Σάλι Φιλντ: Αποκάλυψε γιατί δεν γελούσε ποτέ με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς στα γυρίσματα του «Mrs. Doubtfire»

Η Σάλι Φιλντ θυμήθηκε τις στιγμές από τα γυρίσματα της ταινίας, αποκαλύπτοντας πως ο Ρόμπιν Γουίλιαμς προσπαθούσε συνεχώς να την κάνει να γελάσει χωρίς επιτυχία.

Περισσότερα από 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία της εμβληματικής ταινίας Mrs. Doubtfire, η Σάλι Φιλντ μοιράστηκε μια απρόσμενη ιστορία από τα παρασκήνια των γυρισμάτων, αποκαλύπτοντας ότι δεν έβρισκε καθόλου αστείο τον συμπρωταγωνιστή της, Ρόμπιν Γουίλιαμς, κατά τη διάρκεια της παραγωγής της ταινίας.

Η βραβευμένη ηθοποιός εμφανίστηκε πρόσφατα στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert και μίλησε με χιούμορ για τη συνεργασία της με τον θρυλικό κωμικό ηθοποιό, ο οποίος ήταν γνωστός για τον αυθορμητισμό και τις ασταμάτητες αυτοσχεδιαστικές του ατάκες στα κινηματογραφικά πλατό.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς συνήθιζε να δοκιμάζει συνεχώς νέες αστείες ιδέες προκειμένου να κάνει τους συμπρωταγωνιστές του να ξεσπούν σε γέλια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ωστόσο, στην περίπτωση της Σάλι Φιλντ, οι προσπάθειές του δεν είχαν αποτέλεσμα.

Η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι παρέμενε απόλυτα σοβαρή σε κάθε σκηνή, ενώ όλοι οι υπόλοιποι γύρω της γελούσαν ασταμάτητα με τα αστεία και τις γκριμάτσες του Γουίλιαμς. Μάλιστα, όπως είπε, η στάση της αυτή άρχισε να εκνευρίζει τον ηθοποιό, ο οποίος θεωρούσε σχεδόν προσωπική πρόκληση το γεγονός ότι δεν μπορούσε να τη κάνει να γελάσει.

Η ίδια περιέγραψε την εμπειρία με εμφανή διάθεση αυτοσαρκασμού, σημειώνοντας ότι ο Ρόμπιν Γουίλιαμς επιχειρούσε διαρκώς να αυτοσχεδιάσει με ολοένα και πιο αλλόκοτους τρόπους, όμως εκείνη παρέμενε ατάραχη. Παρά το γεγονός ότι ο Γουίλιαμς θεωρείται μέχρι σήμερα ένας από τους σημαντικότερους κωμικούς της γενιάς του, η Σάλι Φιλντ εξήγησε ότι το χιούμορ του εκείνη τη στιγμή απλώς δεν λειτουργούσε πάνω της.

Αυτό που τελικά την έκανε να λυγίσει από τα γέλια, όπως αποκάλυψε, δεν ήταν κάποια ατάκα του Ρόμπιν Γουίλιαμς αλλά μια αυθόρμητη στιγμή του Pierce Brosnan. Η ηθοποιός θυμήθηκε πως σε μια σκηνή σε εστιατόριο, ο Μπρόσναν έκανε έναν παιδικό ήχο με το χέρι του, κάτι που τελικά την έκανε να ξεσπάσει σε γέλια μετά από όλη την ένταση των γυρισμάτων.

Η ταινία «Mrs. Doubtfire» αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες οικογενειακές κωμωδίες της δεκαετίας του ’90. Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα, τον οποίο υποδύθηκε ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, που μεταμφιέζεται σε ηλικιωμένη Βρετανίδα νταντά προκειμένου να βρίσκεται κοντά στα παιδιά του μετά το διαζύγιό του. Η Σάλι Φιλντ υποδύθηκε την πρώην σύζυγό του, ενώ ο Πιρς Μπρόσναν εμφανίστηκε στον ρόλο του νέου συντρόφου της.

Η χημεία των πρωταγωνιστών και ο συνδυασμός συγκίνησης και κωμωδίας συνέβαλαν ώστε η ταινία να εξελιχθεί σε διαχρονικό κινηματογραφικό σημείο αναφοράς. Για πολλούς θεατές, η ερμηνεία του Ρόμπιν Γουίλιαμς θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές της καριέρας του, καθώς ισορροπούσε ανάμεσα στο χιούμορ και τη συναισθηματική φόρτιση.

Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς έφυγε από τη ζωή το 2014 σε ηλικία 63 ετών, προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση. Ο ηθοποιός είχε αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κινηματογράφο μέσα από ταινίες όπως Dead Poets Society, Good Morning, Vietnam, Hook, Jumanji και Good Will Hunting, για το οποίο τιμήθηκε με Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Οι πρόσφατες δηλώσεις της Σάλι Φιλντ έδωσαν μια πιο ανθρώπινη και τρυφερή ματιά στη συνεργασία τους, αποκαλύπτοντας τις μικρές στιγμές πίσω από μια ταινία που εξακολουθεί να αγαπιέται από γενιές θεατών σε όλο τον κόσμο.