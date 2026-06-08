Σιμόν Μπάιλς: “Παραλίγο να πεθάνω” - Η συγκλονιστική αποκάλυψη για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας της

Η Σιμόν Μπάιλς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της ότι αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας προ λίγων ημερών, προκαλώντας ανησυχία στους followers της.

Ανησυχία προκάλεσε η τελευταία ανάρτηση της Σιμόν Μπάιλς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η κορυφαία αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής αποκάλυψε ότι βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σοβαρή περιπέτεια υγείας μέσα στην εβδομάδα. Αν και δεν αποκάλυψε τι ακριβώς συνέβη, η ίδια περιέγραψε το περιστατικό ως μία από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες που έχει ζήσει ποτέ.

Η επτά φορές χρυσή Ολυμπιονίκης ενημέρωσε τους followers της μέσα από το Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από το νοσοκομείο, στην οποία φαίνεται να φορά βραχιολάκι νοσηλείας. Παράλληλα, σημείωσε ότι πέρασε τις τελευταίες ημέρες στο σπίτι, προκειμένου να αναρρώσει και να ξεκουραστεί.

Η Σιμόν Μπάιλς αποκάλυψε ότι πέρασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας

«Συνήθως δεν μοιράζομαι τέτοια πράγματα, γιατί εκτιμώ την ιδιωτικότητά μου στη σημερινή εποχή. Όμως το ότι παραλίγο να πεθάνω δεν ήταν σίγουρα στη λίστα μου για αυτή την εβδομάδα», έγραψε χαρακτηριστικά, αιφνιδιάζοντας τους θαυμαστές της. Στη συνέχεια, η Σιμόν Μπάιλς περιέγραψε πόσο δύσκολες ήταν οι στιγμές που βίωσε, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα γεγονός που δύσκολα θα ξεχάσει.

«Ήταν μία από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες της ζωής μου, αν όχι η πιο τρομακτική», ανέφερε, προσθέτοντας πως η απουσία του συζύγου της, Τζόναθαν Όουενς, έκανε την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη. Ο αθλητής του αμερικανικού ποδοσφαίρου βρισκόταν στην Ιντιανάπολη για προπονήσεις με την ομάδα του, όταν συνέβη το περιστατικό.

Instagram

Χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την περιπέτεια της υγείας της, σημείωσε: «Αργά ή γρήγορα θα εξηγήσω τι συνέβη», έγραψε, πριν ευχαριστήσει τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό της τις δύσκολες αυτές ημέρες. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους μου που επικοινώνησαν μαζί μου, με επισκέφθηκαν ή μου έστειλαν λουλούδια. Σας αγαπώ όλους».

Η αποκάλυψη της Σιμόν Μπάιλς έρχεται λίγους μήνες μετά από μια ακόμη απαιτητική περίοδο για την ίδια. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια και ένα αργυρό στις ασκήσεις εδάφους. Παρότι η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία για την ίδια, λίγο καιρό μετά παραδέχτηκε, ότι το σώμα της δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί στη σωματική και ψυχολογική καταπόνηση. Όπως είχε αποκαλύψει μετά το τέλος των Αγώνων αρρώστησε και χρειάστηκε σχεδόν δύο εβδομάδες για να επανέλθει πλήρως.

Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα, αν θα τη δούμε να αγωνίζεται ξανά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού έχει δηλώσει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα συμμετάσχει στη διοργάνωση του Λος Άντζελες το 2028, τονίζοντας πως μετά από όσα έχει πετύχει στην καριέρα της, θα επέστρεφε μόνο αν ένιωθε πραγματικά έτοιμη και ενθουσιασμένη για μια νέα πρόκληση.

