Βικτόρια Μπέκαμ: “Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, νιώθοντας ότι δεν μου αρέσει η εικόνα μου”

Η Βικτόρια Μπέκαμ “σπάει” τα καλούπια και μιλάει ανοιχτά για τη σχέση της με την εξωτερική εικόνα της, τον χρόνο που περνά, αλλά και την πίεση που ένιωθε για χρόνια να 'ναι τέλεια, επειδή αποτελεί δημόσιο πρόσωπο.

Η Βικτόρια Μπέκαμ μπορεί να έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο επιτυχημένα beauty brand παγκοσμίως, ωστόσο η ίδια δηλώνει πως δεν πιστεύει στη φιλοσοφία των «anti-aging» προϊόντων. Η πρώην τραγουδίστρια και επιχειρηματίας πήρε θέση σε ένα από τα φλέγοντα ζητήματα της εποχής, που αφορά τη γήρανση και την εικόνα των γυναικών μέσα στο πέρασμα των χρόνων.

Σε συνέντευξή της στους Times, η 52χρονη σχεδιάστρια μόδας και πρώην μέλος των Spice Girls μίλησε με ειλικρίνεια για την εικόνα που είχε για τον εαυτό της στο παρελθόν, αλλά και για το πώς αντιμετωπίζει σήμερα τα σημάδια του χρόνου. Χωρίς να κρύβεται πίσω από ταμπέλες, τοποθετείται ανοιχτά σε ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες σήμερα.

Η Βικτόρια Μπέκαμ απορρίπτει τον όρο “anti-aging”

Αρχικά, παραδέχτηκε πως για δεκαετίες δυσκολευόταν να αποδεχτεί την εμφάνισή της, εξαιτίας της έντονης δημοσιότητας που τη συνόδευε από πολύ νεαρή ηλικία. «Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου νιώθοντας ότι δεν είμαι αρκετή και ότι δεν μου αρέσει η εικόνα μου», εξομολογήθηκε.

Μεγαλώνοντας κατάφερε να συμφιλιωθεί με τον εαυτό της και να αποδεχτεί την εικόνα της χωρίς την πίεση της τελειότητας. «Το ωραίο με το να μεγαλώνεις, είναι ότι πλέον αποδέχομαι τον τρόπο που δείχνω», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με χιούμορ: «Είναι καλύτερο από την εναλλακτική, ας είμαστε ειλικρινείς».

Παρά την επιτυχία της στον χώρο των καλλυντικών, η Βικτόρια Μπέκαμ ξεκαθάρισε πως δεν χρησιμοποιεί ποτέ τον όρο «anti-aging» για τα προϊόντα της, καθώς θεωρεί ότι περνά ένα αρνητικό μήνυμα γύρω από τη γήρανση. «Είναι απλώς μια καλή διαφημιστική ατάκα», σχολίασε, εξηγώντας πως δεν πιστεύει ότι κάποιο προϊόν μπορεί πραγματικά να σταματήσει τη διαδικασία της γήρανσης. Και δεν χρειάζεται άλλωστε. «Δεν θεωρώ ότι κάτι που εφαρμόζεται τοπικά μπορεί να σταματήσει τη γήρανση. Εκτός αν μου διαφεύγει κάτι. Οπότε το θεωρώ λάθος», ανέφερε.

«Δεν σημαίνει ότι στα 50 πρέπει να τα παρατήσεις»

Παρότι υποστηρίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να αγκαλιάζουν την ηλικία τους, η ίδια παραμένει ιδιαίτερα πειθαρχημένη τόσο στη γυμναστική όσο και στη ρουτίνα ομορφιάς της. Η Βικτόρια Μπέκαμ αποκάλυψε, μάλιστα, πως σήμερα γυμνάζεται περισσότερο απ’ ό,τι όταν ήταν 20 ή 30 ετών. «Κάνω περισσότερα τώρα απ’ όσα έκανα στα 20 και στα 30 μου. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να τα παρατήσεις, επειδή έκλεισες τα 50. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμβιβαστείς. Μπορείς ακόμη να δείχνεις όμορφη», τόνισε.

Έχοντας περάσει περισσότερα από 30 χρόνια κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, η ίδια δήλωσε πως το μεγαλύτερο δώρο της ηλικίας είναι ότι πλέον δεν την επηρεάζει τόσο η γνώμη των άλλων. «Το καλύτερο με το να μεγαλώνεις είναι ότι σε νοιάζει λιγότερο τι σκέφτονται οι άλλοι για εσένα», είπε, προσθέτοντας: «Τώρα μπορώ να ελέγχω εγώ την αφήγηση γύρω από το όνομά μου».

