Μάρτιν Σορτ: Το κρίσιμο τηλεφώνημα του ηθοποιού σε φίλο του, πριν εντοπιστεί η κόρη του νεκρή

Η 42χρονη κόρη του ηθοποιού, Κάθριν, βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της τον περασμένο Φεβρουάριο

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν οι λεπτομέρειες της νεκροψίας της Κάθριν Σορτ, κόρης του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Χόλιγουντ Χιλς στις 23 Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση, η 42χρονη εντοπίστηκε νεκρή έπειτα από έντονη ανησυχία του πατέρα της, ο οποίος δεν είχε καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί της για περισσότερο από ένα εικοσιτετράωρο.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, ο Μάρτιν Σορτ ζήτησε από στενό φίλο της οικογένειας να περάσει από το σπίτι της Κάθριν για να βεβαιωθεί ότι ήταν καλά. Όταν εκείνος έφτασε στην κατοικία, βρήκε ένα σημείωμα στην πόρτα του υπνοδωματίου της, η οποία ήταν κλειδωμένη, και κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο αναγκάστηκαν να παραβιάσουν την πόρτα του δωματίου και βρήκαν την Κάθριν νεκρή στο κρεβάτι της με ένα πιστόλι τύπου Glock 19 κάτω από το στήθος της.

Η Κάθριν αντιμετώπιζε επί χρόνια σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και κατάθλιψη

Ο ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε αυτοτραυματισμό από πυροβολισμό στο κεφάλι, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως αυτοκτονία. Όσο για το σημείωμα που άφησε πίσω της, το περιεχόμενό του δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η Κάθριν αντιμετώπιζε επί χρόνια σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και κατάθλιψη, ενώ είχε υπάρξει και προηγούμενη απόπειρα αυτοκτονίας με χάπια το 2017.

Η τραγική αυτή απώλεια ξύπνησε στον αγαπητό ηθοποιό οδυνηρές μνήμες από τον θάνατο της συζύγου του, Νάνσι Ντόλμαν, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2010 έπειτα από μάχη με τον καρκίνο των ωοθηκών. Ο Μάρτιν Σορτ έκανε έναν βαθιά ανθρώπινο παραλληλισμό ανάμεσα στην σωματική και την ψυχική ασθένεια, δηλώνοντας: «Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ψυχική υγεία και ο καρκίνος, όπως αυτός της γυναίκας μου, είναι και οι δύο ασθένειες και κάποιες φορές είναι μη αναστρέψιμες. Η κόρη μου πάλεψε για πολύ καιρό με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, με οριακή διαταραχή προσωπικότητας και άλλα, και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, μέχρι που δεν τα κατάφερε. Έτσι, τα τελευταία λόγια της Ναν προς εμένα ήταν: «Μάρτιν, άσε με να φύγω». Και αυτό που έλεγε η Κάθριν ήταν: "Μπαμπά, άσε με να φύγω”». Ο ηθοποιός παραδέχεται, ωστόσο, ότι η απώλεια της κόρης του παραμένει κάτι το αδιανόητο για τον ίδιο.