Μάικλ Φασμπέντερ: «Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να καταλάβεις τι είναι αληθινό στο διαδίκτυο»

Ο Μάικλ Φασμπέντερ μιλά για τη νέα σεζόν του «The Agency», τον κόσμο της κατασκοπείας, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την κρίση εμπιστοσύνης στην ψηφιακή εποχή.

Η εποχή της ψηφιακής πληροφόρησης έχει φέρει πρωτοφανείς δυνατότητες επικοινωνίας και πρόσβασης στη γνώση. Παράλληλα όμως, έχει δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον αβεβαιότητας, όπου η διάκριση ανάμεσα στην αλήθεια και την παραπληροφόρηση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Αυτό ακριβώς το ζήτημα ανέδειξε ο ηθοποιός Μάικλ Φασμπέντερ, μιλώντας με αφορμή τη δεύτερη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς «The Agency», ενός κατασκοπικού θρίλερ που εξερευνά τις συνέπειες της διπλής ζωής και της εξαπάτησης.

Ο διάσημος ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά μαζί με τον Ρίτσαρντ Γκιρ και την Κάθριν Γουότερστον, υποστήριξε ότι οι θεματικές του έργου μοιάζουν πιο επίκαιρες από ποτέ σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία και ιδιαίτερα η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταβάλλουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα.

Η σειρά, βασισμένη στο γαλλικό τηλεοπτικό δράμα «The Bureau», ακολουθεί πράκτορες της CIA που ζουν επί χρόνια με ψεύτικες ταυτότητες και μυστικές αποστολές. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Φασμπέντερ, η ουσία της δεν βρίσκεται στις καταδιώξεις ή στις εντυπωσιακές σκηνές δράσης, αλλά στην ψυχολογική φθορά που προκαλεί η συνεχής απόκρυψη της αλήθειας.

«Αυτό που διαφοροποιεί τη σειρά είναι ότι εστιάζει περισσότερο στη μοναξιά, την απομόνωση και την πραγματικότητα αυτού του κόσμου», εξήγησε ο ηθοποιός.

Ο χαρακτήρας που υποδύεται, ο Μάρτιαν, είναι ένας βετεράνος πράκτορας που έχει περάσει δεκαετίες λειτουργώντας κάτω από ψεύτικες ταυτότητες. Μέσα από την ιστορία του, αναδεικνύεται το πώς οι ηθικές αξίες μπορούν να διαβρωθούν όταν κάποιος ζει διαρκώς ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα.

Πέρα από τη μυθοπλασία, ο Φασμπέντερ στάθηκε ιδιαίτερα στην πραγματικότητα που βιώνουν σήμερα οι πολίτες σε έναν κόσμο γεμάτο πληροφορίες, θεωρίες και ψηφιακό περιεχόμενο.

«Η φύση της εμπιστοσύνης έχει αλλάξει. Υπάρχουν αμέτρητες ιστορίες και αφηγήσεις μπροστά μας και είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε τι είναι αληθινό και τι όχι», τόνισε.

Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι και ο ίδιος έχει πέσει θύμα παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Όπως ανέφερε, πολλές φορές μοιράζεται ειδήσεις ή πληροφορίες με τη σύζυγό του, τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Αλίσια Βικάντερ, η οποία τον προτρέπει να ελέγχει την πηγή πριν αποδεχθεί κάτι ως αληθινό.

«Της λέω συχνά: "Είδες τι συνέβη;" και εκείνη αμέσως με ρωτά από πού προέρχεται η πληροφορία. Τότε ξεκινώ να κάνω τη δική μου έρευνα και διασταύρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρόμοιες ανησυχίες εξέφρασε και η συμπρωταγωνίστριά του, Κάθριν Γουότερστον, η οποία θεωρεί ότι η κοινωνία βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο, προσπαθώντας να κατανοήσει τις συνέπειες της τεχνολογικής επανάστασης.

Η ηθοποιός υποστήριξε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη χρειάζεται αυστηρότερους κανόνες και μεγαλύτερη εποπτεία, εκφράζοντας φόβους για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον.

«Όλα όσα καταναλώνουμε υπόκεινται σε κανονισμούς. Γιατί λοιπόν η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί σαν μια Άγρια Δύση χωρίς σαφή όρια;» αναρωτήθηκε.

Ο Φασμπέντερ συμφώνησε με αυτή την άποψη, επισημαίνοντας ότι ακόμη και οι δημιουργοί αυτών των τεχνολογιών δεν γνωρίζουν πλήρως τις δυνατότητες και τις συνέπειές τους.

«Οι άνθρωποι που την αναπτύσσουν δεν γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι όλο το εύρος των δυνατοτήτων της. Και αυτό είναι τρομακτικό», δήλωσε.

Παράλληλα, ο ηθοποιός εξήγησε γιατί οι ιστορίες κατασκοπείας εξακολουθούν να γοητεύουν το κοινό. Κατά την άποψή του, δεν είναι οι μυστικές αποστολές ή τα τεχνολογικά μέσα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, αλλά οι άνθρωποι που καλούνται να ζήσουν μέσα σε μια διαρκή σύγκρουση ταυτότητας.

«Ο κόσμος ενδιαφέρεται να δει τι είδους άνθρωποι μπαίνουν σε αυτή τη δουλειά και πώς βγαίνουν από αυτήν μετά από χρόνια», ανέφερε. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει πραγματικός κατάσκοπος, καθώς το προσωπικό τίμημα θα ήταν πολύ μεγάλο.

«Είναι σχεδόν αδύνατο να διατηρήσεις μια υγιή και ισορροπημένη προσωπική σχέση όταν ζεις μια διπλή ζωή», είπε.