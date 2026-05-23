6 celebrities δεν έχουν Instagram το 2026 - Και ο λόγος δεν μας κάνει εντύπωση

Αυτά τα γνωστά σε όλους μας πρόσωπα δεν ψήθηκαν να ανοίξουν προφίλ στο Instagram - Και έχουν τον ίδιο λόγο.

Στην εποχή των social media, της εικόνας και γενικότερα του διαδικτύου, κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να γυρίσουν την πλάτη στις δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, επενδύοντας τον χρόνο τους στην κανονική ζωή - αυτή που βρίσκεται έξω από κινητά και υπολογιστές. Μπορεί να σου φαίνεται απίθανο - ειδικά το 2026 που η συσκευή μας αποτελεί προέκταση του χεριού μας - κι όμως συμβαίνει. Υπέρ αυτού του «κινήματος» είναι και πολλοί celebrities του Χόλιγουντ, οι οποίοι έχουν απαρνηθεί το Instagram, κρατώντας τη ζωή τους στην ιδιωτική σφαίρα, όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται.

Από τον Μπραντ Πιτ μέχρι τη Τζένιφερ Λόρενς δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν επιλέξει να κρατήσουν αποστάσεις από τα social media - και δεν τους αδικούμε. Σε μια εποχή, όπου τα πάντα καταγράφονται, δημοσιεύονται και σχολιάζονται σε πραγματικό χρόνο, η επιλογή της αποχής από τα social media μοιάζει σχεδόν με πράξη αντίστασης. Για κάποιους από αυτούς τους celebrities, η πραγματική πολυτέλεια δεν είναι η προβολή, αλλά η δυνατότητα να ζεις στιγμές χωρίς να χρειάζεται να τις μοιράζεσαι με εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, που είναι συνδεδεμένοι με το προφίλ σου. Και οι παρακάτω άνθρωποι τα κατάφεραν.

Αυτοί οι celebrities δεν έχουν λογαριασμούς στα social media

Μπραντ Πιτ

Ο Μπραντ Πιτ παραμένει σταθερά εκτός Instagram και γενικότερα αποφεύγει τα social media, παρότι είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς στον κόσμο. Ο ηθοποιός θεωρεί ότι η ζωή του έχει ήδη πολλή έκθεση - χωρίς να χρειάζεται συνεχή online παρουσία. Όπως δηλώνει, «η ζωή είναι αρκετά καλή και χωρίς το Instagram» - και, εντάξει, θα συμφωνήσουμε μαζί του.

Σκάρλετ Γιόχανσον

Η Σκάρλετ Γιόχανσον έχει εξηγήσει πολλές φορές, γιατί αποφεύγει τα social media και ειδικά το Instagram. Σε συνέντευξή της, είχε δηλώσει πως «ο εγωισμός μου είναι πολύ εύθραυστος για τα social media». Η ηθοποιός θεωρεί, ότι η συνεχής έκθεση, τα σχόλια και η ανάγκη επιβεβαίωσης μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχολογία ενός ανθρώπου, ακόμη κι αν είναι διάσημος.

Τζένιφερ Λόρενς

Η Τζένιφερ Λόρενς δεν είχε ποτέ ενεργή παρουσία στο Instagram ή στο Twitter. Η ίδια έχει ξεκαθαρίσει δημόσια, πως δεν θέλει να συμμετέχει σε αυτή την κουλτούρα συνεχούς προβολής, προστατεύοντας την ιδιωτικότητά της. «Αν δείτε ποτέ λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram ή στο Twitter που λέει ότι είναι δικός μου, σίγουρα δεν είναι», είχε δηλώσει στο παρελθόν. Η ηθοποιός έχει, επίσης, αναφέρει ότι νιώθει πως το internet ήδη ασκεί υπερβολική κριτική στους ανθρώπους και δεν θέλει να προσθέσει περισσότερη πίεση στη ζωή της.

Τζορτζ Κλούνεϊ

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι από τους μεγαλύτερους επικριτές των social media στο Χόλιγουντ. Πιστεύει ότι η αμεσότητα του διαδικτύου μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις ή καταστροφικά λάθη. Σε δήλωσή του, μάλιστα, είχε πει μεταξύ σοβαρού και αστείου: «Δεν χρειάζομαι ένα μέσο, που ένα αστείο που θα κάνω μεθυσμένος, μπορεί να καταστρέψει την καριέρα μου». Με αυτή τη φράση τόνισε, ότι η υπερβολική έκθεση και η παρορμητική δημοσίευση σκέψεων μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες για δημόσια πρόσωπα.

Έμμα Στόουν

Η Έμμα Στόουν έχει κρατήσει αποστάσεις από τα social media καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της. Η ίδια θεωρεί ότι πλατφόρμες, όπως το Instagram, ενισχύουν την ανάγκη για αποδοχή και επιβεβαίωση από αγνώστους. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, είχε δηλώσει ότι τα social media βασίζονται «στην ανάγκη να σε συμπαθούν και να σε επιβεβαιώνουν άνθρωποι που δεν γνωρίζεις». Όπως είχε δηλώσει, μια ζωή μέσα στην έκθεση δεν θα έκανε καλό στην ψυχική ισορροπία της.

Κίλιαν Μέρφι

Ο Κίλιαν Μέρφι είναι γνωστός για την εξαιρετικά χαμηλών τόνων προσωπικότητά του και την αποφυγή της δημοσιότητας εκτός δουλειάς. Δεν διαθέτει δημόσιο προφίλ στο Instagram και γενικά αποφεύγει κάθε μορφή προσωπικής έκθεσης στο διαδίκτυο. Αν και σπάνια μιλά άμεσα για τη σχέση του με τα social media, έχει αφήσει να εννοηθεί, ότι προτιμά «μια φυσιολογική ζωή» μακριά από τη συνεχή προβολή.

