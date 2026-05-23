Η ακατάβλητη γοητεία και η μυθιστορηματική ζωή της Τζόαν Κόλινς

Η απίθανη διαδρομή της γυναίκας - μύθος, που δημιούργησε το αρχέτυπο της τηλεοπτικής “κακιάς”: από τη θρυλική Αλέξις μέχρι την Γουόλις Σίμπσον, όπου αποδομεί την εικόνα της και το απολαμβάνει.

Υπάρχουν σταρ που ανήκουν σε μία εποχή, όπως υπάρχουν και σταρ, που κινούνται έξω από τον χρόνο. Ο ιδανικός εκπρόσωπος της δεύτερης κατηγορίας είναι μια κυρία διάσημη για πάνω από επτά δεκαετίες. Μια γυναίκα, που έζησε τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ και εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί και να διδάσκει τι σημαίνει γνήσιος μύθος στην εποχή των influencers και της TikTok διασημότητας.

Η Τζόαν Κόλινς, η οποία πριν από μερικές μέρες στις Κάννες έδωσε τον ακριβή ορισμό του glam στο κόκκινο χαλί -με μια εκθαμβωτική εμφάνιση με μακριά λευκή τουαλέτα, γάντια και διαμάντια- γιορτάζει σήμερα τα γενέθλια των 93 χρόνων της. Πάντα ενεργή, πάντα λαμπερή, πάντα πρωταγωνίστρια.

Σε τιμητική εκδήλωση, κάποτε, την αποκάλεσαν “πρώην ηθοποιό”. Όχι, όχι darling, λάθος. “Δεν υπάρχει τίποτα πρώην επάνω μου” διευκρίνισε “κι ελπίζω ότι για όσο αναπνέω, δεν θα υπάρξει”.

Η ιστορία της δεν είναι απλώς η ιστορία μιας ηθοποιού, που μια φορά κι έναν καιρό έζησε τη δόξα και σήμερα κάνει τιμητικά cameo, ως ένας ξεπερασμένος πια θρύλος. Συνεχίζει να εργάζεται (πρωταγωνιστεί ως Γουόλις Σίμπσον στη νέα ταινία του Μάικ Νιούελ, My duchess), κάνει συχνές, δημόσιες -και πάντα υπέρκομψες- εμφανίσεις κι άμα έχει κέφι, αναρτά φωτογραφίες από τις διακοπές της -με μαγιό- στο Instagram. Μα... σε αυτή την ηλικία είπατε; Ακριβώς. Όπως, άλλωστε, λέει “η ηλικία είναι απλώς ένα νούμερο”. Διαφωνείτε;

Η απάντηση των Βρετανών στη Μέριλιν

Γεννημένη στις 23 Μαΐου 1933 στο Πάντιγκτον του Λονδίνου, ήταν το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά μιας δασκάλας χορού και ενός καλλιτεχνικού πράκτορα ταλέντων.

Ο πόλεμος σημάδεψε τα παιδικά της χρόνια. “Διαβάζω συχνά συνεντεύξεις ηθοποιών, που περιγράφουν τις δυσκολίες της παιδικής ηλικίας τους. Εγώ είχα υπέροχα παιδικά χρόνια, αν εξαιρέσουμε τον πόλεμο και τους βομβαρδισμούς...”.

Στα 17 της, κι ενώ σπούδαζε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου, υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο με το βρετανικό στούντιο, Rank κι έκανε το κινηματογραφικό ντεμπούτο της το 1951, με ένα μικρό ρόλο στην ταινία Lady Godiva Rides Again. Ακολούθησαν κι άλλοι ρόλοι, που σύντομα της έδωσαν τον τίτλο της “βρετανικής απάντησης στη Μαίριλιν Μονρόε”.

Από τα πρώτα βήματα της στην οθόνη, ελάχιστοι κι ελάχιστα ενδιαφέρθηκαν για το υποκριτικό ταλέντο της, όσο για την εικόνα της (που οι εφημερίδες της εποχής χαρακτήριζαν “εκρηκτική”, “επικίνδυνη” και “σκοτεινά αισθησιακή”).

Μετά την πρώτη συμμετοχή σε διεθνή παραγωγή με το -καλτ πια- Land of the Pharaohs (1955), το Χόλιγουντ της άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του και η 20th Century Fox της πρόσφερε επταετές συμβόλαιο. Σε μια περίοδο που η βιομηχανία του κινηματογράφου ήταν βαθιά σκληρή απέναντι στις γυναίκες η Κόλινς, όχι μόνο κατάφερε να επιβιώσει, αλλά και να παίξει το παιχνίδι με τους δικούς της όρους.

Η Αλέξις, που λάτρεψε η ποπ κουλτούρα

Η Κόλινς έχει μιλήσει ανοιχτά για τη βία και τον σεξισμό που αντιμετώπιζαν οι γυναίκες στο Χόλιγουντ της δεκαετίας του ’50 και του ’60, χωρίς όμως να παρουσιάζει τον εαυτό της ως τραγικό κι αδύναμο θύμα, αλλά ως κάποια που έμαθε πολύ νωρίς ότι η επιβίωση απαιτούσε σκληρότητα, χιούμορ και ένστικτο αυτοπροστασίας.

Ύστερα από αρκετές ταινίες δίπλα σε μεγάλα ονόματα όπως π.χ. ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, το 1961 τερμάτισε δυσαρεστημένη τη συνεργασία με την 20th Century Fox (γιατί της είχε τάξει το ρόλο της Κλεοπάτρας, που τελικά έπαιξε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ) κι επέστρεψε στην Ευρώπη. Συνέχισε να δουλεύει σε ευρωπαϊκές κι αμερικανικές παραγωγές στο σινεμά και στην τηλεόραση, όμως ο ρόλος που τη μετέτρεψε σε παγκόσμιο φαινόμενο ήρθε το 1981 -στην ηλικία των 48 ετών. Όταν η “Δυναστεία” και η Αλέξις Κάριγκτον μπήκαν στη ζωή της.

Η Αλέξις εμφανίζεται στη δεύτερη σεζόν, για να αλλάξει όχι μόνο τη μοίρα της σειράς, αλλά και την τηλεοπτική κουλτούρα της εποχής. Υπέρλαμπρη, σαγηνευτική, αμείλικτη, άκρως θεατρική, φιλοχρήματη και με μια φιλοδοξία που σπανίως έδειχναν τότε οι γυναικείοι χαρακτήρες, η Αλέξις της Τζόαν Κόλινς ήταν “κακιά” και το απολάμβανε.

Δεν είχε την παραμικρή διάθεση να απολογηθεί για την υπερβολή ή τις βιτριολικές ατάκες της -ούτε καν για τις βάτες της. Δεν προσπάθησε ποτέ να δείξει ότι κατά βάθος -πολύ πολύ βάθος- είναι καλό κορίτσι. Ακριβώς γι’ αυτό, το κοινό τη λάτρεψε. Οι γούνες, τα κοσμήματα, οι σαμπάνιες, οι σαρκαστικές κακίες και -θα επαναλάβω- ακόμα και οι βάτες της, έγιναν μέρος μιας αισθητικής, που καθόρισε τα ‘80s. Δεκαετίες αργότερα, γενιές που δεν είχαν καν γεννηθεί όταν η Αλέξις παρέδιδε μαθήματα ίντριγκας και γοητείας, την ανακάλυψαν και την έκαναν viral στα social media.

Ως Αλέξις, η Κόλινς πέτυχε κάτι σπάνιο: δημιούργησε ένα χαρακτήρα τόσο υπερβολικό, που πέρασε στη σφαίρα του μύθου, και ταυτόχρονα τόσο επιδραστικό, που άλλαξε οριστικά τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται η γυναίκα (ταυτόχρονα πανίσχυρη, σεξουαλική, φιλόδοξη κι απολύτως αδίστακτη). Ουσιαστικά επανεφηύρε όχι μόνο το στερεότυπο της αλύπητα “bitch”, αλλά και της power woman. Η επιρροή της ξεπέρασε τα όρια της σαπουνόπερας κι η σφραγίδα της βρίσκεται πίσω από ηρωίδες διάσημων σειρών (όπως π.χ. το “Sex and the city”).

Η αιώνια σαγηνευτική ντίβα

Μετά τη Δυναστεία, η Κόλινς έμεινε αιχμάλωτη στην εικόνα της Αλέξις, που η ποπ κουλτούρα λάτρεψε ως περσόνα και όχι ως ηθοποιό. Δεν παραδόθηκε, προσαρμόστηκε.

Αγκάλιασε το προσωπικό της brand, έγραψε βιβλία, απομνημονεύματα, οδηγούς life style, ενώ ακολούθησε με απαράμιλλη συνέπεια και γνήσιο βρετανικό φλέγμα την εικόνα της “αιώνιας ντίβας”, που μεγαλώνει αλλά παραμένει σαγηνευτική. Που μιλά για τις απολαύσεις με μέτρο και τη χαρά της ζωής, κοροϊδεύει τις εμμονικές δίαιτες και τις αλλεπάλληλες πλαστικές επεμβάσεις και συνεχίζει να εκπροσωπεί μια μορφή θηλυκότητας, που σήμερα σπανίζει: θεατρική, υπερβολική, αυτάρεσκη, αλλά ανεπηρέαστη από την ανάγκη κοινωνικής αποδοχής.

Όπως είπε και σε προ μηνών συνέντευξη της στο Hello, μόνο για ένα πράγμα δεν θα ζητούσε ποτέ συγγνώμη: “Για το να είμαι ο εαυτός μου”.

Έρωτες, πληγές και πέντε γάμοι

Η προσωπική ζωή της είναι αντάξια ενός Χολιγουντιανού μύθου. Έκανε πέντε γάμους (και τρία παιδιά), ενώ είχε σχέση με κάποιους από τους γοητευτικότερους σταρ της οθόνης (Μάρλον Μπράντο, Γουόρεν Μπίτι, Ράιαν Ο’ Νιλ).

Σύμφωνα με όσα έχει η ίδια αποκαλύψει, στους γάμους της δεν υπήρξε και τόσο τυχερή. Χειρότερος όλων ήταν ο πρώτος με τον 31χρονο Μάξγουελ Ριντ στα 17 της. Όπως αναφέρει στην αυτοβιογραφία της, της έριξε κάτι στο ποτό και τη βίασε στο πρώτο ραντεβού. “Τότε αν έκανες σεξ, υποχρεωτικά παντρευόσουν”. Ο γάμος, βεβαίως, δε κράτησε ούτε τέσσερα χρόνια, κι όταν ο Ριντ επιχείρησε να την “πουλήσει” σε φίλο του, τον εγκατέλειψε.

Παρά τις απογοητεύσεις και τις θυελλώδεις σχέσεις με συντρόφους που η ίδια έχει χαρακτηρίσει ως “αρπακτικά”, δεν έχασε την πίστη της στον έρωτα. Από το 2002 είναι παντρεμένη με τον κατά 32 χρόνια νεότερό της Πέρσι Γκίμπσον, για τον οποίο μιλά συχνά με τρυφερότητα και χιούμορ (“αν και είναι ο μεγαλύτερος άντρας, που είχα ποτέ σχέση”).

Το ζευγάρι μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στο Λονδίνο, στο Σεν Τροπέ και στο Μπέβερλι Χιλς κι όπως έγραψε πέρσι στο Instagram “ύστερα από 25 χρόνια σχέσης, ποτέ δεν κουράζομαι να είμαι δίπλα στον υπέροχο, γοητευτικό κι αστείο σύζυγο μου”.

Η τολμηρή αποδόμηση της εικόνας της

Η τόλμη που έχει χαρακτηρίσει την πορεία της στη ζωή και την οθόνη δεν έχει εγκαταλείψει την Τζόαν Κόλινς στα 93 της. Στη νέα της ταινία, το My Duchess (με θέμα τα τελευταία χρόνια της γυναίκας – σκάνδαλο για τη βρετανική μοναρχία, Γουόλις Σίμπσον), δίνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη της ντίβας, που αγαπήσαμε.

Σε μεγάλο μέρος της, εμφανίζεται αμακιγιάριστη, κουρασμένη κι εύθραυστη, με μακριά, αχτένιστα μαλλιά και νυχτικά. Στις συνεντεύξεις της δείχνει να το απολαμβάνει.

Έχοντας ήδη συμπληρώσει επτά δεκαετίες διασημότητας, μπορεί πια η ίδια να αποδομεί την εικόνα της, χωρίς να ρισκάρει να χάσει τίποτα από τη λάμψη της. Γιατί τελικά, ακριβώς αυτό είναι που διαχωρίζει τους απλούς σταρ από τους ζωντανούς θρύλους.