Η επίδοξη δικηγόρος Κιμ Καρντάσιαν παρατάει τη νομική - Η είδηση που (δεν) χρειαζόμασταν

Η πάμπλουτη επιχειρηματίας κουράστηκε να δίνει εξετάσεις δίχως αντίκρισμα.

«Η Κιμ Καρντάσιαν έλαβε μια δύσκολη απόφαση για τις σπουδές της στη Νομική, μετά τις πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες στις εξετάσεις», αναφέρεται στον τίτλο του άρθρου που δημοσίευσε σήμερα η Page Six και το «κλικ» μου ήταν μονόδρομος. Η επιθυμία της Κιμ Καρντάσιαν να γίνει δικηγόρος είναι γνωστή. Η μέχρι τώρα αποτυχία της είναι, επίσης, γνωστή.

Κι ενώ όλοι είχαμε καταλάβει, πως θα δίνει εξετάσεις μέχρι να ενταχθεί στον Δικηγορικό Σύλλογο, τελικά εκείνη μας διέψευσε. Η πάμπλουτη επιχειρηματίας αποφάσισε να εγκαταλείψει - προς το παρόν τουλάχιστον - την προσπάθεια να γίνει (και) δικηγόρος, κάνοντας ένα διάλειμμα για ξεκούραση για περισυλλογή.

Kim Kardashian makes difficult decision in law journey after multiple failed bar exam attempts https://t.co/U2ZlGTiqHT pic.twitter.com/JUWelOyb4k — New York Post (@nypost) May 5, 2026

Η Κιμ Καρντάσιαν δεν θα προσπαθήσει ξανά φέτος να γίνει δικηγόρος

Σύμφωνα με το TMZ, η Κιμ Καρντάσιαν δεν έδωσε εξετάσεις τον περασμένο Φεβρουάριο, ούτε, όμως, σκοπεύει να δώσει τον Ιούλιο, όπου πραγματοποιείται ο δεύτερος κύκλος για όσους επιθυμούν να εισαχθούν στον Δικηγορικό Σύλλογο. Κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να προσπαθήσει δύο φορές την κάθε χρονιά. Συνεπώς, η influencer θα έχει ξανά την ευκαιρία να κυνηγήσει το όνειρο στη Νομική το 2027.

Σε περίπτωση που σκόπευες να την προσλάβεις για να εκδώσει το διαζύγιό σου, να αναλάβει την υπεράσπισή σου στα περιουσιακά ή να σε δικαιώσει στη δικαστική διαμάχη με τον γείτονα, μάλλον, πρέπει να βρεις κάποιον άλλον. Η Κιμ Καρντάσιαν βάζει - ίσως για λίγο, ίσως για πολύ, ίσως και για πάντα - αυτό το όνειρο στο ψυγείο και δεν έχουμε παρά να αποδεχτούμε την απόφαση (!) και να προχωρήσουμε παρακάτω.

Ωστόσο, αν θέλεις ντε και καλά να δεις την Κιμ Καρντάσιαν να ασχολείται με τη νομική, να σου θυμίσουμε πως στο «All's Fair» του Ράιαν Μέρφι υποδύεται μια δικηγόρο. Λέμε τώρα.

Εκείνη, πάντως, σε ανάρτησή της στο Instagram είχε παραδεχτεί, πως ακόμα δεν μπορεί να αποκαλεί τον εαυτό της δικηγόρο, όμως θα συνεχίσει να διαβάζει με υπομονή, επιμονή και αποφασιστικότητα μέχρι να πετύχει τον στόχο της. Απ’ ότι φαίνεται τώρα, αναθεώρησε. Όπως είχε παραδεχτεί τον περασμένο Δεκέμβριο, η τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια είχε «διαλύσει την αυτοπεποίθησή» της.

Αυτή είναι η είδηση που (δεν) χρειαζόσουν αυτή την Τετάρτη.

