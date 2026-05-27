Άντρας κατηγορείται για παρενόχληση της Ντέλτα Γκούντρεμ - Της έστελνε απειλητικά και προσβλητικά μηνύματα

Η φετινή εκπρόσωπος της Αυστραλίας στη φετινή Eurovision, Ντέλτα Γκούντρεμ, ήρθε ξανά αντιμέτωπη με κατ'εξακολούθηση παρακολούθηση από άντρα

Ένας άνδρας από το Σίδνεϊ κατηγορείται για διαδικτυακή παρενόχληση της Ντέλτα Γκούντρεμ, της τραγουδίστριας που εκπροσώπησε την Αυστραλία στη φετινή Eurovision. Μάλιστα, η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης περιοριστικών μέτρων εις βάρος του.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά η Daily Mail, ο 33χρονος με το όνομα Ντάνιελ Ελίας Τάντρος αντιμετωπίζει κατηγορίες για χρήση υπηρεσίας επικοινωνίας με σκοπό την απειλή, την παρενόχληση ή την προσβολή. Οι κατηγορίες φέρεται να σχετίζονται με διαδικτυακά μηνύματα που στάλθηκαν προς τη Ντέλτα Γκούντρεμ, ενώ εκείνη βρισκόταν στο εξωτερικό.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Ντέλτα Γκούντρεμ έρχεται αντιμέτωπη με παρενόχληση. Έχει βιώσει αρκετά παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν, όπως όταν ένας άντρας την παρενοχλούσε επίμονα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις τότε καταγγελίες, τής είχε στείλει εκατοντάδες μηνύματα μέσω κοινωνικών δικτύων, ανάμεσά τους και ερωτικές εξομολογήσεις, ενώ είχε εμφανιστεί ακόμη και στην πολυκατοικία όπου διέμενε στο Σίδνεϊ, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις να σταματήσει.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο δικαστήριο, με τον άντρα να καταδικάζεται για παραβίαση όρων και stalking.

Η Ντέλτα Γκούντρεμ που πριν λίγες εβδομάδες βρισκόταν στην Βιέννη, εκπροσωπώντας την Αυστραλία στην 70ο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision κατακτώντας την τέταρτη θέση, βρίσκεται ξανά στο spotlight. Η ίδια ετοιμάζει την κυκλοφορία του όγδοου άλμπουμ της, που θα φέρει τον τίτλο Pure.

Σε δήλωσή της ανέφερε πως «το Pure είναι ένα άλμπουμ που δημιουργούσα και βίωνα τα τελευταία χρόνια και αισθάνομαι πραγματικά πως αποτελεί μια επιστροφή στον εαυτό μου και στην ουσία αυτού που είμαι ως καλλιτέχνιδα».