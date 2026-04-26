Ο Τζάστιν Μπίμπερ πήγε για ψάρεμα με τον γιο του - Οι φωτογραφίες που έφτασαν τα 6 εκατ. likes

Λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή του στο Coachella, ο Τζάστιν Μπίμπερ επέστρεψε στην καθημερινότητά του, ανεβάζοντας στα social media στιγμιότυπα με τον γιο του.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ βρέθηκε γι’ ακόμα μια φορά στο επίκεντρο της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες, όμως ο λόγος αφορούσε τη δουλειά του. Ο pop star έκανε μια ιδιαίτερη εμφάνιση στη σκηνή του Coachella 2026, κάνοντας εκατομμύρια κόσμου να φωνάζει το όνομά του και να τραγουδά τα κομμάτια του. Ο ίδιος αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα highlights του μουσικού φεστιβάλ, με το performance του να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο πλευρό του - όπως κάθε φορά - ήταν η σύζυγός του, Χέιλι Μπίμπερ. Παρά τα όσα μπορεί να γράφονται για τη σχέση τους ή για τη συμπεριφορά του Τζάστιν Μπίμπερ, το μοντέλο και επιχειρηματίας παραμένει σταθερά στο πλευρό του, στηρίζοντάς τον με κάθε τρόπο. Άλλωστε, αποτελούσε και αποτελεί τη μεγαλύτερη θαυμάστριά του. Από την αρχή της σχέσης τους μέχρι σήμερα, οι δυο τους έχουν δει τόνους μελανιού να αφιερώνονται στα πρόσωπά τους - χωρίς πια αυτό να προκαλεί εντάσεις.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ, αν και αποτελεί ένα από τα πιο hot πρόσωπα της μουσικής σκηνής παρά τα on και τα offs της καριέρας του, προσπαθεί να κρατάει χαμηλό προφίλ - κι ας μην τα καταφέρνει πάντα. Πίσω από την ταυτότητα του καλλιτέχνη κρύβεται αυτή του πατέρα, η οποία είναι η σημαντικότερη.

Η ανάρτηση του Τζάστιν Μπίμπερ με τον γιο του

Πριν από μερικές ώρες, ο τραγουδιστής δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο IG δύο φωτογραφίες με τον γιο του από την εξόρμησή τους στη φύση για ψάρεμα. Ο Τζάστιν Μπίμπερ κρατάει στην αγκαλιά του τον Τζακ Μπλουζ, ενώ, παράλληλα, χειρίζεται το καλάμι του ψαρέματος, συστήνοντας στον γιο του μια νέα εμπειρία. Ο τραγουδιστής απέφυγε να σχολιάσει κάτι στη λεζάντα - άλλωστε η εικόνα «μιλάει» από μόνη της.

Μέσα σε περίπου ένα εικοσιτετράωρο, η ανάρτηση του Τζάστιν Μπίμπερ με τον γιο του έλαβε 6 εκατομμύρια likes και περίπου 35 χιλιάδες σχόλια, επιβεβαιώνοντας πως το κοινό του - θαυμαστές και μη - είναι δίπλα του.

