Η Σάντρα Μπούλοκ υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης - «Πρέπει να την κάνουμε φίλη μας»

Η Σάντρα Μπούλοκ καλεί το Χόλιγουντ να αγκαλιάσει την τεχνητή νοημοσύνη, τονίζοντας τα οφέλη αλλά και τους κινδύνους της.

Η Σάντρα Μπούλοκ τοποθετήθηκε ανοιχτά για ένα από τα πιο καυτά ζητήματα της σύγχρονης βιομηχανίας ψυχαγωγίας: την τεχνητή νοημοσύνη. Μιλώντας στο CNBC Changemakers Summit, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποστήριξε ότι το Χόλιγουντ δεν πρέπει να φοβάται την τεχνολογία, αλλά να μάθει να τη χρησιμοποιεί δημιουργικά.

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τη χρήση της AI στον κινηματογράφο, με αφορμή τα fan-made trailers που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για την επερχόμενη ταινία «Practical Magic 2», στην οποία η Μπούλοκ πρωταγωνιστεί και συμμετέχει ως παραγωγός. Τα συγκεκριμένα βίντεο, που δημιουργούνται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, έχουν προκαλέσει τόσο ενθουσιασμό όσο και ανησυχία.

Απαντώντας στο αν της φαίνεται «παράξενο» να βλέπει το πρόσωπό της να αναπαράγεται μέσω AI, η Μπούλοκ διατήρησε αρχικά έναν χιουμοριστικό τόνο, λέγοντας ότι «θα μπορούσαν να υπάρχουν και χειρότερα». Ωστόσο, γρήγορα έγινε πιο σοβαρή, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία είναι πλέον αναπόσπαστο μέρος της πραγματικότητας.

«Είναι εδώ. Πρέπει να την παρατηρήσουμε, να την κατανοήσουμε και να την αγκαλιάσουμε. Να τη χρησιμοποιήσουμε με δημιουργικό και εποικοδομητικό τρόπο. Να τη κάνουμε φίλη μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, δεν παρέλειψε να τονίσει τους κινδύνους, επισημαίνοντας ότι η AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κακό σκοπό, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα.

Στο πάνελ συμμετείχε επίσης η Παμ Άμπντι, συν-επικεφαλής και διευθύνουσα σύμβουλος της Warner Bros. Pictures, η οποία συμφώνησε με τη Μπούλοκ. Όπως ανέφερε, η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους δημιουργούς να εξελίξουν την αφήγηση και την παραγωγή ταινιών.

«Πρέπει να τη δούμε ως εργαλείο για τους αφηγητές. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε καλύτερες ταινίες;» σημείωσε, προσθέτοντας ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και η κινηματογραφική κοινότητα οφείλει να προσαρμοστεί.

Η τοποθέτηση της Μπούλοκ έρχεται σε μια περίοδο όπου ολοένα και περισσότεροι καλλιτέχνες εκφράζουν δημόσια τη στάση τους απέναντι στην AI. Ανάμεσά τους και η Ρις Γουίδερσπουν, η οποία πρόσφατα προκάλεσε συζητήσεις καλώντας το κοινό –και ιδιαίτερα τις γυναίκες– να εξοικειωθούν με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Η ίδια τόνισε ότι οι θέσεις εργασίας που κατέχουν οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από την αυτοματοποίηση, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν λιγότερο την AI σε σχέση με τους άνδρες.

Στο επίκεντρο όλων αυτών των συζητήσεων βρίσκεται το μέλλον της κινηματογραφικής βιομηχανίας και το πώς η τεχνολογία θα επηρεάσει τη δημιουργικότητα, την εργασία και την ίδια την έννοια της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η «Practical Magic 2» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Σεπτέμβριο, αποτελώντας μία από τις πιο πολυαναμενόμενες παραγωγές της χρονιάς. Παράλληλα, η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να ενταθεί, με τη Μπούλοκ να στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η πρόοδος δεν μπορεί να αγνοηθεί — μόνο να αξιοποιηθεί σωστά.