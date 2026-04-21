Χάθηκε το κορμάκι της Μαντόνα, μετά την εμφάνιση στο Coachella - Η pop star δίνει αμοιβή σε όποιον το βρει

Η Μαντόνα έκανε την αποκάλυψη μέσω Instagram, ανακοινώνοντας πως θα δώσει χρήματα σε όποιον το βρει και το επιστρέψει.

Η Μαντόνα και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μαγνήτισαν τα βλέμματα του πλανήτη με την εκπληκτική εμφάνισή τους στο Coachella, χαρίζοντάς μας μια νέα ερμηνεία του θρυλικού τραγουδιού «Like a Prayer». Η βασίλισσα της pop και η «διάδοχός» της, όπως την αποκαλούν οι fans της, αποτέλεσαν ένα από τα highlights της λαμπερής βραδιάς.

Ωστόσο, τα αποθεωτικά σχόλια και τα θετικά μηνύματα διαδέχθηκαν δυσάρεστα νέα. Ειδικότερα, η Μαντόνα έχασε το vintage κορμάκι που φορούσε στην εν λόγω viral εμφάνιση με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Όπως γνωστοποίησε η τραγουδίστρια μέσα από τα social media της, αυτός ο κορσές είχε συναισθηματική αξία για εκείνη, καθώς μαζί με τις ίδιες μπότες και το ίδιο Gucci σακάκι είχε κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Coachella το 2006.

Η ανάρτηση της Μαντόνα για το χαμένο κορμάκι της:

«Πετάω ακόμα ψηλά από την Παρασκευή το βράδυ στο Coachella! Ευχαριστώ τη Σαμπρίνα και όλους όσους το έκαναν δυνατό. Το να επαναφέρω το Confessions II εκεί που ξεκίνησε ήταν τόσο συναρπαστικό. Αυτή η στιγμή ήταν ξεχωριστή μέχρι που ανακάλυψα ότι τα vintage κομμάτια που φορούσα είχαν χαθεί - η στολή μου που ανέσυρα από το προσωπικό μου αρχείο - το σακάκι, ο κορσές, το φόρεμα και όλα τα άλλα ρούχα.

Αυτά δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου. Άλλα αρχειακά αντικείμενα από την ίδια εποχή χάθηκαν επίσης. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάποια καλή ψυχή θα βρει αυτά τα αντικείμενα και θα επικοινωνήσει με την ομάδα μου. Προσφέρω μια ανταμοιβή για την ασφαλή επιστροφή τους. Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά», έγραψε χαρακτηριστικά.

