη η μητρότητα.

Νέα αρχή μετά τον χωρισμό

Η σχέση της Πόρτμαν με τον Ντεστάμπλ επιβεβαιώθηκε το 2025, έναν χρόνο μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον πρώην σύζυγό της, τον χορογράφο και σκηνοθέτη Μπενζαμέν Μιλπιέ. Το ζευγάρι υπήρξε παντρεμένο για αρκετά χρόνια και απέκτησε μαζί δύο παιδιά: τον Άλεφ, 14 ετών, και την Αμάλια, 9 ετών.

Το νέο μέλος της οικογένειας έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη δεμένη οικογένεια, την οποία η Πόρτμαν φροντίζει να διατηρεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρότι πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, η ίδια έχει θέσει σαφή όρια όσον αφορά την έκθεση των παιδιών της.

Μητέρα πάνω απ’ όλα

Η ηθοποιός έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι τα παιδιά της αποτελούν την κύρια πηγή έμπνευσης και χαράς στη ζωή της. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε σε παλαιότερη συνέντευξή της, οι ίδιοι την ενθάρρυναν να αποδεχτεί τον ρόλο της Mighty Thor στην ταινία Thor: Love and Thunder.

«Βρίσκομαι σε μια φάση της καριέρας μου όπου προσπαθώ να εντυπωσιάσω τα παιδιά μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, δείχνοντας πόσο σημαντική είναι για εκείνη η γνώμη τους.

Παράλληλα, δεν διστάζει να μοιράζεται την περηφάνια της για τα επιτεύγματά τους. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, αποκάλυψε ότι ο γιος της έχει δημιουργήσει τη δική του σειρά ρούχων, με την ίδια να τον στηρίζει φορώντας δημιουργίες του δημόσια.

Παρά τη δημόσια εικόνα της, η Πόρτμαν έχει επιλέξει συνειδητά να προστατεύει την οικογενειακή της ζωή. Όπως έχει εξηγήσει, δεν είναι ιδιαίτερα κλειστός άνθρωπος στην προσωπική της ζωή, αλλά θεωρεί απαραίτητο να θέτει όρια όταν πρόκειται για τα παιδιά της.

«Δεν κάνω φωτογραφίσεις με τα παιδιά μου», έχει τονίσει, επισημαίνοντας ότι η ξεκάθαρη στάση της έχει συμβάλει στο να γίνεται σεβαστή η ιδιωτικότητά της.

Η εγκυμοσύνη αυτή σηματοδοτεί ένα νέο, αισιόδοξο κεφάλαιο για τη Νάταλι Πόρτμαν, τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο. Με μια ήδη επιτυχημένη καριέρα και μια δυνατή σχέση με τα παιδιά της, η ηθοποιός φαίνεται να βρίσκει την ισορροπία ανάμεσα στη λάμψη του Χόλιγουντ και την ουσία της καθημερινής ζωής.