Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Η νέα της ταυτότητα μετά τον γάμο και το «τέλος της σεξουαλικής ζωής»

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι αποκαλύπτει πώς η μητρότητα, ο γάμος και ο χωρισμός της άλλαξαν ριζικά τη σεξουαλική και προσωπική της ζωή.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι προχώρησε σε μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική εξομολόγηση σχετικά με τη ζωή της με τον πρώην σύζυγό της, Σεμπάστιαν Μπεαρ-ΜακΚλάρντ, περιγράφοντας πώς η σεξουαλική τους σχέση σταμάτησε λίγους μήνες μετά τη γέννηση του γιου τους, Σιλβέστερ.

Η 35χρονη ηθοποιός και μοντέλο μίλησε ανοιχτά στο περιοδικό The Cut, ποζάροντας στον φακό με μια κούκλα στο στήθος της, θέλοντας να αποτυπώσει συμβολικά την εμπειρία της μητρότητας και την μετάβαση στη νέα της ζωή.

Η «βίαιη μετάβαση» στη μητρότητα

Ως μια εμπειρία που άλλαξε δραματικά την καθημερινότητά της, χαρακτήριζει η Ραταϊκόφσκι τον ερχομό του γιού της τον Μάρτιο του 2021. Όπως γράφει, η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα ήταν βίαιη, με ένα μωρό που έκλαιγε συνεχώς και με την ίδια να είναι διαρκώς εξαντλημένη σωματικά και ψυχικά.

Έξι μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού τους, το ζευγάρι σταμάτησε να έχει σεξουαλική επαφή, αποκαλύπτει, ενώ έναν χρόνο αργότερα αποφάσισαν να χωρίσουν οριστικά.

Η είδηση του χωρισμού τους έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2022, έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια γάμου. Ακολούθησε η κατάθεση αίτησης διαζυγίου από την Έμιλι Ραταϊκόφσκι τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ενώ πηγές του περιβάλλοντός της είχαν τότε αναφέρει ότι ο Σεμπάστιαν Μπεαρ-ΜακΚλάρντ την είχε απατήσει. Το 2023, δημοσιεύματα έκαναν λόγο και για καταγγελίες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς του σκηνοθέτη προς νεαρές γυναίκες, τις οποίες ο ίδιος δεν έχει σχολιάσει δημόσια.

Η αντίδραση του κόσμου μετά το διαζύγιο

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο ένιωσε ότι την αντιμετώπιζαν οι άλλοι μετά τον χωρισμό της. Όπως περιγράφει, έβλεπε στα πρόσωπα των ανθρώπων οίκτο και λύπηση, κάτι που την έκανε να νιώθει άβολα και εκτεθειμένη.

«Δεν άντεχα την παθητική μου εικόνα μέσα από τα μάτια τους. Με έβλεπαν ως μια γυναίκα που εγκαταλείφθηκε», σημειώνει.

Η ίδια αποκαλύπτει ότι από μικρή ηλικία φοβόταν την ιδέα της μονογονεϊκής οικογένειας, την οποία αντιμετώπιζε μέχρι τότε ως αποτυχία. Πίστευε ότι το να αποκτήσει παιδί με «λάθος άντρα» θα σήμαινε απώλεια ελευθερίας και επιλογών. Ωστόσο, μετά τον χωρισμό της, λέει ότι αναγκάστηκε να επαναπροσδιορίσει πλήρως την ταυτότητά της ως γυναίκα και μητέρα και να αποδεχθεί τη νέα της πραγματικότητα.

Η ζωή μετά τον γάμο και η περίοδος αλλαγών

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι περιγράφει επίσης μια περίοδο έντονων ερωτικών γνωριμιών μετά τον χωρισμό, την οποία χαρακτηρίζει με χιούμορ ως «τρέλα». Όπως λέει, πειραματίστηκε με σχέσεις που δεν είχε ζήσει ποτέ στο παρελθόν, αφού πριν από τον γάμο της η εμπειρία στα ερωτικά της ήταν περιορισμένη.

Ωστόσο, σταδιακά συνειδητοποίησε ότι δεν ένιωθε ικανοποίηση απ' αυτή τη κατάσταση, καθώς η προσοχή της ήταν στραμμένη στον γιο της και στις ευθύνες της μητρότητας. Αυτό την οδήγησε στο να εγκαταλείψει αυτή τη "φάση" και να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της.