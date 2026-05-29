Σούκι Γουότερχαουζ: “Η ταυτότητά μου διαλύθηκε όταν έγινα μητέρα” - Πώς άλλαξε η σχέση της με τον Ρόμπερτ Πάτινσον

Η Σούκι Γουότερχαουζ μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες μετά τη γέννηση της κόρης της και τη νέα δυναμική στη σχέση της με τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Η Σούκι Γουότερχαουζ άνοιξε την καρδιά της σε μία ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη, μιλώντας για τη μητρότητα, τις εσωτερικές αναζητήσεις και τη σχέση της με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, μετά τον ερχομό της κόρης τους. Η 34χρονη τραγουδίστρια και μοντέλο, με αφορμή το νέο της άλμπουμ «Loveland», παραχώρησε συνέντευξη στο Variety και περιέγραψε τις μεγάλες αλλαγές που βίωσε σε κάθε επίπεδο της ζωής της, μετά τη γέννηση του παιδιού της.

Σούκι Γουότερχαουζ: «Ένιωσα ότι η ταυτότητά μου είχε κοπεί στα δύο»

Η Σούκι Γουότερχαουζ παραδέχτηκε πως η μητρότητα τη δοκίμασε ψυχολογικά, καθώς ένιωθε έντονη πίεση να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις του νέου της ρόλου. «Ένιωσα ότι η ταυτότητά μου διαλύθηκε όταν έγινα μητέρα και παράλληλα είχα πολλές προσδοκίες από τον εαυτό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, για μεγάλο χρονικό διάστημα βρισκόταν σε συναισθηματική σύγχυση, αναρωτώμενη συνεχώς αν είναι αντάξια αυτού του νέου ρόλου. «Εσωτερικά υπήρχε μεγάλη αναστάτωση και αναρωτιόμουν συνέχεια, αν κάνω το σωστό».

Αναφερόμενη στις ορμονικές αλλαγές μετά τη γέννα, η τραγουδίστρια είπε: «Θεέ μου, οι ορμόνες αμέσως μετά τη γέννηση ενός μωρού είναι τόσο έντονες. Ήταν σαν να ξαναβρήκα την πίστη στον εαυτό μου και ταυτόχρονα… δεν θέλω να πω ότι ερωτεύτηκα ξανά τον σύντροφό μου, γιατί ακούγεται σαν να είχε χαθεί αυτό, κάτι που δεν συνέβη ποτέ».

Η σχέση με τον Ρόμπερτ Πάτινσον μετά το παιδί

Η ίδια μίλησε και για τις αλλαγές που φέρνει ένα παιδί σε μια σχέση, εξηγώντας ότι η δυναμική ανάμεσα σε δύο ανθρώπους μεταμορφώνεται πλήρως. «Η παλιά σου σχέση έχει ουσιαστικά σβηστεί και χτίζεις μια καινούργια. Και υπάρχει κάτι όμορφο σε αυτό, στο να λες πως “τα καταφέραμε και περάσαμε μαζί όλο αυτό”», ανέφερε.

Η Σούκι Γουότερχαουζ και ο Ρόμπερτ Πάτινσον, που αρραβωνιάστηκαν τον Δεκέμβριο του 2023, κρατούν γενικότερα την προσωπική ζωή τους - κυρίως την κόρη τους - μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τον περασμένο Μάρτιο, εκείνη έγινε δύο ετών.

Η Σούκι Γουότερχαουζ ετοιμάζεται τώρα για την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ «Loveland», στις 10 Ιουλίου.

