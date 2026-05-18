Χαβιέ Μπαρδέμ: «Σκοτώνουμε τις γυναίκες επειδή κάποιοι άνδρες πιστεύουν ότι τους ανήκουν»

Ο ηθοποιός μίλησε σε συνέντευξη τύπου στις Κάννες για τη βία κατά των γυναικών, την πατριαρχία και την πολιτική εξουσία

Σκληρές και πολιτικά φορτισμένες δηλώσεις έκανε ο Χαβιέ Μπαρδέμ στο Φεστιβάλ των Καννών, με αφορμή τη νέα του ταινία «The Beloved» στην οποία ενσαρκώνει έναν πατέρα που έρχεται αντιμέτωπος με ζητήματα εξουσίας, έμφυλων στερεοτύπων και οικογενειακών σχέσεων. Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός μίλησε για τη βία κατά των γυναικών, την πατριαρχία και την τοξική αρρενωπότητα - έννοιες τις οποίες συνέδεσε με πρόσωπα της παγκόσμιας πολιτικής ηγεσίας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Μπαρδέμ τόνισε ότι η βία κατά των γυναικών παραμένει ανησυχητικά κανονικοποιημένη στις περισσότερες κοινωνίες. Αναφέρθηκε ειδικά στην Ισπανία, από όπου και κατάγεται, επισημαίνοντας ότι κάθε μήνα καταγράφονται περιστατικά γυναικοκτονιών από πρώην ή νυν συντρόφους, κάτι που χαρακτήρισε ως ένδειξη μιας βαθιά ριζωμένης πατριαρχικής νοοτροπίας. «Σκοτώνουμε τις γυναίκες επειδή κάποιοι άνδρες πιστεύουν ότι τους ανήκουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι τέτοιες αντιλήψεις εξακολουθούν να επιβιώνουν ακόμη και στις πιο σύγχρονες κοινωνίες.

Ο ηθοποιός συνέχισε συνδέοντας αυτή τη νοοτροπία με τα ευρύτερα πρότυπα εξουσίας, υποστηρίζοντας ότι η τοξική αρρενωπότητα εκφράζεται μέσα από πολιτικούς ηγέτες και πρακτικές επιβολής ισχύος. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στους Ντόναλντ Τραμπ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και Βλαντιμίρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι εκφράζουν μια επιθετική μορφή ανδρικής κυριαρχίας που έχει παγκόσμιες συνέπειες.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε για τον πόλεμο στη Γάζα, εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή του προς τον παλαιστινιακό λαό και κάνοντας λόγο για τη συνεχιζόμενη βία στην περιοχή. Εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων, σημειώνοντας ότι οι νέες γενιές εκτίθενται σε γρήγορες και συχνά επιφανειακές πληροφορίες. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και επιβεβαίωσαν ότι ο ίδιος παραμένει ένας από τους πιο ανοιχτά πολιτικοποιημένους ηθοποιούς του σύγχρονου κινηματογράφου.

