Σοφία Κόπολα για τη σωματική αυτοδιάθεση: «Είναι εξοργιστικό που έχει επανέλθει αυτή η συζήτηση»

Η Σοφία Κόπολα μιλά για τα δικαιώματα των γυναικών, το Planned Parenthood και την ανάγκη οι πολίτες να εκφράζονται δημόσια και δυναμικά.

Η βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτιδα Σοφία Κόπολα τοποθετήθηκε δημόσια για ζητήματα περί γυναικείων δικαιωμάτων και κοινωνικής συμμετοχής, στο περιθώριο της επίσκεψής της στην καλλιτεχνική εγκατάσταση «No Matter What» της οργάνωσης Planned Parenthood στη Νέα Υόρκη.

Η εκδήλωση, μια διαδραστική έκθεση που λειτουργεί ως πολυμεσικό αφήγημα, παρουσιάζει ιστορίες ανθρώπων που επηρεάστηκαν από τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης της οργάνωσης, μετά τις αλλαγές στο νομικό καθεστώς των αμβλώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος της είναι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, να αναδείξει τις επιπτώσεις αυτών των πολιτικών αποφάσεων στην καθημερινότητα των πολιτών και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στη δημόσια συζήτηση.

Η Σοφία Κόπολα, εμφανώς φορτισμένη, δεν έκρυψε την ανησυχία της για τις εξελίξεις γύρω από τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. «Είναι πραγματικά εξοργιστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η κατάσταση έχει επηρεάσει βαθιά και προσωπικά τη δική της οπτική. Όπως εξήγησε, η μητέρα της υπήρξε ενεργή υποστηρίκτρια του Planned Parenthood, και η ίδια μεγάλωσε με την πεποίθηση ότι οι κατακτήσεις αυτές θεωρούνταν δεδομένες, κάτι που πλέον δεν ισχύει.

«Η γενιά της μητέρας μου αγωνίστηκε για αυτά τα δικαιώματα που εμείς θεωρούσαμε αυτονόητα. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η γενιά της κόρης μου μπορεί να μην έχει πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα υγείας», σημείωσε.

Η σκηνοθέτιδα επανέλαβε ότι παραμένει σταθερή υποστηρίκτρια της οργάνωσης Planned Parenthood και σκοπεύει να συνεχίσει να συμβάλλει στο έργο της. Όπως υπογράμμισε, η πρόσβαση στην υγειονομική φροντίδα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και όχι πολιτικό προνόμιο.

Η εκτελεστική πρόεδρος της οργάνωσης, Αλέξις ΜακΓκιλ Τζόνσον, τόνισε ότι η έκθεση στοχεύει στο να δώσει φωνή σε όσους έχουν επηρεαστεί άμεσα από τις πολιτικές αποφάσεις, επισημαίνοντας ότι η μάχη για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες και δεν πρόκειται να σταματήσει.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Σοφία Κόπολα αναφέρθηκε και στη σημασία της τέχνης ως μέσου κοινωνικής έκφρασης. Μέσα από το έργο της («The Virgin Suicides», «Lost in Translation», «Priscilla) έχει εστιάσει συστηματικά στην εσωτερική ζωή των γυναικείων χαρακτήρων.

Όπως τόνισε, η ενίσχυση των γυναικείων φωνών στην τέχνη προϋποθέτει και την ύπαρξη κοινωνικών δομών που στηρίζουν τις γυναίκες στην καθημερινότητά τους. «Χρειαζόμαστε βασική υποστήριξη, ώστε οι γυναίκες να μπορούν να εργάζονται, να κάνουν καριέρα και να ακούγεται η φωνή τους», είπε.

Κλείνοντας, η Σοφία Κόπολα υπογράμμισε την ανάγκη για ενεργή συμμετοχή στα κοινωνικά ζητήματα και για δημόσια έκφραση απόψεων.

«Όλοι πρέπει να επικεντρωθούν στο να εκφράζουν την άποψή τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ανταλλαγή ιστοριών και εμπειριών αποτελεί βασικό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και τη διατήρηση των δικαιωμάτων.

Η παρέμβασή της εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για το μέλλον των γυναικείων δικαιωμάτων, με την τέχνη και τους δημιουργούς να παίζουν ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στη δημόσια σφαίρα.