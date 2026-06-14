Η Τζόαν Κόλινς αποκαλύπτει το μυστικό της διαχρονικής «νεότητας»

Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός και η απόδειξη είναι σαφώς η Τζόαν Κόλινς. Αποκάλυψε πώς παραμένει δραστήρια και αισιόδοξη στα 93 της.

Η θρυλική ηθοποιός Τζόαν Κόλινς, γνωστή παγκοσμίως από τον ρόλο της στη σειρά «Dynasty», εξακολουθεί να εντυπωσιάζει το κοινό όχι μόνο με τη μακρά καριέρα της αλλά και με τη ζωντάνια της, καθώς στα 93 της χρόνια παραμένει ενεργή, δημιουργική και αισιόδοξη για τη ζωή.

Η Κόλινς, η οποία πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία «My Duchess», μίλησε σε πρόσφατη εκδήλωση στο Variety’s Women of Power, αποκαλύπτοντας τη δική της φιλοσοφία για το γήρας και την ευεξία. Όπως τόνισε, το μυστικό της δεν βρίσκεται σε περίπλοκες μεθόδους, αλλά σε μια απλή και σταθερή στάση απέναντι στην καθημερινότητα.

«Απλώς αγαπώ τη ζωή»,

δήλωσε χαρακτηριστικά. «Ξυπνάω κάθε πρωί, αναπνέω τον αέρα, προσπαθώ να κοιμάμαι καλά, πίνω πολύ νερό και φροντίζω τον εαυτό μου». Για την ίδια, η ευεξία ξεκινά από τις μικρές καθημερινές συνήθειες που διατηρούν το σώμα και το πνεύμα σε ισορροπία.

Παραδέχεται ότι εξακολουθεί να αναζητά έμπνευση και θετική ενέργεια, ακόμη και μέσα από τον κινηματογράφο. Όπως ανέφερε, της αρέσει να βλέπει παλιές ταινίες, ειδικά κλασικά έργα με τη Μπέτι Ντέιβις ή παραγωγές των δεκαετιών του ’80 και ’90 με ηθοποιούς όπως ο Τζακ Νίκολσον και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Για την ίδια, η ψυχαγωγία αποτελεί έναν τρόπο ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης και της διάθεσης, λειτουργώντας ως μικρή καθημερινή «θεραπεία» απέναντι στις προκλήσεις της ηλικίας.

Η βραβευμένη ηθοποιός έχει επίσης αναφερθεί στο παρελθόν στη σημασία της ήπιας άσκησης. Όπως εξηγεί, επισκέπτεται τον γυμναστή της δύο φορές την εβδομάδα, επιλέγοντας βασικές ασκήσεις τύπου πιλάτες, χωρίς υπερβολές ή εξαντλητικά προγράμματα.

Ωστόσο, η ίδια παραδέχεται με χιούμορ ότι δεν είναι ιδιαίτερα φίλη του περπατήματος. «Με κουράζει», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι προτιμά να κινείται μέσα στο σπίτι της ασχολούμενη με μικρές δραστηριότητες, όπως το να φροντίζει τα λουλούδια της.

Η ηθοποιός τονίζει ότι θεωρεί τον εαυτό της τυχερό για τα «καλά γονίδια», αναφερόμενη στη μακροζωία του πατέρα της και στη φροντίδα που έλαβε από τη μητέρα της, η οποία από νωρίς έδινε σημασία στη διατροφή και τα συμπληρώματα διατροφής.

Πέρα από τη σωματική υγεία, η Τζόαν Κόλινς αποδίδει μεγάλο μέρος της ευτυχίας της και στη σταθερότητα της προσωπικής της ζωής. Είναι παντρεμένη με τον παραγωγό Πέρσι Γκίμπσον, ο οποίος είναι κατά 32 χρόνια νεότερός της, και όπως η ίδια λέει, η σχέση τους βασίζεται στη φιλία, την αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό.

«Ήμασταν πρώτα φίλοι πριν γίνουμε ζευγάρι», έχει δηλώσει, εξηγώντας ότι η σχέση τους εξελίχθηκε σταδιακά και με φυσικό τρόπο. Για την ίδια, η διαφορά ηλικίας δεν αποτελεί εμπόδιο, καθώς θεωρεί ότι η ουσία μιας σχέσης βρίσκεται στην επικοινωνία και στις κοινές αξίες.

Η Κόλινς θυμάται ότι από παιδί είχε έντονη ενέργεια και έκανε πολλαπλές δραστηριότητες ταυτόχρονα, κάτι που, όπως λέει, εξακολουθεί να τη χαρακτηρίζει. Η ίδια βλέπει τη ζωή ως μια συνεχόμενη διαδικασία εξέλιξης και δημιουργίας. Με τη στάση της, η Τζόαν Κόλινς συνεχίζει να αποτελεί παράδειγμα για το πώς η θετική σκέψη, η ισορροπία και η αγάπη για τη ζωή μπορούν να διατηρήσουν τη νεανικότητα ανεξαρτήτως ηλικίας, αποδεικνύοντας ότι το πέρασμα του χρόνου δεν σημαίνει απαραίτητα και το τέλος της δημιουργικότητας ή της χαράς.