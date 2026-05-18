Το Emily in Paris ήρθε στη Μύκονο: Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα

Η παγκόσμια επιτυχία του Netflix ξεκίνησε σήμερα τα γυρίσματα στo Νησί των Ανέμων

Η Μύκονος μετατρέπεται αυτές τις μέρες σε κινηματογραφικό πλατό για τις ανάγκες της νέας σεζόν της παγκόσμιας επιτυχίας του Netflix, «Emily in Paris». Η σειρά ξεκίνησε σήμερα, 18 Μαΐου, τα γυρίσματα της έκτης σεζόν στο Νησί των Ανέμων, με τη Λίλι Κόλινς να κάνει την πρώτη της εμφάνιση στην παραλία του Αγίου Σώστη.

Η κάμερα του mykonoslive.tv κατέγραψε αποκλειστικά στιγμιότυπα, με τη Λίλι Κόλινς να προετοιμάζεται για τις σκηνές της, ενώ μέλη της παραγωγής κρατούν ομπρέλες για να την προστατεύουν από τον ήλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 80 άτομα συμμετέχουν στην παραγωγή της σειράς, ενώ δεκάδες κομπάρσοι βρίσκονται καθημερινά στα γυρίσματα. Ολόκληρη η περιοχή παραμένει αυστηρά φυλασσόμενη, με έντονη παρουσία των ανθρώπων της παραγωγής σε κάθε σημείο.

Η έκτη σεζόν της σειράς, η οποία έχει καταφέρει να συνδυάσει τη μόδα, τα ταξίδια και τον ρομαντισμό σε ένα διεθνές pop culture φαινόμενο, αναμένεται να έχει έντονο ελληνικό στοιχείο - και όχι μόνο όσον αφορά τις τοποθεσίες. Πέρα από τα γυρίσματα στην Ελλάδα, οι πρωταγωνιστές αναμένεται να φορέσουν δημιουργίες Ελλήνων σχεδιαστών, καθώς και αξεσουάρ από ελληνικά brands.

Πώς η πέμπτη σεζόν άνοιξε τον δρόμο για την Ελλάδα

Τα γυρίσματα στην Ελλάδα δεν αποτελούν έκπληξη για τους θαυμαστές της σειράς, καθώς το φινάλε της πέμπτης σεζόν είχε αφήσει σαφείς υπαινιγμούς ότι η ιστορία της Έμιλι θα συνεχιστεί στη χώρα μας. Στα τελευταία επεισόδια, η Έμιλι επιλέγει να επιστρέψει μόνη στο Παρίσι, δίνοντας προτεραιότητα στην καριέρα και στη ζωή που έχει χτίσει εκεί, μετά από τον χωρισμό της με τον Μαρτσέλο. Παράλληλα, ο Γκάμπριελ - με τον οποίο οι ζωές τους διασταυρώνονται ήδη από την πρώτη σεζόν - εμφανίζεται πάνω σε ένα γιοτ που κατευθύνεται προς την Ελλάδα, στέλνοντάς της μια καρτ ποστάλ με την οποία την καλεί να τον συναντήσει.

Το «Emily in Paris» παραμένει μία από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές του Netflix παγκοσμίως. Κάθε σεζόν φιγουράρει σταθερά στα Top 10 της πλατφόρμας, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια θεάσεις και τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η έκτη σεζόν αναμένεται να κυκλοφορήσει προς τα τέλη του 2026, χωρίς, ωστόσο, να έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημη ημερομηνία από το Netflix.