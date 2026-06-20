Τομ Χανκς: «Υπάρχει μια σκηνή στον Ναυαγό που μέχρι σήμερα αποφεύγω να δω»

Ο Τομ Χανκς αποκάλυψε ότι, 26 χρόνια μετά την επιτυχία του «Ναυαγού», εξακολουθεί να αποφεύγει μια συγκεκριμένη σκηνή που θεωρεί προσωπική αποτυχία.

Ακόμη και οι μεγαλύτεροι αστέρες του Χόλιγουντ κουβαλούν αμφιβολίες για τη δουλειά τους. Ο βραβευμένος ηθοποιός Τομ Χανκς, ένας από τους πιο αγαπητούς και επιτυχημένους πρωταγωνιστές της σύγχρονης κινηματογραφικής ιστορίας, προχώρησε σε μια ειλικρινή εξομολόγηση που εξέπληξε τους θαυμαστές του. Παρά την τεράστια επιτυχία της ταινίας «Ο Ναυαγός» (Cast Away), ο ίδιος παραδέχθηκε ότι υπάρχει μία συγκεκριμένη σκηνή την οποία δεν μπορεί να παρακολουθήσει ούτε σήμερα, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της.

Μιλώντας στο podcast The Rest Is Entertainment, ο 69χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στην πολυετή πορεία του στον κινηματογράφο, αποκαλύπτοντας ότι, αν και σπάνια βλέπει ξανά τις ταινίες του, υπάρχουν στιγμές που τον στοιχειώνουν επαγγελματικά.

Όπως εξήγησε, δεν θεωρεί ότι η αξία μιας ταινίας καθορίζεται αποκλειστικά από την εμπορική της επιτυχία ή τα βραβεία που συγκεντρώνει. Αντίθετα, κάθε κινηματογραφική δουλειά αποτελεί για εκείνον ένα μείγμα επιτυχιών, αποτυχιών και μαθημάτων. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες σκηνές στις οποίες αισθάνεται ότι δεν κατάφερε να αποδώσει αυτό που πραγματικά ήθελε.

«Υπάρχουν στιγμές σε κάποιες ταινίες που δεν μπορώ να δω. Ξέρω ότι δεν έφτασα εκεί που έπρεπε ως ηθοποιός», παραδέχθηκε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο δραματικό φινάλε του «Ναυαγού», της ταινίας που σκηνοθέτησε ο Ρόμπερτ Ζεμέκις και κυκλοφόρησε το 2000.

Στην ταινία, ο Χανκς υποδύεται τον Τσακ Νόλαντ, έναν εργαζόμενο της FedEx που επιβιώνει από αεροπορικό δυστύχημα και περνά τέσσερα χρόνια απομονωμένος σε ένα ερημονήσι του Ειρηνικού. Όταν τελικά επιστρέφει στον πολιτισμό, ανακαλύπτει ότι η αγαπημένη του Κέλι, την οποία υποδύεται η Έλεν Χαντ, έχει πλέον προχωρήσει στη ζωή της και έχει δημιουργήσει νέα οικογένεια.

Η σκηνή που εξακολουθεί να τον ενοχλεί είναι εκείνη κατά την οποία ο Τσακ επιστρέφει στην Κέλι το ρολόι τσέπης που εκείνη του είχε χαρίσει πριν από το ταξίδι που άλλαξε για πάντα τη ζωή του. Ο Χανκς αποκάλυψε ότι όταν βλέπει αυτή τη στιγμή στην οθόνη αισθάνεται πως η ερμηνεία του δεν ήταν αυθεντική.

«Υπάρχει μια συγκεκριμένη κίνηση που κάνω και κάθε φορά σκέφτομαι πως δεν είναι ο Τσακ. Είναι ο Τομ. Είναι κάτι ψεύτικο», ανέφερε.

Μάλιστα, εξήγησε πως όταν η ταινία προβάλλεται στην τηλεόραση, φροντίζει να αποχωρεί από το δωμάτιο πριν φτάσει εκείνη η σκηνή. «Σηκώνομαι και φεύγω πριν τη δω», είπε με ειλικρίνεια.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ο Χανκς δεν είχε αντιληφθεί το πρόβλημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Όπως αποκάλυψε, συνειδητοποίησε την ενόχλησή του μόνο όταν είδε την τελική κόπια της ταινίας.

«Εκείνη τη στιγμή νόμιζα πως όλα πήγαν καλά. Όταν όμως είδα το αποτέλεσμα, κατάλαβα ότι δεν ήμουν πραγματικά μέσα στη σκηνή», εξήγησε. Παρά τις προσωπικές επιφυλάξεις του πρωταγωνιστή της, ο «Ναυαγός» θεωρείται μία από τις σημαντικότερες κινηματογραφικές επιτυχίες των αρχών της δεκαετίας του 2000.

Η ταινία σημείωσε εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 429 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και βρέθηκε ανάμεσα στις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς. Ο Χανκς απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, ενώ τιμήθηκε με τη Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του.

Πέρα όμως από την εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, η ταινία έμεινε χαραγμένη στη μνήμη του κοινού για έναν ακόμη λόγο: τον θρυλικό πλέον «Γουίλσον», τη μπάλα βόλεϊ που μετατράπηκε στον μοναδικό σύντροφο του ήρωα κατά τη διάρκεια της απομόνωσής του.

Η σχέση του Τσακ με τον «Γουίλσον» εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο συγκινητικά και αναγνωρίσιμα στοιχεία της ταινίας, με τη διάσημη σκηνή του αποχωρισμού τους να παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές στην ιστορία του σύγχρονου κινηματογράφου.