Ακόμη μια διάκριση για την Τέιλορ Σουίφτ - Γίνεται η νεότερη γυναίκα του Songwriters Hall of Fame

Ιδιαίτερα συγκινημένη ήταν κατά την ομιλία της στην τελετή, που διήρκεσε 21 λεπτά.

Μια ακόμη ιστορική σελίδα στην εντυπωσιακή καριέρα της έγραψε η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία τιμήθηκε με την είσοδό της στο Songwriters Hall of Fame, κατακτώντας έναν τίτλο που επιβεβαιώνει την τεράστια επιρροή της στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Η τραγουδοποιός έγινε η νεότερη γυναίκα στην ιστορία που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση, σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Η καλλιτέχνιδα, γνωστή για την ικανότητά της να μετατρέπει προσωπικές εμπειρίες σε παγκόσμιες επιτυχίες, εμφανώς συγκινημένη, εκφώνησε μια ομιλία διάρκειας 21 λεπτών, κατά τη διάρκεια της οποίας απέτισε φόρο τιμής στην οικογένειά της, η οποία στάθηκε στο πλευρό της από τα πρώτα βήματα της πορείας της.

Η θυσία της οικογένειας που άλλαξε τη ζωή της

Στην ομιλία της, η Τέιλορ Σουίφτ θυμήθηκε την καθοριστική απόφαση των γονιών της να εγκαταλείψουν την Πενσιλβάνια και να μετακομίσουν στο Νάσβιλ όταν εκείνη ήταν μόλις 14 ετών, ώστε να μπορέσει να κυνηγήσει το όνειρό της στη «μητρόπολη της τραγουδοποιίας».

«Η οικογένειά μου ξεριζώθηκε από την Πενσιλβάνια και μετακόμισε στο Νάσβιλ ώστε να μπορέσω να εξελίξω την τέχνη μου», ανέφερε.

Μιλώντας για τους γονείς και τον αδελφό της, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της: «Δεν θα ήταν εύκολο για τους γονείς μου και τον αδελφό μου να αφήσουν τα πάντα και να μετακινήσουν ολόκληρη την οικογένεια. Παρότι οι λέξεις υποτίθεται πως είναι η ειδικότητά μου, δεν θα μπορέσω ποτέ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για όσα κάνατε για μένα. Εσείς είστε ο λόγος που βρίσκομαι εδώ απόψε».

Τα λόγια της προκάλεσαν θερμό χειροκρότημα από το κοινό, ενώ η ίδια φάνηκε να δακρύζει καθώς αναφερόταν στις θυσίες που έγιναν για να μπορέσει να ακολουθήσει το πάθος της.

Την παρουσίαση της Τέιλορ Σουίφτ στην τελετή ανέλαβε ο βραβευμένος σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ, τον οποίο η τραγουδίστρια χαρακτήρισε έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους, που επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την αφήγηση ιστοριών.

Η σχέση της με τη συγγραφή τραγουδιών βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της. Η Σουίφτ εξήγησε ότι, σε αντίθεση με πολλές άλλες πτυχές της καριέρας της, η τραγουδοποιία ήταν κάτι που προέκυπτε φυσικά.

«Όταν λέω ότι η τραγουδοποιία ήταν το πιο εύκολο κομμάτι για μένα, εννοώ ότι ήταν ενστικτώδες. Κανείς δεν μου έμαθε πώς να το κάνω», δήλωσε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι χρειάστηκε να μάθει πολλά για τη βιομηχανία του θεάματος ψυχαγωγίας μέσα από σκληρή δουλειά και εμπειρίες. «Έπρεπε να μάθω πώς να διασκεδάζω ένα κοινό, να μάθω χορογραφίες, να προστατεύω την ψυχική μου υγεία μέσα από δύσκολα μαθήματα, αμέτρητες δοκιμές, λάθη και χαοτικές καταστάσεις. Όμως η τραγουδοποιία ήταν το μόνο πράγμα που μου ερχόταν φυσικά».

Μια καριέρα γεμάτη ρεκόρ

Η διάκριση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το τελευταίο της άλμπουμ, «The Life of a Showgirl», σημείωσε εξαιρετικές πωλήσεις, ξεπερνώντας ακόμη και προηγούμενα προσωπικά της επιτεύγματα.

Η καλλιτέχνιδα θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες μουσικούς όλων των εποχών. Στο ενεργητικό της διαθέτει 12 στούντιο άλμπουμ, καθώς και τέσσερις επανεκτελέσεις δίσκων της στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Taylor’s Version». Παράλληλα, έχει γράψει και ερμηνεύσει τραγούδια που έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα. Ανάμεσα στα έργα που αναγνωρίστηκαν από το Songwriters Hall of Fame βρίσκονται τα «All Too Well», «Blank Space», «Anti-Hero», «Love Story» και «The Last Great American Dynasty».

Η Σουίφτ κατέχει επίσης ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ, καθώς είναι η πρώτη καλλιτέχνιδα που έχει κατακτήσει τέσσερις φορές το βραβείο Grammy για το Άλμπουμ της Χρονιάς.

Στην ίδια τελετή τιμήθηκαν επίσης σημαντικά ονόματα της μουσικής, όπως η Αλάνις Μορισέτ, ο Κένι Λόγκινς, οι Τζιν Σίμονς και Πολ Στάνλεϊ των Kiss, καθώς και οι δημιουργοί Κρίστοφερ «Τρίκι» Στιούαρτ, Γουόλτερ Αφανασίεφ, Τέρι Μπρίτεν και Γκράχαμ Λάιλ.

Το Songwriters Hall of Fame, που ιδρύθηκε το 1969, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς αναγνώρισης της μουσικής δημιουργίας παγκοσμίως. Σε περισσότερα από 50 χρόνια λειτουργίας του, λιγότερα από 500 πρόσωπα έχουν ενταχθεί στις τάξεις του.