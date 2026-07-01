Ντέμπι Χάρι: Η αιώνια Blondie πίσω από τον μύθο

Πίσω από τα πλατινέ μαλλιά και το βλέμμα, που έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, υπάρχει μια πραγματική survivor, που δεν έπαψε ποτέ να ακολουθεί το ένστικτό της

Συνδύασε την εκτυφλωτική ομορφιά με την καλλιτεχνική τόλμη και δημιουργία. Γνώρισε σε βάθος την επιτυχία, αλλά και το τραύμα. Ξεγέλασε αμέτρητες φορές τον θάνατο, γλίτωσε από stalker και κατά συρροή δολοφόνο (τον Τεντ Μπάντι). Έχασε όλη της την περιουσία -χρήματα σπίτι, μέχρι και ρούχα- και την ξαναέφτιαξε από την αρχή. Η Ντέμπι Χάρι, η γυναίκα που σφράγισε με την παρουσία της μια ολόκληρη εποχή, κλείνει σήμερα τα 81 κι όπως η ίδια δηλώνει “εξακολουθώ να είμαι περίεργη. Ίσως όχι τόσο τολμηρή όσο παλιά, αλλά πάντα με γοητεύει ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος γυρίζει…”.

Έγινε γνωστή ως η frontwoman του συγκροτήματος new wave, Blondie, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 1970 με επιτυχίες όπως το Heart of Glass (1978), το One way or another (1978) και το Atomic (1979).

Η ζωή της ισορροπούσε πάντα ανάμεσα στο μύθο και την πραγματικότητα. Όμορφη χωρίς να γίνεται διακοσμητική, σκληρή χωρίς να χάνει την ευαισθησία της, ποπ χωρίς να παύει να είναι ροκ, παραμένει ένα σύμβολο αυθεντικότητας, τόλμης, ανθεκτικότητας και διαρκούς ανανέωσης. Η επιρροή της ξεπερνά τα όρια της μουσικής, επεκτείνεται στη μόδα, την ποπ κουλτούρα και σε ολόκληρες γενιές καλλιτεχνών -από τη Μαντόνα μέχρι τη Μάιλι Σάιρους.

Ντέμπι Χάρι - Το τραύμα που την καθόρισε κι η επιρροή της Μέριλιν

Γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1945 στο Μαϊάμι της Φλόριντα με το όνομα Άντζελα Τρίμπλ, αλλά μετονομάστηκε σε Ντέμπορα (αργότερα Ντέμπι), όταν υιοθετήθηκε σε ηλικία τριών μηνών από τον Ρίτσαρντ και την Κάθριν Χάρι στο Χόθορν του Νιου Τζέρσεϊ. Δεν γνώρισε ποτέ τους βιολογικούς γονείς της, σεβόμενη όπως έχει πει, τη δική τους επιθυμία. Το τραύμα, όμως, δεν έπαψε ποτέ να την ακολουθεί. “Νομίζω πως πάντα σε κάποια γωνιά του μυαλού μου, έπαιζε μια σκηνή εγκατάλειψης…”.

Μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ και η πρώτη φορά που τραγούδησε μπροστά σε κοινό ήταν στην εκκλησιαστική χορωδία. Μικρή φαντασιωνόταν πως η αληθινή μητέρα της ήταν η Μέριλιν Μονρόε. Με αυτήν πρότυπο, διαμόρφωσε την εμφάνιση της, δημιουργώντας την περσόνα της “ξανθούλας” με τα πλατινέ μαλλιά και τα κατακόκκινα, σε σχήμα καρδιάς χείλη.

Πριν δημιουργήσει τους Blondie, εργάστηκε κατά καιρούς ως μοντέλο, γραμματέας στο γραφείο του BBC στη Νέα Υόρκη, σερβιτόρα και “κουνελάκι” του Playboy. Παράλληλα τραγουδούσε σε διάφορα συγκροτήματα, όπως το φολκ Wind in the Willows και το γυναικείο The Stilettos. Εκεί γνώρισε τον κιθαρίστα Κρις Στάιν, σύντροφο της για τα επόμενα 13 χρόνια -και μετέπειτα πολύ στενό κι αγαπημένο φίλο ζωής. Μαζί ίδρυσαν τους Blondie το 1974.

Ντέμπι Χάρι - Κρις Στάιν © Getty Images/ Images Press

Πλατινέ μαλλιά, μεταχειρισμένα ρούχα

Ως η μοναδική γυναίκα σε ένα συγκρότημα, αποτελούμενο αποκλειστικά από άνδρες, η Χάρι γνώριζε ότι έπρεπε να ξεχωρίσει. Με τα πλατινέ μαλλιά της, τα ρούχα από καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών και μια χαρακτηριστική μπλαζέ έκφραση εξελίχθηκε σε σύμβολο του σεξ, με ανατρεπτική διάθεση.

Έχοντας ανακηρυχθεί “το πιο όμορφο κορίτσι” στη σχολική επετηρίδα της, κατάλαβε από νωρίς την αξία της εμφάνισής της και αργότερα έχτισε μια ολόκληρη βιομηχανία γύρω από την εικόνα της. Πριν οι σχεδιαστές μόδας σχηματίσουν ουρές για να συνεργαστούν μαζί της, έπαιρνε μια μαξιλαροθήκη και τη μετέτρεπε σε κοστούμι για τη σκηνή. Πολλά χρόνια πριν την εμφάνιση της Lady Gaga με ρούχο από κρέατα, εκείνη είχε εμφανιστεί με φόρεμα φτιαγμένο από ξυραφάκια.

“Τόνιζα συνειδητά την εικόνα μιας πολύ θηλυκής γυναίκας που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή ενός ανδρικού ροκ συγκροτήματος, μέσα σε έναν εξαιρετικά ανδροκρατούμενο χώρο” έγραψε στα απομνημονεύματα της. “Παράλληλα, έλεγα μέσα από τα τραγούδια μου πράγματα που οι γυναίκες τραγουδίστριες εκείνης της εποχής δεν τολμούσαν να πουν”.

© Getty Images/ Roberta Bayley

Οι φορές που ξεγέλασε τον θάνατο

Στην μποέμικη σκηνή της Νέας Υόρκης την εποχή εκείνη, τα ναρκωτικά ήταν μέρος της κοινωνικής ζωής “...κάτι κομψό, διασκεδαστικό και απλώς δεδομένο. Κανείς δεν σκεφτόταν τις συνέπειες” γράφει στην αυτοβιογραφία της, με τίτλο Face it. Κατάφερε να νικήσει τους εθισμούς και να επιζήσει της ηρωίνης. Η αιθέρια Blondie υπήρξε survivor, όπως επανειλημμένως απέδειξε.

Όταν ήταν παιδί ξεπέρασε μια πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της, που την είχε ρίξει σε κώμα. Κι αργότερα, όμως, ο φύλακας άγγελος της χρειάστηκε συχνά να δουλέψει υπερωρίες. Όπως όταν πρώην σύντροφος, εισέβαλλε στο σπίτι της και την απείλησε με όπλο. Ή όταν έκανε οτοστόπ για να βρεθεί μέσα στο αυτοκίνητο του serial killer Τεντ Μπάντι, από τον οποίο όπως η ίδια έχει πει, ξέφυγε χάρις στο ένστικτο της, που την έκανε να πηδήξει έξω από το όχημα -η ιστορία της πάντως αμφισβητείται από ερευνητές της δράσης του Μπάντι.

Στάθηκε αποφασισμένη να διατηρήσει τον έλεγχο και να προχωρήσει στη ζωή της, κι όταν δέχτηκε την επίθεση ενός stalker, ο οποίος την περίμενε έξω από το σπίτι της και με την απειλή μαχαιριού, την ακολούθησε στο εσωτερικό του, έκλεψε τις κιθάρες και τη βίασε.

“Δεν μπορώ να πω ότι ένιωσα πολύ φόβο” γράφει σε μια αποστασιοποιημένη αφήγηση στο βιβλίο της. “Είμαι πολύ ευτυχής που αυτό συνέβη πριν από την εποχή του AIDS, αλλιώς ίσως να είχα πανικοβληθεί. Τελικά, οι κλεμμένες κιθάρες με πλήγωσαν περισσότερο από τον βιασμό”.

Διάλυση, οικονομική καταστροφή και σόλο καριέρα

Καθώς η φήμη της εκτοξεύεται στα τέλη της δεκαετίας του 1970, σπουδαίες μορφές της ποπ κουλτούρας περνούν από τη ζωή της (Μάιλς Ντέιβις, Πάτι Σμιθ, Άντι Γουόρχολ). Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όμως, οι ισορροπίες στο συγκρότημα έχουν χαλάσει. Κι όταν ο Στάιν νοσεί από μια σπάνια αυτοάνοση ασθένεια οι Blondie διαλύονται.

Στέκεται στο πλευρό του για να τον βοηθήσει να αναρρώσει, ενώ παράλληλα ανακαλύπτει ότι ύστερα από έξι νούμερο ένα επιτυχίες στη Βρετανία και πωλήσεις 40 εκατομμυρίων δίσκων σε όλο τον κόσμο, δεν έχει χρήματα ούτε για τη νοσηλεία του. Ένα τεράστιο ποσό απλήρωτων φόρων οδηγεί στην κατάσχεση του σπιτιού, του αυτοκινήτου, ακόμα και μέρους της γκαρνταρόμπας της. Καταπίνοντας την οργή της και έχοντας φροντίσει τον Στάιν μέχρι να αναρρώσει, επιστρέφει στη δουλειά.

Η σόλο καριέρα της ξεκινά το 1981 με το άλμπουμ KooKoo και συνεχίζει με τα Rockbird (1986), Def, Dumb & Blonde (1989), Debravation (1993) και Necessary Evil (2007). Οι Blondie επανενώνονται στα τέλη της δεκαετίας του 1990, κυκλοφορώντας το 1999 το άλμπουμ επιστροφής No Exit, του οποίου το βασικό single ήταν η επιτυχία Maria, ενώ ακολουθούν The Curse of Blondie (2003), Panic of Girls (2011), Ghosts of Download (2014) και Pollinator (2017).

Ξανθιά, αιθέρια κι ανθεκτική

Η είσοδός της στη δεκαετία των 80s δεν έχει βάλει φρένο στην ενεργητικότητά της. “Η μαμά μου πάντα έλεγε ότι μέσα της παραμένει 25 και το ίδιο ισχύει και για μένα” δηλώνει, όμως σε συνεντεύξεις της δεν κρύβει ότι διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της.

Εξακολουθεί να γράφει και να κυκλοφορεί πάντα με δύο σημειωματάρια όπου σημειώνει ιδέες, κάνει live, σχεδιάζει ρούχα, συνεργάζεται με άλλους καλλιτέχνες, ετοιμάζει ένα νέο άλμπουμ κι όπως έχει εξομολογηθεί στους Times ονειρεύεται ακόμα ένα ρόλο στον κινηματογράφο -όπου η σημαντικότερη ερμηνεία της ήταν στο “Videodrome” του Κρόνεμπεργκ το 1983, ενώ είχε αρνηθεί το ρόλο στο Blade Runner, που τελικά πήρε η Ντάριλ Χάνα.

Δηλώνει “βαθιά ανήσυχη” για ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και δεν κρύβει την απέχθεια της τον Τραμπ: “Το να είμαστε εγκλωβισμένοι στη σημερινή κυβέρνηση και να βλέπουμε τέτοια έλλειψη αξιοπρέπειας είναι εξοργιστικό για μένα”.

Έχει αδυναμία στις δύο βαφτισιμιές της, κόρες του Στάιν, κι έχει παραδεχτεί ότι “ίσως να μην ήταν άσχημο να έχω κάνει δικά μου παιδιά. Αλλά επειδή αφοσιώνομαι 100% σε ό,τι κάνω, δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να τα συνδυάσω με τόση δουλειά”.

Η ιστορία της δεν είναι το ιδανικό success story, μια ιστορία τελειότητας, αλλά αντοχής. Και ίσως γι' αυτό, σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά την εποχή που οι Blondie κατακτούσαν τον κόσμο, η Ντέμπι Χάρι εξακολουθεί να εμπνέει όχι μόνο για όσα πέτυχε, αλλά για τον τρόπο, με τον οποίο συνεχίζει να προχωρά. Ξανθιά, αιθέρια, κι ανθεκτική.