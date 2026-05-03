Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών ο Γιάννης Κολοτούρας, μετά από τη γενναία μάχη του με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση της αδελφής του, Δήμητρας Κολοτούρα, με την οποία είχαν μάλιστα και κοινή επαγγελματική πορεία.

Δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία, τον αποχαιρέτησε γράφοντας στα αγγλικά: «Τι διαδρομή… Σε ευχαριστώ για όλα», ενώ σε μεταγενέστερη ανάρτηση κάλεσε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να προχωρήσουν σε δωρεάαντί στεφάνων.

Η συμβολή του Γιάννη Κολοτούρα στη στρατηγική ανάπτυξη της Zeus+Dione ήταν σπουδαία. Μαζί με τη Δήμητρα Κολοτούρα και με τη συμβολή της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, συνέβαλε στην ανάπτυξη του Ελληνικού brand σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ελληνικής μόδας, με έντονη παρουσία και στο εξωτερικό.

Πέρα από την επαγγελματική του πορεία, όσοι τον γνώρισαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ήθος, ευγένεια και καλοσύνη. Η απώλειά του προκάλεσε κύμα συγκίνησης, με φίλους και συνεργάτες να τον αποχαιρετούν δημόσια, κάνοντας λόγο για έναν ξεχωριστό άνθρωπο.