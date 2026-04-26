Νέες βαριές καταγγελίες κατά του Μάικλ Τζάκσον από τα αδέλφια Cascio – Κατέθεσαν αγωγή

Τα αδέλφια Cascio, που για χρόνια υπήρξαν στο στενό περιβάλλον του Μάικλ Τζάκσον και τον είχαν υπερασπιστεί δημόσια, προχωρούν πλέον σε σοβαρές καταγγελίες για κακοποίηση και grooming.

Τη στιγμή που ολόκληρος ο πλανήτης ασχολείται με την ταινία Michael, μια νέα δικαστική εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τις καταγγελίες γύρω από τον Μάικλ Τζάκσον, καθώς τέσσερα αδέλφια της οικογένειας Cascio κατέθεσαν αγωγή κατά των διαχειριστών της περιουσίας του αείμνηστου τραγουδιστή. Οι ίδιοι υποστηρίζουν, ότι υπήρξαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και συστηματικής χειραγώγησης, όταν ήταν ανήλικοι.

Τα αδέλφια Cascio ήρθαν σε επαφή με τον Μάικλ Τζάκσον τη δεκαετία του ’80 μέσω του πατέρα τους, ο οποίος εργαζόταν στο ξενοδοχείο Helmsley Palace στο Μανχάταν, όπου ο τραγουδιστής διέμενε συχνά. Οι Aldo, Eddie, Dominic και Marie Nicole Cascio μίλησαν στους New York Times και περιέγραψαν ότι η σχέση τους με τον Μάικλ Τζάκσον είχε, όπως υποστηρίζουν σήμερα, σημάδια ψυχολογικής χειραγώγησης.

Τα αδέρφια Cascio κατηγορούν τον Μάικλ Τζάκσον για σεξουαλική κακοποίηση και αποπλάνηση

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ο τραγουδιστής είχε δημιουργήσει ένα περιβάλλον απόλυτης εμπιστοσύνης και εξάρτησης, στο οποίο οι ίδιοι είχαν τον ρόλο των «υπερασπιστών» του απέναντι σε εξωτερικές κατηγορίες. Για πολλά χρόνια, τόσο πριν όσο και μετά τον θάνατό του το 2009, οι Cascio αρνούνταν δημόσια οποιαδήποτε κατηγορία εις βάρος του. Μάλιστα, ο Frank Cascio είχε εκδώσει βιβλίο στο οποίο περιέγραφε θετικά τη σχέση τους, ενώ είχε τοποθετηθεί δημόσια υπέρ του τραγουδιστή σε συνεντεύξεις, μεταξύ των οποίων και αυτή στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν τώρα, η στάση τους άλλαξε, μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ Leaving Neverland το 2019, το οποίο περιγράφει αντίστοιχες καταγγελίες από άλλα πρόσωπα. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι οι μαρτυρίες αυτές τους οδήγησαν να επανεξετάσουν τη δική τους εμπειρία.

Από την πλευρά τους, οι νομικοί εκπρόσωποι, που διαχειρίζονται την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον, απορρίπτουν πλήρως τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς και προσπάθεια οικονομικής εκμετάλλευσης. Όπως υποστηρίζουν, οι σημερινές καταγγελίες έρχονται σε αντίθεση με δημόσιες δηλώσεις των Cascio επί δεκαετίες, στις οποίες υπερασπίζονταν τον τραγουδιστή και αρνούνταν οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά.

Οι νομικές διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν είναι φρέσκια είδηση, καθώς στο παρελθόν είχε επιτευχθεί οικονομικός διακανονισμός, ενώ τώρα η υπόθεση φαίνεται να οδηγείται σε νέα δικαστική αντιπαράθεση, με την πλευρά των Cascio να επιδιώκει περαιτέρω αποζημίωση και δημόσια δικαίωση των ισχυρισμών τους.

Να σημειωθεί, ότι η υπόθεση επανέρχεται στη δημοσιότητα τη στιγμή που κυκλοφορεί η ταινία Michael, η οποία παρουσιάζει τη ζωή του τραγουδιστή μέχρι το 1988, χωρίς να εστιάζει στις μεταγενέστερες δικαστικές υποθέσεις και τις καταγγελίες που ακολούθησαν.

