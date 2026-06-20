Ο Παξ Τζολί διατηρεί δεσμούς με την οικογένεια του Μπραντ Πιτ παρά την απομάκρυνση των αδελφών του

Παρά τις οικογενειακές εντάσεις, ο Παξ Τζολί φαίνεται να διατηρεί επαφές με την οικογένεια του πατέρα του, Μπραντ Πιτ.

Η πολυσυζητημένη οικογενειακή ιστορία της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ εξακολουθεί να απασχολεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ενώ αρκετά από τα παιδιά του πρώην ζευγαριού έχουν επιλέξει να αποστασιοποιηθούν δημόσια από το επώνυμο του διάσημου ηθοποιού, νέες πληροφορίες δείχνουν ότι ο Παξ Τζολί εξακολουθεί να διατηρεί στενούς δεσμούς με την πατρική του οικογένεια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, ο 22χρονος Παξ συνεχίζει να έχει επαφές με συγγενείς από την πλευρά του Μπραντ Πιτ, συμμετέχοντας μάλιστα σε σημαντικές οικογενειακές στιγμές και εκδηλώσεις. Όπως αναφέρουν πηγές που επικαλείται το μέσο, ο νεαρός βρέθηκε πρόσφατα σε οικογενειακό δείπνο που οργανώθηκε με αφορμή τον αρραβώνα της ξαδέλφης του, Σίντνεϊ Πιτ, με τον σύντροφό της, Αρχιμήδη Τζερόμ.

Στην οικογενειακή συγκέντρωση φέρεται να παρευρέθηκαν επίσης η αδελφή του Μπραντ Πιτ, Τζούλι Πιτ Νιλ, η ανιψιά του Ρίγκαν Πιτ και αρκετά ακόμη μέλη της οικογένειας. Η παρουσία του Παξ σε μια τόσο προσωπική οικογενειακή περίσταση θεωρείται ενδεικτική του γεγονότος ότι οι σχέσεις του με τους συγγενείς του πατέρα του παραμένουν ενεργές και ουσιαστικές.

Παρότι ο Παξ διατηρεί επαφές με την οικογένεια Πιτ, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η σχέση του με τον ίδιο τον Μπραντ Πιτ είναι περιορισμένη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δυο τους δεν έχουν ιδιαίτερα στενή επικοινωνία τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αντανακλά το ευρύτερο κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στον ηθοποιό και αρκετά από τα παιδιά του.

Το ζήτημα των οικογενειακών σχέσεων έχει απασχολήσει επανειλημμένα τη δημοσιότητα μετά το πολύκροτο διαζύγιο του ζευγαριού, το οποίο ξεκίνησε το 2016 και ολοκληρώθηκε οριστικά τον Δεκέμβριο του 2024, ύστερα από περισσότερα από οκτώ χρόνια δικαστικών διαδικασιών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πολλά από τα παιδιά της οικογένειας φάνηκαν να απομακρύνονται σταδιακά από τον πατέρα τους, με ορισμένα να προχωρούν ακόμη και σε αλλαγές των επωνύμων τους.

Η στάση των παιδιών της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Η Ζαχάρα, η οποία είναι σήμερα 21 ετών, κατέθεσε πρόσφατα αίτημα για να χρησιμοποιεί πλέον το όνομα Ζαχάρα Τζολί αντί για Ζαχάρα Τζολί-Πιτ.

Αντίστοιχα, ο μεγαλύτερος αδελφός της οικογένειας, ο 24χρονος Μάντοξ, έχει ήδη ξεκινήσει να χρησιμοποιεί επαγγελματικά το όνομα Μάντοξ Τζολί. Μάλιστα, στις επαγγελματικές του δραστηριότητες στον κινηματογράφο, όπως στην ταινία «Couture», στην οποία εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη, το επώνυμο Πιτ δεν εμφανίζεται πλέον.

Η Σάιλο, η οποία ενηλικιώθηκε το 2024, πέτυχε μέσω δικαστικής διαδικασίας να αφαιρεθεί επίσημα το «Πιτ» από το επώνυμό της, ενώ και ο μικρότερος αδελφός της, Νοξ, φέρεται να χρησιμοποίησε το όνομα Νοξ Τζολί στο απολυτήριό του από το σχολείο Fusion Academy στο Λος Άντζελες.

Οι κινήσεις αυτές έχουν ερμηνευθεί από πολλούς ως ένδειξη της συναισθηματικής απόστασης που χωρίζει αρκετά από τα παιδιά από τον πατέρα τους, αν και καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις προσωπικές τους αποφάσεις.

Ο Παξ εξακολουθεί να βρίσκεται συχνά στο πλευρό της μητέρας του. Πρόσφατα συμμετείχε μαζί με την Αντζελίνα Τζολί και την αδελφή του Σάιλο σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λος Άντζελες. Η εκδήλωση Support+Feed Pickleball Invitational and Game Night συγκέντρωσε πλήθος προσωπικοτήτων και υποστηρικτών φιλανθρωπικών δράσεων, με τη διάσημη ηθοποιό και τα παιδιά της να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της ημέρας.

Φωτογραφίες από την εκδήλωση έδειξαν τον Παξ να απολαμβάνει τη συμμετοχή του στους αγώνες pickleball, περνώντας χρόνο με την οικογένειά του και δείχνοντας ιδιαίτερα χαλαρός και ευδιάθετος.